Het is de eerste van de maand oktober: tijd voor de Laptop Best Buy Guide. Daarin besteden we dit keer aandacht aan de budgetlaptop, die maximaal 500 euro mag kosten, de basislaptop van 700 euro en de mainstreamlaptop, waarvoor we 1000 euro reserveren.

Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Mainstreamlaptop € 1000,-

Of dit het beste moment is om een laptop te kopen, is een beetje de vraag. De coronapandemie speelt nog altijd een rol. Rond het dieptepunt was de vraag naar laptops groot, maar sinds de pandemie in belang lijkt af te nemen, is de vraag naar laptops ingestort terwijl de magazijnen nog vol liggen. Dat is de reden dat je, vooral in het goedkopere segment, nog altijd weinig laptops ziet met de processors die Intel en AMD in januari al hebben aangekondigd. Vooral bij Intel is de stap van de elfde naar de twaalfde generatie een aanzienlijke, dus een recentere processor is wel het overwegen waard. Een tweede reden om de aanschaf van een nieuwe laptop nog even uit te stellen, is de week van 18 tot 25 november, oftewel de Black Friday-week. Zoals ieder jaar zijn er dan weer aanbiedingen te verwachten, waaronder ongetwijfeld een aantal laptops.

De gevolgen van de coronapandemie zagen we ook op de eerste grote Europese techbeurs van dit jaar: de IFA. Deze Berlijnse beurs is meestal goed voor een aantal grote aankondigingen, maar dit jaar was het duidelijk rustiger dan andere jaren. Het hoogtepunt op laptopgebied kwam van twee vouwbare laptops van ASUS en Lenovo, die later in 2022 beschikbaar komen.

Overigens is er ook een reden om juist wel op korte termijn een laptop te kopen: de koers van de euro ten opzichte van de US dollar. De euro is flink in waarde gezakt en laptoponderdelen worden over het algemeen afgerekend in dollars, wat stijgende europrijzen tot gevolg heeft. Hoe de prijzen van laptops zich zullen ontwikkelen, is lastig te voorspellen. In deze Best Buy Guide hebben we in ieder geval samengevat wat wij de beste laptops vinden voor de huidige prijzen.