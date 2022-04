Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Convertible € 1000,-

Het is vandaag internationale grappendag en dat betekent ook dat het de eerste van de maand is en dus tijd voor een nieuwe Laptop Best Buy Guide. In deze gids gaan we op zoek naar de beste laptop die je op dit moment kunt kopen in de prijscategorieën van 500 en 700 euro. Daarnaast gaan we op zoek naar de beste convertible van dit moment.

Die zoektocht is niet even gemakkelijk, want de chiptekorten houden nog altijd aan. Bovendien zijn er in China, waar vrijwel alle laptops gebouwd worden, ook uitbraken van het coronavirus. Het is niet helemaal duidelijk of de lockdowns die daarop volgen direct invloed hebben op de prijs van laptops. XMG beweert in ieder geval van wel.

De lockdowns weerhouden fabrikanten er niet van om nieuwe hardware aan te kondigen. We reviewden onlangs de eerste laptops met de Intel Alder Lake- en AMD Ryzen 6000-high-endprocessors, maar ondertussen zijn er ook laptops met de zuinige U- en P-chips te krijgen. Daarnaast zal Intel, volgens de geruchten, nog snellere Alder Lake-chips met acht cores en een tdp van 55W introduceren.

Er zijn niet alleen nieuwe cpu's in aantocht, maar er zijn de afgelopen tijd ook 'nieuwe' laptopmerken bijgekomen. Samsung, niet helemaal nieuw, zal namelijk weer Windows-laptops gaan verkopen op de Nederlandse markt, nadat het daarmee in 2014 stopte. De naam Nokia zullen we binnenkort ook op laptops terugzien en hoewel de Finnen de laptop niet zelf bouwen, zouden ze wel een vinger in de pap hebben om de laptop aan bepaalde eisen voor kwaliteit en prestaties te laten voldoen. De modulaire laptop van Framework is ook sinds kort in Nederland te bestellen.

De gevestigde merken lieten de komst van de nieuwe cpu's niet onbenut en Lenovo kondigde veel nieuwe laptops met de nieuwe chips aan, waaronder goedkopere gamelaptops, betaalbare convertibles en een convertible met Qualcomm-processor. Dell introduceerde twee nieuwe high-end-XPS-modellen, de XPS 15 en XPS 17, beide voorzien van Alder Lake en de relatief compacte gamelaptop Alienware x14, die ook van een dergelijke chip is voorzien.

De eerste laptops met de nieuwe processors zijn al in de Pricewatch gesignaleerd. Laptops met die processors staan nog niet in deze Best Buy Guide, maar zullen misschien hun weg vinden naar de volgende BBG in juni.