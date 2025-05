Voor de aprileditie van de Laptop Best Buy Guide zijn we op zoek gegaan naar de beste laptops in drie prijscategorieën. Dat zijn traditiegetrouw de 500- en 700-eurocategorie en de categorie van de instapgamelaptop, die maximaal 1000 euro mag kosten. In de laatste twee categorieën zijn er duidelijke winnaars aan te wijzen; bij die tot 500 euro is het wat lastiger en ligt de nadruk vooral op alle mogelijke keuzes.

Na de aankondigingen van veel nieuwe laptopprocessors, -videokaarten en -modellen op de CES, begin januari, waren de maanden februari en maart op laptopgebied niet zo spannend. De tijdens de CES aangekondigde AMD-chips moeten nu daadwerkelijk beschikbaar komen. De opvallendste aankondiging was die van Lenovo tijdens het MWC, waar het een laptop met uitschuifbaar scherm toonde. Een andere opvallende aankondiging was dat LG stopt met de verkoop van laptops in Nederland. De fabrikant verkocht in Nederland zijn lichte Gram-laptops en geeft geen reden voor het staken daarvan.

Ondanks alle aangekondigde hardware zien we dat veel fabrikanten nog altijd hun laptops voorzien van 'oude' Intel-chips van de elfde generatie of AMD Ryzen 5000-processors. Laptops met die chips kom je ook in deze Best Buy Guide tegen in de goedkoopste twee categorieën. In de categorie tot 1000 euro is de keuze wel gevallen op een modernere Intel-processor en zelfs op een Intel-videokaart.