Chrome krijgt fix voor ernstige kwetsbaarheid die actief misbruikt wordt

Google heeft in het weekend een noodupdate uitgestuurd naar desktopgebruikers van Chrome die een ernstige kwetsbaarheid aanpakt die volgens Google momenteel actief misbruikt wordt. De kwetsbaarheid zit ook in andere Chromium-browsers, waaronder Microsoft Edge.

Update 99.0.4844.84 voor Chrome is in het weekend naar desktopgebruikers gepusht. Het is hoogst uitzonderlijk dat Google een update pusht naar alle gebruikers voor het aanpakken van een enkele kwetsbaarheid. Dat getuigt van de ernst van de kwetsbaarheid. Volgens Google gaat het om een confusion-in-V8-bug, die de CVE-code CVE-2022-1096 gekregen heeft.

Het type bug verwijst naar een JavaScript-engine die gebruikt wordt door Chrome. Meer details geeft het bedrijf niet omdat de kwetsbaarheid actief misbruikt wordt. De kwetsbaarheid werd 23 maart door een anonieme bron aan Google gemeld. De V8-type confusionkwetsbaarheid leidt over het algemeen tot browsercrashes, maar kan ook gebruikt worden om arbitraire code uit te voeren. De kwetsbaarheid stelt iemand in staat om geheugen te lezen en schrijven buiten de grenzen van het geheugen in programmeertalen zonder geheugenbeveiliging, zoals in C en C++.

Volgens Microsoft raakt de kwetsbaarheid ook andere Chromium-browsers, zoals Edge. Daarom heeft Microsoft ook een update van die browser uitgestuurd: versie 99.0.1150.55. Hoe de kwetsbaarheid in het wild misbruikt is, zeggen Microsoft en Google niet. Het is de tweede zeroday die Google dit jaar fixt met een noodupdate. In februari werd ook al een beveiligingsupdate uitgestuurd voor een bug met een 'hoog risiconiveau'. Begin maart bracht Google Chrome versie 99 uit, waarin 28 kwetsbaarheden gerepareerd werden.