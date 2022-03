Samsung introduceert M8-monitoren met verschillende kleuren

Samsung Electronics heeft een nieuwe serie monitoren geïntroduceerd: de Smart Monitor M8. De 32"-uhd-monitor komt in vier kleuren en is 11,4mm dik. De monitor wordt geleverd met een magnetische webcam, en met ondersteuning voor iot-apparaten, Bixby en Amazon Alexa.

De 32"-Samsung Smart Monitor M8 heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een refreshrate van 60Hz. Samsung belooft met het VA-paneel een helderheid van 400cd/m², een responstijd van 4ms en ondersteuning voor HDR10+. Het scherm moet 99 procent van de sRGB-kleurruimte tonen en heeft een kijkhoek van 178 graden. Het scherm is 11,4mm dik, wat ongeveer driekwart dunner is dan zijn voorganger. Het scherm heeft vrijwel geen randen.

De monitor is voorzien van adaptieve verlichting die automatisch de helderheid aanpast als het donkerder is in de ruimte. Aan de achterkant van de monitor zitten twee 5W-speakers die het karakter van het geluid met Adaptive Sound+ moeten aanpassen aan de hand van het type geluid dat afgespeeld wordt en hoeveel lawaai er in de ruimte is. Zo klinkt het geluid anders bij muziek dan bij spraak en moet de monitor ook in een drukke ruimte helder geluid geven, belooft Samsung. De monitor komt met één micro-HDMI-aansluiting en twee USB-C-aansluitingen aan de achterkant.

De M8 is een slim display en wordt geleverd met Samsungs Tizen-besturingssysteem. De monitor heeft ondersteuning voor Samsung TV Plus en komt met ingebouwde microfoons die werken met Bixby, Google Assistant en Amazon Alexa. De microfoons staan altijd aan, zelfs als het scherm uitgeschakeld staat. Met ingebouwde Wi-Fi 5 en Bluetooth 4.2 is het daarnaast mogelijk om iot-apparaten draadloos te verbinden met het scherm via de SmartThings Hub. Ook is de monitor uitgerust met een speciale Workspace User Interface, van waaruit gebruikers onder meer Samsung DeX, Apple AirPlay 2 en Microsoft 365 kunnen aansturen, en er is ondersteuning voor Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en Apple TV via wifi, zonder dat daarvoor een pc of tv nodig is.

De monitor wordt geleverd met een SlimFit-webcam. Deze draadloze 1080p-camera klikt magnetisch aan de achterkant van de monitor vast en kan ook makkelijk losgehaald worden. De camera kan draaien en is voorzien van gezichtstracking en auto-zoom om gebruikers in frame te houden tijdens videobelgesprekken. De camera is niet alleen voor deze monitor te krijgen, maar moet ook naar andere Samsung-tv's komen.

Samsung levert de monitor in vier kleuren: wit, roze, blauw en groen. De monitor wordt geleverd met in hoogte verstelbare voet, de SlimFit-camera en afstandsbediening. De monitor werd voor het eerst aangekondigd tijdens de CES en is nu te koop voor 799 euro.