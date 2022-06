In de Laptop Best Buy Guide van december gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro en een goede basislaptop tot 700 euro. Omdat Apple zijn volledige aanbod laptops onlangs heeft opgefrist met eigen processoren kijken we ook hoe dat aanbod is veranderd en welke Apple-laptops aan te raden zijn.

Apple MacBook Pro 14" en 16"

De aankondiging van de MacBook Pro 14" en 16" medio oktober is ongetwijfeld het meest opzienbarende laptopnieuws sinds de vorige editie van de Best Buy Guide. De twee laptops beschikken over een gewijzigd ontwerp dat teruggrijpt op Apple-laptops van een jaar of tien geleden, inclusief het magnetische snoertje voor het opladen. Het scherm is voorzien van opzienbarend goede specificaties met duizenden miniled's voor uitstekende local dimming en een zeer hoge piekhelderheid, maar het waren toch vooral de processoren die (weer) de show stalen. Hoewel de prestaties per toepassing verschillen, is de hardware te vergelijken met het snelste dat Intel, AMD en Nvidia te bieden hebben, zo concludeerden we in onze review. Zowel cpu als gpu is bloedsnel.

De concurrentie heeft de laatste tijd geen nieuwe hardware geïntroduceerd en zal dat de komende maand vermoedelijk ook niet meer gaan doen. Zo blijft de laptopmarkt doordraaien op dezelfde voet als de rest van dit jaar. Enerzijds is er veel vraag naar laptops, terwijl er anderzijds tekorten zijn bij leveranciers van laptoponderdelen, waardoor de verkrijgbaarheid met name in het goedkopere segment tegenvalt. Naar verwachting kunnen we rondom de CES in januari weer wat nieuwe aankondigingen tegemoet zien. Zo moet Intel zijn twaalfdegeneratie Alder Lake-processors die begin vorige maand voor de desktops werden geïntroduceerd, nog naar het mobiele segment vertalen. Het zal moeten blijken in hoeverre de Big.Little-architectuur van die processors zich ook goed leent voor laptopgebruik.