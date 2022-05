Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Instapgaminglaptop € 1000,-

In de Laptop Best Buy Guide van februari gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro en een goede basislaptop tot 700 euro. Ook zoeken we een betaalbare gamelaptop voor minder dan 1000 euro. Voor dat bedrag vind je tegenwoordig de nodige laptops met Nvidia's RTX 3050-instapkaart en met een beetje zoeken ook machines met een RTX 3050 Ti. Zo'n instapper klinkt weinig potent, maar kan een goede keuze zijn als je vooral in full hd gamet, bijvoorbeeld op het laptopscherm zelf. Zoals uit onze eerdere review bleek, zijn de basiskaarten uit de 30-serie een stuk sneller dan hun voorgangers.

Alder Lake en Ryzen 6000

Op de CES in januari kwam zowel Intel als AMD met nieuwe laptopprocessors. Intels nieuwe twaalfdegeneratie-Alder Lake-cpu's voor laptops hebben net als de gelijknamige desktopchips zowel Performance- als Efficiency-cores: maximaal zes van de eerste en acht van de tweede soort. De toevoeging van extra kleine cores moet de processor vooral sneller, maar niet zozeer zuiniger maken, volgens Intel. Naast de 45W-H-serie voor workstations en gamelaptops, en de 15W-U-serie voor Ultrabooks, brengt Intel een nieuwe P-serie van 28W-cpu's uit. Alle varianten hebben ondersteuning voor Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E geïntegreerd in de chipset. Laptops met de chips moeten gedurende het eerste kwartaal van 2022 verschijnen. Intel legde in zijn presentatie de nadruk op de krachtigste 45W-processors, dus als je een Ultrabook met nieuwe chip wilt, moet je daar misschien iets langer op wachten dan op een gamingmodel.

AMD zet vooralsnog niet in op een combinatie van verschillende soorten kernen voor zijn processors en blijft doorgaan met zijn nieuwe Ryzen 6000-apu's voor laptops. De processors beschikken over verbeterde Zen 3+-cores en eindelijk ook over een vernieuwd gpu-gedeelte op basis van de RDNA2-architectuur. Ze worden gemaakt op een nieuw 6nm-procedé. Naast acht krachtige varianten met tdp's tot 45W, zijn er maar twee nieuwe chips met 15-28W bedoeld voor Ultrabooks. Ook AMD focust zich liever op het hoogste segment van snelle laptops. Volgens AMD liggen deze maand al de eerste modellen in de winkels.

Nieuwe laptopvideokaarten

Op de CES toonde zowel AMD als Nvidia ook een stel nieuwe laptopvideokaarten, al gaat dat in beide gevallen meer om een uitbreiding van het bestaande aanbod dan om een geheel nieuwe serie. Beginnend met AMD verschijnen er enkele nieuwe kaarten in de RX6000-serie, waarvan een nieuw topmodel en enkele nieuwe energiezuinige uitvoeringen, bedoeld voor dunne en lichte laptops.

AMD toont nieuwe Radeon RX 6000-laptop-gpu's tijdens CES 2022.

Nvidia breidt zijn aanbod uit met de GeForce RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti. Ook moet een nieuwe generatie van de Max-Q-techniek de gameprestaties van nieuwe laptops met Geforce RTX-kaarten verder verhogen. De nieuwe Nvidia-kaarten moeten vanaf deze maand in laptops te vinden zijn; bij AMD blijft de verwachte introductie van laptops met een van de nieuwe kaarten iets vager, met 'Q1 2022' als belofte.