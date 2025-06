Zoals gewoonlijk publiceren we op 1 februari een nieuwe editie van de Laptop Best Buy Guide. Het is de eerste van 2023. We gaan op zoek naar een budgetlaptop van maximaal 500 euro, een goede basislaptop waarvoor we 700 euro uittrekken en een mooie thin-and-lightlaptop die 1000 euro mag kosten.

Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Thin-and-lightlaptop € 1000,-

Begin januari was de CES en daarop zijn traditiegetrouw veel nieuwe laptops aangekondigd. Dat is logisch, want zowel Intel als AMD en Nvidia presenteerden hun nieuwe laptophardware. Intel kwam met de dertiende generatie van zijn Core-processors voor laptops, waarvan niet minder dan 32 exemplaren werden gepresenteerd. Dat liep uiteen van zuinige 15W-processors voor dunne en lichte Ultrabooks, tot 28W-chips voor modale laptops met meer power, tot 45W- en 55W-cpu's voor krachtige gamelaptops en workstations.

AMD's Ryzen 7000-serie bestaat uit een aantal nieuwe chips met courante Zen4-kernen, waaronder extra krachtige HX-modellen met maximaal zestien cores, maar ook wat omgenummerde processoren met 'stiekem' een ouder ontwerp. AMD liet ook videokaarten zien voor laptops, maar waarschijnlijk zullen ook in 2023 de meeste laptops met losse videokaart er een van Nvidia bevatten. Op de CES werden vijf mobiele RTX4000-videokaarten getoond, van de instapper RTX4050 tot en met het absolute topmodel RTX4090. Zoals voorgaande jaren beloven de laptop-gpu's met hetzelfde cijfer als de desktopmodellen lang niet zo krachtig te zijn. Het aantal rekenkernen op de gpu ligt fors lager, evenals de kloksnelheid, om wat stroomverbruik betreft te passen binnen het formaat van een laptop.

Naar verwachting zullen de eerste laptops op basis van nieuwe hardware al in februari in de winkels liggen. Dat zullen vooral nog apparaten zijn met Intel-processors en eventueel een Nvidia-videokaart. AMD-gebaseerde laptops komen traditiegetrouw iets later, zo vanaf het eind van het eerste kwartaal is de verwachting. In deze BBG, waarvoor we de aanvragen begin januari de deur uit hebben gestuurd, zitten in elk geval nog geen laptops met de nieuwste hardware. We hebben toch een aantal prima apparaten gevonden waar je de komende jaren goed mee vooruit kunt. We zullen ze op de volgende pagina's aan je voorstellen.