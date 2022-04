Google komt met privacygids voor Chrome 100

Google rolt de komende weken een privacygids voor gebruikers van Chrome vanaf versie 100. Via deze digitale gids kunnen gebruikers stap voor stap de privacyinstellingen van hun browser aanpassen en te weten komen welke impact die al dan niet hebben op de surfervaring.

Via een eerste versie van de privacygids zullen cookieinstellingen aangepast kunnen worden, maar ook de synchronisatie voor geschiedenis, Safe Browsing en de instelling om zoekopdrachten en de browsefunctionaliteit te verbeteren.

Gebruikers zullen ook te weten komen wat er achter de verschillende instellingen schuilt en op welke manier het in- of uitschakelen van de instellingen invloed heeft op de surfervaring. Afhankelijk van de feedback, zullen er volgens Google later meer instellingen toegevoegd kunnen worden aan de digitale gids. De privacygids wordt de komende weken uitgerold voor gebruikers van de Chrome-browser vanaf versie 100. De gids zal te vinden zijn in het instellingenmenu, onder het tabblad privacy en beveiliging.