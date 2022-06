Sinds september vorig jaar reviewen we op Tweakers weer producten in meer verschillende productcategorieën, waaronder monitoren. Een Best Buy Guide kan dan natuurlijk niet uitblijven. We beschikken daarvoor over de testresultaten van meer dan honderdvijftig monitoren, afkomstig uit de database van Hardware Info. Ook testten we sinds de overgang naar Tweakers bijna veertig nieuwe schermen volgens dezelfde uitgebreide testprocedure.

Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Vorig jaar rond deze tijd, toen de coronacrisis net in volle hevigheid was losgebarsten, publiceerden we al een eerste koopgids over monitoren. Die was toen vooral gericht op mensen die door de omstandigheden thuis aan het werk moesten, maar daar nog geen goed scherm hadden staan. Voor de eerste Monitor Best Buy Guide nieuwe stijl zoeken we het breder en gaan we ook op zoek naar goede schermen voor gaming, naast de beste betaalbare monitor onder de 250 euro, de beste 4k-monitor en de beste ultrawide. We hebben voor deze grotendeels thematische indeling gekozen omdat je op één en hetzelfde prijspunt heel verschillende keuzes kunt maken. Voor rond de 500 euro koop je bijvoorbeeld een supersnel gamingscherm, maar je kunt ook een superscherp 4k-paneel of superbrede 21:9-monitor op je bureau zetten. Wat voor jou de beste keuze is, hangt maar net af van je wensen.

In iedere categorie kiezen we één aanrader: de monitor die, als we de prijs, de testresultaten en de eigenschappen tegen elkaar afwegen, over het geheel genomen het best uit de bus komt voor de meeste gebruikers. Ook dit scherm is natuurlijk niet perfect en misschien heb je wel bijkomende wensen. We noemen dus ook een aantal alternatieven met aanvullende features, een afwijkende maat, lager prijspunt of ander paneeltype.

In de BBG vind je schermen die naar ons idee voor de meeste mensen interessant zullen zijn, waarbij ook de verhouding tussen prijs en prestatie belangrijk is. Dat betekent dat je heel bijzondere (dure) schermen of afwijkende formaten niet zo snel zult tegenkomen. Die blijven we natuurlijk wel in onze uitgebreide losse reviews bespreken. Voor de komende edities willen we wel categorieën toevoegen die een andere productcategorie belichten, precies zoals we bij de Laptop Best Buy Guide rouleren tussen de beste thin 'n light en de beste krachtige laptop. Heb je suggesties met betrekking tot de monitoren die je graag in een toekomstige Best Buy Guide zou willen zien? Laat het dan vooral weten in de comments. Ook andere feedback op de vorm of inhoud van deze nieuwe koopgids is natuurlijk welkom.