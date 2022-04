In de Laptop Best Buy Guide van oktober gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro, een goede basislaptop tot 700 euro en een uitstekende thin&light voor om en nabij de 1000 euro. Daarmee schakelen we weer terug naar ons vaste format met drie categorieën, na de extra uitgebreide Back-to-school Best Buy Guide van augustus.

De afgelopen maanden is er weinig nieuwe laptophardware uitgekomen van Intel, AMD of Nvidia. Dat betekent ook dat het op het gebied van nieuwe laptops rustig blijft. Een nieuwe processor of videokaart is altijd een goede reden die fabrikanten aangrijpen om een nieuwe serie laptops te introduceren. Er is binnenkort wel een andere reden om het aanbod op te frissen: de komst van de eerste nieuwe Windows-versie in meer dan vijf jaar. Sommige fabrikanten nemen de gelegenheid te baat om nieuwe uitvoeringen van bestaande laptops te introduceren, uiteraard af-fabriek al voorzien van het nieuwe OS, maar niet overal in de markt lijkt de komst van Windows 11 tot evenveel beroering te leiden. Het maakt feitelijk niet heel veel uit voor jou als koper als je nieuwe laptop uit de doos 'nog' op Windows 10 draait. De meeste apparaten die je nu kunt kopen, zijn zonder problemen te upgraden omdat ze voldoen aan de eisen die Microsoft stelt voor Windows 11.

Op veler verzoek gaan we in het vervolg meer rekening houden met onze Vlaamse bezoekers door bij alle laptops die we uitkiezen ook azerty-varianten te zoeken die in België verkrijgbaar zijn, uitgaande van de Belgische versie van onze Pricewatch. Onze Belgische lezers misten eerder vaak een relevant aankoopadvies in de Laptop Best Buy Guide, omdat we bij de selectie uitgaan van Nederlandse modellen die bovendien de hier gebruikelijke qwerty-toetsenborden hebben. Als Belg kun je de Nederlandse versie van een laptop soms wel bestellen, maar als die je gewenste toetsenbordindeling niet heeft, schiet je daar niet veel mee op. Zoals je in dit artikel ziet, is het ons helaas nog lang niet altijd gelukt om voor de Belgische markt relevante alternatieven te vinden voor onze Nederlandse aanraders; soms omdat een Belgische editie van een bepaalde laptop nog niet leverbaar is, soms omdat de azerty-tegenhanger te duur is voor de betreffende categorie, soms omdat een bepaalde fabrikant überhaupt niet actief is in België. We hopen het advies voor Belgische bezoekers in de toekomst verder te verbeteren.