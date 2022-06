Samsung heeft met zijn M-serie 'slimme' monitoren een marktsegment gemaakt waarin het vooralsnog moederziel alleen is. Het concept van een beeldscherm dat zonder pc gebruikt kan worden om bijvoorbeeld Netflix of andere streamingdiensten te gebruiken, kennen we natuurlijk al lang als tv, maar met de M-serie is die functionaliteit ook beschikbaar in pc-schermen. Met de Smart Monitor M8 heeft Samsung zijn nieuwste model, vol met features en verbeteringen, op de markt gebracht.

Een goed jaar geleden reviewden we de M7, de directe voorganger van deze M8. De smartfunctionaliteit bestond uit een volwaardig Tizen-besturingssysteem, met toegang tot de bijbehorende appstore en alle toepassingen die daarop te vinden zijn. We waren toen vooral teleurgesteld in de beeldkwaliteit van het scherm, toch een vrij essentiële karakteristiek van een beeldscherm, en het gebrek aan ergonomie. De M8 heeft net als de M7 het Tizen-OS aan boord en heeft een beelddiagonaal van 32", maar is in tegenstelling tot het 'oude' model in hoogte verstelbaar.

Samsung belooft mooie beeldkwaliteit, maar zet de M8 vooral neer als 'lifestyle'-product. Daartoe is het scherm nu ook in hippe kleuren als groen, roze en blauw te koop, naast een standaard witte variant. Bovendien krijgt het scherm een min of meer ingebouwde webcam, speakers, microfoon en draadloze connectiviteit. Dat alles heeft de prijs flink opgedreven: de M8 kost ongeveer 800 euro. Voor een 32"-4k-scherm is dat stevig aan de prijs, maar we kijken of de extra functionaliteit dat rechtvaardigt.