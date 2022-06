In de Laptop Best Buy Guide van februari gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro, de beste basislaptop van 700 euro en een uitstekende thin&light van 1000 euro. Nog altijd zijn hardwarevoorraden schaars en dat heeft ook zijn weerslag op de verkrijgbaarheid van laptops. Zeker in het budgetsegment is het op het ogenblik armoe troef en hebben we tot vlak voor de deadline van dit artikel moeten zoeken naar een aanbieding.

Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Thin&light € 1000,-

We schrijven deze BBG een paar weken na de CES, waarop Intel, AMD én Nvidia allemaal nieuwe hardware hebben aangekondigd voor laptops. We geven hieronder een overzicht, maar eigenlijk spelen deze ontwikkelingen voor deze BBG geen rol van betekenis. Dat komt enerzijds doordat veel componenten te duur zijn voor de modellen die we in de BBG aanraden, en anderzijds omdat de nieuwe laptops op basis van deze hardware veelal nog niet (of slecht) leverbaar zijn. We kiezen dus noodgedwongen voor apparaten op basis van oudere processorgeneraties. Wel hebben we dit keer een andere primeur: voor het eerst hebben al onze aanraders een AMD-processor.

Nvidia: Nieuwe RTX-gpu's, althans in theorie

Zoals al werd verwacht, kondigde Nvidia op de CES een drietal nieuwe RTX-videokaarten aan voor laptops, de RTX3060, RTX3070 en RTX3080. Die zijn gebaseerd op dezelfde nieuwe Ampère-architectuur als de gelijknamige desktopkaarten, maar de laptopvarianten hebben niet evenveel rekeneenheden en vaak ook een andere geheugenconfiguratie, plus natuurlijk lagere kloksnelheden om het energieverbruik in toom te houden. Uit onze eerste tests blijkt het prestatieverschil tussen 'RTX3000' en 'RTX2000' dus niet zo groot als op de desktop.

De eerste gaminglaptops met de nieuwe gpu's liggen nu in de winkels, althans in theorie. Aangezien de desktopkaarten met deze gpu's ook maanden na de introductie nog allerminst goed verkrijgbaar zijn, is het voor de komende maanden een groot vraagteken in hoeverre je daadwerkelijk een laptop met één van de nieuwe kaarten zult kunnen bemachtigen.

AMD: De krachtigste laptopprocessors nog sneller

In een gaminglaptop wil je liefst ook een snelle processor en daar speelt AMD op in met de Ryzen 5000H-reeks die acht verschillende varianten telt. Naast de 'standaard' 45W 'H'-processors zijn er ook extra zuinige 35W 'HS'-cpu's voor iets dunnere en lichtere gamelaptops, plus 'HX'-varianten die juist meer mogen verbruiken en kunnen worden overgeklokt. Al deze processors maken gebruik van de nieuwe Zen 3-kernen die je ook in Ryzen 5000-desktopprocessors terugvindt. Dat maakt ze, zoals al blijkt uit onze eerste review van een laptop met deze processor, tot de krachtigste laptop-cpu's van dit moment. Interessant is bovendien dat laptopfabrikanten de snelste Ryzen-processors combineren met de snelste Nvidia-videokaarten. Dat gebeurde bij de Ryzen 4000H-serie vorig jaar nog niet.

Naast Ryzen 5000H-cpu's komen er ook Ryzen 5000U-chips, met eveneens maximaal acht rekenkernen, maar een lager tdp van 15W, wat ze geschikt maakt voor dunne en lichte laptops. Opvallend is dat AMD voor deze reeks Zen 3 en Zen 2 naast elkaar blijft gebruiken. Chips met een oneven modelnummer hebben de oudere architectuur aan boord die ook aan de basis stond van de Ryzen 4000-laptopprocessors. Vermoedelijk zullen de Ryzen 5000U-chips op basis van Zen 3 de Ryzen 4000U-modellen aflossen als krachtigste laptopprocessors binnen dit stroomverbruik, maar dat is nog even afwachten. We hebben er nog geen kunnen testen. Pas later in februari moeten de eerste laptops op de markt komen.

Intel: Tiger Lake in verschillende varianten

De vorige BBG konden we al melden dat we de eerste laptops met een Intel Tiger Lake-U processor hadden getest. Dat zijn er de afgelopen maanden alleen maar meer geworden, nu laptopfabrikanten hun aanbod opfrissen met een processor van de nieuwste generatie. Die biedt een flink verbeterde igpu die kan wedijveren met 'Ryzen', maar qua pure cpu-kracht blijft het rode kamp op voorsprong.

Op de CES kondigde Intel aan Tiger Lake ook naar krachtiger laptops te brengen. In de Tiger Lake H-serie met 45W-tdp zal in ieder geval één model zitten met acht cores, net als de courante Ryzen-modellen. Die zou later dit kwartaal het levenslicht moeten zien. Voor nu presenteerde de chipbouwer alvast de Tiger Lake H35-cpu's, bedoeld voor relatief dunne en lichte gamingnotebooks. Dit zijn in feite Tiger Lake-U chips met een veel ruimer tdp van 35W. Zo kunnen ze langer een hogere kloksnelheid vasthouden, wat de singlecore-prestaties ten goede komt. Meer dan vier cores en acht threads zitten er niet in, dus voor taken waarin multicore-rekenkracht belangrijk is, vormen ze geen echte bedreiging voor Ryzen.