Smart introduceert #1-ev met actieradius van 440 kilometer

Het Duits-Chinese automerk Smart heeft de #1 geïntroduceerd. Dat is een elektrische suv met achterwielaandrijving, een vermogen van 272 pk, een 66kWh accu en een voorlopige WLTP-actieradius van 440 kilometer. Vanaf de tweede helft van dit jaar is de wagen te bestellen.

De #1 heeft een lengte van 4,27 meter, is 1,64 meter hoog en weegt 1820 kilogram. De wielen zijn 19", de wielbasis bedraagt 2,75 meter en de ev haalt een topsnelheid van 180 km/u. Het koppel bedraagt 343Nm. De 66kWh-accu van de #1 kan opgeladen worden aan 22kW AC. Aan dit elektrisch vermogen laadt de ev volgens Smart van 10 procent naar 80 procent op in drie uur tijd. Via DC-snelladen aan 150kW kan de accu van de wagen in 30 minuten opgeladen worden van 10 procent naar 80 procent. De koffer heeft een inhoud van 273 liter, die uitgebreid kan worden naar 411 liter. De inhoud van de koffer aan de voorkant van de wagen, beter bekend als de frunk, bedraagt 15 liter.

De #1 heeft een centraal infotainmentsysteem dat draait op een scherm van 12,8” met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het instrumentenpaneel wordt gerenderd op een 9,2”-scherm met dezelfde resolutie. Er is ook een 10”-head up display. Het audiosysteem van de wagen omvat een versterker en 13 luidsprekers die verwerkt zitten in het interieur van de wagen.

Gebruikers zullen tijdens het gebruik van het infotainmentsysteem beroep kunnen doen op een virtuele Smart-avatar die via voice control aan te sturen is. Het automerk heeft ook een app ontwikkeld die samen met de wagen uit moet komen en gebruikers in staat moet stellen om digitale sleutels te delen met elkaar. Vanaf de tweede helft van het jaar is de wagen te bestellen bij Smart. Een instapprijs voor de #1 werd nog niet bekendgemaakt.