Net als vorig jaar presenteren we een extra dikke back-to-school-editie van de Laptop Best Buy Guide. In deze LBBG kiezen we niet in drie, maar maar liefst zes categorieën onze aanraders. Of je nu op zoek bent naar een betaalbare Chromebook voor de basis- of middelbare school, een krachtpatser voor je gamedesign-opleiding of een lichte, dunne notebook om ook onderweg mee te werken, in deze koopgids vind je ons advies op basis van tests van vele tientallen laptops.

De beste laptop voor school

Wie op zoek is naar een laptop voor school of studie, hoeft natuurlijk geen vaste volger van de notebookmarkt te zijn. In het segment waar de grootste volumes worden gedraaid - Windows-laptops van tussen de ruwweg 400 en 1000 euro - is de laptopmarkt uiterst dynamisch. Het is eerder regel dan uitzondering dat een specifiek model slechts enkele maanden of zelfs weken wordt verkocht. Onder andere om niet tegenover elkaar te staan in prijsvergelijkers is het bovendien gebruikelijk dat grote ketens unieke configuraties krijgen die uitsluitend bij hen te koop zijn. Dat maakt vergelijken extra lastig, maar wij hebben ons best gedaan om tot een goed advies te komen voor een budgetlaptop van 500 euro, een basislaptop van 700 euro en een thin&light voor ongeveer 1000 euro.

In andere segmenten is de doorlooptijd wat langer. Gaminglaptops worden doorgaans alleen ververst als er nieuwe cpu's of gpu's op de markt komen, terwijl ook Chromebooks vaak een half jaar of langer te koop blijven. MacBooks vormen een categorie op zich, niet alleen door het afwijkende OS, maar ook doordat ze veel langer courant blijven en vaak nog enige tijd te koop zijn na het verschijnen van een opvolger.

De nieuwste hardware

De afgelopen maanden stonden met name in het teken van het daadwerkelijk beschikbaar komen van de eerder dit jaar aangekondigde hardware. Zo liggen de eerste laptops met de Radeon RX 6000M-gpu's nu in de winkel en zijn steeds meer Intel-gebaseerde notebooks voorzien van een chip uit de elfde generatie. In het laagste segment zijn er ook nieuwe Intel-chips, namelijk de Celerons en Pentiums van de Jasper Lake-generatie, die we in deze LBBG vooral bij de goedkope Chromebooks tegenkomen.