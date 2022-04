Acer toont ConceptD-laptop met SpatialLabs-scherm voor 3d-beeld zonder bril

Acer heeft de ConceptD 7 SpatialLabs Edition-laptop aangekondigd. Dat is het eerste product van Acer met SpatialLabs-scherm. Met dit 15,6"-4k-scherm kunnen gebruikers 3d-beelden bekijken zonder dat daarvoor een 3d-bril nodig is.

Voor de 3d-beelden gebruikt Acer twee camera's in de bovenste rand van het scherm, die de oogpositie en bewegingen van de ogen en het hoofd van de gebruiker traceren. Daarnaast is er een extra schermlaag toegevoegd waardoor twee verschillende beelden tegelijk geprojecteerd kunnen worden, waarbij elk beeld naar een ander oog gaat. Wanneer de gebruiker zijn of haar hoofd draait, zou het beeld aangepast worden waardoor het lijkt alsof de gebruiker eromheen kijkt.

De fabrikant levert de laptop met de SpatialLabs Model Viewer-software, die AI gebruikt om 2d-beelden om te zetten naar 3d-beelden. Deze ondersteunt volgens Acer 'alle belangrijke 3d-bestandsformaten'. In dit programma kunnen gebruikers ook de belichting, textures en HDRI-achtergronden aanpassen. Daarnaast zijn er SpatialLabs Model Viewer-add-ons voor 3d-software als Autodesk Fusion 360, Rhinoceros en Zbrush. Met deze add-ons kunnen modellen uit deze programma's overgezet worden naar de SpatialLabs Model Viewer-software.

Verder is er de SpatialLabs Go, die 3d-content kan maken van bijvoorbeeld foto's, video's, 'eenvoudige games' en videovergaderingen. Daarnaast is er een Unreal Engine-plug-in. Het voordeel van SpatialLabs is dat bijvoorbeeld ontwerpers een 3d-ontwerp in 3d kunnen bekijken, zonder dat ze eerst het ontwerp moeten printen of maken, zegt Acer. Een ander voorbeeld is een dealer die in een showroom een auto in 3d kan laten zien, zonder dat deze auto fysiek in de showroom hoeft te staan.

De ConceptD 7 SpatialLabs Edition krijgt een 15,6"-4k-scherm dat honderd procent van de Adobe RGB-kleurruimte kan weergeven en een delta-E-kleurafwijking van minder dan 2 heeft. Daarnaast krijgt de laptop maximaal een Intel Core i7 van de elfde generatie, kan deze met een Nvidia GeForce 3080-laptop-gpu worden uitgerust en is er maximaal 64GB DDR4-geheugen aanwezig. Voor opslag is er maximaal een 2TB-NVMe-ssd.

De laptop kan met Windows 11 Pro-geleverd worden en heeft een HDMI 2.1-poort, twee USB 3.2 Type-C-poorten die Thunderbolt 4 ondersteunen en een DisplayPort 1.4-aansluiting. Verder ondersteunt de laptop Wi-Fi 6 en produceren de fans van het apparaat maximaal 40dBa geluid. De Acer Concept7 SpatialLabs Edition is naar verwachting in december of januari te koop voor minimaal 3499 euro. Acer toonde de 3d SpatialLabs-techniek in mei al.