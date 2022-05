Yoga Slim 7 Pro (14ACH5)

Yoga Slim 7 (13ACN5) In het kort De Lenovo Yoga Slim 7 Pro is een laptop met een interessante formule: een krachtige 45W-Ryzen-processor met de nieuwste Zen 3-rekenkernen in een dun en licht ontwerp. Zelfs de prestaties van ons 'basismodel' met zes cores zijn uitstekend voor een apparaat van dit formaat. Lenovo heeft de metalen laptop verder voorzien van een lekker scherp beeldscherm met de fijne 16:10-verhouding, dat wel wat beter gekalibreerd had mogen zijn. Ten opzichte van de Yoga Slim 7 van vorig jaar bevat de nieuwe Pro ook wat minpuntjes. Zo ontbreken de HDMI-poort en kaartlezer, en is de accuduur een stuk korter. Als je de illustere voorganger kunt wegdenken, blijft de Yoga Slim 7 Pro een interessante laptop, die bovendien aantrekkelijk is geprijsd. Ook een exemplaar met acht processorkernen komt voor minder dan duizend euro in de winkels. Pluspunten Snelle Zen3-cpu

45W-processor in dunne metalen behuizing

Scherm met 16:10-beeldverhouding

Veel waar voor je geld Minpunten Summiere aansluitingen

Accuduur korter dan bij Yoga Slim 7 2020

Schermkalibratie kon beter Getest Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 (82MS001SMH) Prijs bij publicatie: € 899,- Bekijk product In het kort De Lenovo Yoga Slim 7 is een van de weinige verkrijgbare laptops met een 15W-'Ryzen 5000'-processor op basis van de nieuwe Zen 3-rekenkernen. Je komt maar weinig laptops van dit formaat tegen die nog rapper zijn. De Yoga Slim 7 van vorig jaar was echter nauwelijks trager en in andere opzichten beter. Zo heeft het nieuwe model een veel kortere accuduur en de aansluitingen van de dunnere behuizing zijn erg summier, met enkel USB-C. Het nieuwe scherm heeft een fijne 16:10-beeldverhouding plus een mooie hoge resolutie, maar we zijn minder gecharmeerd van de glimmende afwerking in combinatie met de beperkte helderheid. De kleurweergave had ook beter gekund. In overweging nemend dat de prijs niet al te hoog is, heb je aan de Yoga Slim 7 toch een fijne laptop, maar het nieuwe Pro-model is onder de streep interessanter. Pluspunten Snelle Zen3-cpu

Dunne metalen behuizing

Scherm met 16:10-beeldverhouding

Veel waar voor je geld Minpunten Accuduur beduidend korter dan bij Yoga Slim 7 2020

Aansluitingen erg summier

Scherm met lage maximale helderheid, glimmende afwerking

Schermkalibratie kon beter Getest Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 (82CY000VMH) Prijs bij publicatie: € 949,- Vanaf € 999,- Vergelijk prijzen

De Lenovo Yoga Slim 7 14" was wat ons betreft een van de beste laptops van vorig jaar. Niet alleen was de dunne en lichte laptop opzienbarend snel dankzij een toen nieuwe AMD Ryzen 4000-processor, de fabrikant had hem ook voorzien van een goed scherm en voldoende aansluitingen. Daarbij was de accuduur uitstekend. Meer dan een jaar na de oorspronkelijke introductie blijft de Yoga Slim 7 van 2020 een aanrader, bleek uit onze recente Best Buy Guide.

Dit jaar brengt Lenovo opnieuw Yoga Slim 7-laptops uit op basis van een AMD-processor. Dit keer is er naast de 'gewone' Yoga Slim 7 een Yoga Slim 7 Pro. Interessant daaraan is dat de fabrikant een Ryzen 5000-processor uit de krachtige H-serie heeft verwerkt in een zeer compacte behuizing. Ook de gewone Yoga Slim 7 heeft een nieuwe Ryzen 5000-chip in het vooronder, maar net als het 2020-model van de Yoga Slim 7 is dat een processor uit de energiezuinige U-serie. Beide nieuwe laptops hebben een nieuw schermpaneel met een hogere resolutie en een fijne 16:10-verhouding. Het scherm van de Yoga Slim 7 is met een diagonaal van 13,3" iets kleiner dan dat van het Pro-model met 14"-display.

Lenovo Yoga Slim 7 (13ACN5) en Yoga Slim 7 Pro (14ACH5)

De nieuwe Yoga Slim 7 komt op de markt voor ongeveer hetzelfde bedrag als zijn illustere voorganger. Voor minder dan 1000 euro heb je al de door ons geteste variant met Ryzen 7 5800U octacore-processor, 16GB werkgeheugen en een 512GB-ssd. Er zijn daarnaast nog twee goedkopere versies. De Yoga Slim 7 Pro komt binnenkort beschikbaar in veel meer varianten, ook als je de Intel-configuraties met Tiger Lake H35-processor buiten beschouwing laat. Versies met AMD-processor zijn vooralsnog exclusief verkrijgbaar bij de Media Markt, zoals ons testmodel. Dat is een vrij basale uitvoering met Ryzen 5 5600H-hexacore, 16GB werkgeheugen, 512GB opslag en een '2.2K'-scherm die 900 euro kost. In de duurste variant van 1300 euro zitten onder andere een Ryzen 9 5900HX-octacore, 1TB opslag en een luxer '2.8K'-beeldscherm.

Behalve de Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro zijn er nog maar weinig andere laptops met de nieuwe Ryzen 5000-processors. Voorraadproblemen spelen de processorserie maanden na introductie nog altijd parten. Op voorhand belooft Lenovo dus een interessant aanbod, maar zijn de laptops van 2021 ook net zo'n doorslaand succes als het model van vorig jaar?

Behuizing en aansluitingen

Net als de onlangs geteste IdeaPad 5 Pro zijn de Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro voorzien van een volledig metalen behuizing. Alleen de schermranden zijn bij 'onze' Slim 7 Pro van plastic. De Yoga Slim 7 heeft een glasplaat voor het scherm en daardoor voelt de klep bij dat model wat steviger aan. Bij sommige laptops kun je de klep wel erg makkelijk indrukken in het midden of verbuigen als je hem aan de hoekpunten beetpakt, iets waarvan bijvoorbeeld ook de Yoga Slim 7 uit 2020 last had. De onderkant van de behuizing heeft dezelfde bouwwijze als de klep, met een bovenkant en zijkanten uit één stuk metaal. De onderplaat is wel een los gedeelte en zit met Torx-schroefjes vast. Hoewel ook de onderkant van beide Yoga-laptops is gemaakt van metaal, voelt dat gedeelte van de behuizing niet zo stevig aan als de rest. Als je de laptop dichtgeklapt oppakt, voel je de onderkant enigszins verbuigen onder je vingers. Gelukkig is de ruimte rondom het toetsenbord gemaakt van steviger materiaal, zodat de laptop niet te veel meegeeft als je hem in het midden indrukt.

Lenovo Yoga Slim 7 (13ACN5)

Zoals gezegd is de Yoga Slim 7 uit 2021 kleiner dan het 2020-model, wat deels komt door het kleinere scherm, maar ook voor een 13,3"-laptop is de nieuwe Yoga Slim 7 compact vormgegeven. Dankzij het minder brede scherm is de laptop lekker smal. Lenovo heeft ten opzichte van het 2020-model ook 2,5mm van de dikte afgeschaafd, terwijl het gewicht met 120g is gedaald tot 1,22kg. De Yoga Slim 7 Pro is ongeveer even dik (2cm) en zwaar (1,35kg) als de oude Yoga Slim 7; de behuizing is door de gewijzigde schermverhouding dieper, maar minder breed. Wat afmetingen betreft zijn beide laptops daarmee vergelijkbaar met de concurrentie van dit formaat en deze prijsklasse.

Net als de Yoga Slim 7 uit 2020 zijn ook de Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro uit 2021 pure laptops; het scherm kan 180 graden draaien totdat het volledig plat op tafel komt te liggen, maar verder gaat het niet. Je kunt de klep met één hand openen zonder dat de basis van de laptop meekomt, dankzij het soepel bewegende scharnier. In het enigszins uitstekende lipje in de bovenste schermrand zit bij beide laptops een 720p-webcam. De kwaliteit is, zoals gebruikelijk, niet geweldig. Aardig is dat Lenovo een optie heeft toegevoegd in zijn Vantage-software om automatisch de achtergrond te blurren, mocht je streamingsoftware of -platform dat nog niet kunnen. Daarvoor wordt de infraroodled ingeschakeld, die ook wordt gebruikt om je snel te laten inloggen met gezichtsherkenning. Hoewel het systeem zo diepte moet kunnen herkennen in het camerabeeld, blijkt de scheiding van voor- en achtergrond in de praktijk wel erg bij benadering, zoals op de foto hiernaast is te zien.

Het ontgrendelen met gezichtsherkenning wordt vergemakkelijkt doordat Lenovo in de Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro ook een time of flight-sensor heeft geplaatst, net als bij het eerdere model. Daarmee kan de laptop continu blijven scannen of er iemand voor het apparaat plaatsneemt zonder dat de infraroodcamera de hele tijd moet blijven aanstaan, wat veel energie zou kosten. Zo kan het systeem automatisch ontwaken en de inlogprocedure starten als je ervoor gaat zitten. Het Slim 7-duo heeft nog een trucje om sneller te beginnen; ook als je de laptop helemaal hebt uitgezet, gaat hij automatisch weer aan zodra je hem openklapt, zoals andere duurdere Windows-laptops en Chromebooks dat ook kunnen.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14ACH5)

Waren we bij de Yoga Slim 7 van 2020 te spreken over de ruime aansluitmogelijkheden; het povere aansluitingengamma van de nieuwe Yoga Slim 7 heeft wat weg van dat van de gemiddelde Apple-laptop. Ook bij het Pro-model word je niet getrakteerd op veel poorten, al heeft deze laptop tenminste nog een USB-A-poort aan de rechterkant, naast de twee type-C-poorten die links zitten. De gewone Yoga Slim 7 heeft enkel type-C-poorten, wat het aansluiten van klassieke randapparatuur bemoeilijkt. Ook met de Yoga Slim 7 Pro zul je als je bijvoorbeeld een beeldscherm wilt aansluiten, een verloopje nodig hebben, dat overigens niet wordt meegeleverd. Beide laptops hebben verder nog een 3,5mm-poort voor je koptelefoon.

De USB-C-poort die de Yoga Slim 7 rechts heeft, is een beetje een fopexemplaar zonder multifunctionele eigenschappen, al kan hij wel een ander apparaat opladen als de laptop uitstaat. Net als de type-A-poort die de Yoga Slim 7 Pro op die plaats heeft, ondersteunt hij een maximale doorvoersnelheid van 5Gbit/s, wat lager is dan bij de twee USB-C-poorten links, die op beide laptops 10Gbit/s ondersteunen. Via deze poorten kun je de laptop ook opladen en beeldschermen aansluiten. Volgens de officiële specificaties zou de Yoga Slim 7 4k-schermen slechts op 30Hz kunnen aansturen, wat niet meer van deze tijd is. Dat blijkt gelukkig een fout; in onze praktijktest kon het duo prima overweg met 4k-schermen op 60Hz, wat je ook zou verwachten gezien de DisplayPort 1.4-ondersteuning.

De Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro hebben niet alleen MacBook-achtige aansluitingen, maar ook een MacBook-achtig toetsenbord. De toetsen hebben erg weinig travel, zoals je kunt zien in de onderstaande grafiek, waarvoor we beide laptops onder onze toetsenbordentester hebben gelegd. Daar moet je dus maar net van houden. Wel geven beide toetsenborden een duidelijke feedback, met een prettige weerstand bij het indrukken van iedere toets. De donkergrijze keycaps zijn volledig vlak, staan niet te dicht op elkaar en hebben de enigszins afgeronde onderkant die typisch is voor Lenovo. Je kunt de witte toetsverlichting handmatig op een van drie standen instellen, maar ook automatisch laten regelen op basis van het omgevingslicht. Het duo heeft een prima touchpad; het oppervlak is voldoende groot en is gemaakt van glas, er is ondersteuning voor de Precision-bewegingen in Windows 10 en de ingebouwde muisknoppen geven een prettige klik.

Systeemprestaties

De Lenovo Yoga Slim 7 is pas de tweede laptop die we hebben getest met een processor op basis van AMD's Zen 3-architectuur en een 15W-tdp. De meeste processors in de zuinige Ryzen 5000U-serie hebben stiekem de oudere Zen 2-kernen aan boord, die ook al in de Ryzen 4000U-serie zaten en minder goede prestaties per kloktik bieden. Laptops met de écht nieuwe processors op basis van Zen 3, de Ryzen 5 5600U-hexacore en Ryzen 7 5800U-octacore, zijn nog steeds erg zeldzaam, maar de Yoga Slim 7 is er dus een van. Lenovo maakt voor deze laptopserie ook geen gebruik van Zen 2-processors.

Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 (82CY000VMH) Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 (82MS001SMH) Cpu Ryzen 7 5800U (8c/16t, 15W-tdp) Ryzen 5 5600H (6c/12t, 45W-tdp) Geheugen 16GB Lpddr4X-4266 16GB DDR4-3200 Ssd 512GB 512GB Wifi Intel Wi-Fi 6 AX200 160MHz Realtek RTL8852AE Scherm 13,3", ips, 2560x1600, 60Hz 14", ips, 2240x1400, 60Hz Prijs € 949,- € 899,-

De Ryzen 5000H-familie, die krachtigere processors met een ruimere 45W-stroomlimiet omvat, is wel geheel gebaseerd op de Zen 3-architectuur. Er zijn inmiddels meer verschillende laptops beschikbaar met zo'n chip. Meestal zijn dat gaminglaptops met een scherm groter dan 15", een gewicht van meer dan 2kg en een snelle, losse videokaart. De Yoga Slim 7 Pro is in dat overzicht een aangename onderbreking. Door de 'onzuinige' processor en het gebrek aan een losse videokaart, kan hij een stuk lichter zijn, net als de onlangs geteste Acer Swift 3 SF316.

In Cinebench 20 Multi en Cinebench 23 Multi doet de nieuwe Yoga Slim 7 goede zaken. In deze kortstondige benchmarks, waarin alle rekenkernen worden belast, is de laptop duidelijk het snelst van allemaal en een procent of 20 vlugger dan zijn onmiddellijke voorganger. De Yoga Slim 7 Pro met zescore-cpu noteert in Cinebench 20 Multi een ongeveer even hoge score als de Yoga Slim 7 uit 2020 met acht rekenkernen. In die zin presteert ook dat apparaat dus goed, al gaat de IdeaPad 5 Pro hem voorbij met de op papier flink zuinigere 5600U-processor. Feitelijk geeft die laptop de processor veel ruimte om buiten zijn tdp-limiet te gaan; we noteerden een praktijkverbruik van 38W voor de cpu-package. In combinatie met de extra ruimte voor koeling in de dikkere behuizing is het dus niet zo gek dat de '15W'-processor in de IdeaPad 5 Pro het 45W-exemplaar in de Yoga Slim 7 Pro de baas kan, althans in deze korte benchmark.

Zoals we al zagen in de review van de IdeaPad 5 Pro, kan Intels Tiger Lake-serie misschien niet meekomen als het op multicore-prestaties aankomt, de singlecore-scores zijn wel beter dan die van de Ryzen-chips. Ook het grafische gedeelte van de Intel-processors is tegenwoordig sterker. In de Vega-igpu van de Ryzen-processors zit maar weinig ontwikkeling. De architectuur is sinds AMD's eerste Ryzen-laptopchips uit 2017 zelfs ongewijzigd.

We draaien vervolgens DaVinci Resolve, een video-editor, waarin we een film renderen. Die render duurt een stuk langer dan Cinebench en op die manier wordt zichtbaar of de laptop onder langdurige belasting nog steeds goed presteert. Dat blijkt bij de Yoga Slim 7 toch wat tegen te vallen. De laptop laat bovendien veel prestaties liggen als je hem laat staan op het standaard energieprofiel 'Intelligent koelen'. Voor DaVinci Resolve zetten we alle laptops op het snelste profiel. Zoals Lenovo waarschuwt, maakt dat de laptop luidruchtiger en het komt het energiegebruik ook niet ten goede. De Yoga Slim 7 trekt kortstondig door naar een verbruik van 46W, maar zakt al snel terug naar ongeveer 20W, alsnog ruim boven de eigenlijke tdp-limiet. Dat levert wel een meer dan 20 procent betere score op. Ook met het gas op de plank weet de nieuwe Yoga Slim 7 het oude model met Ryzen 7 4800U niet overtuigend te verslaan, zoals in Cinebench wel het geval was.

Net zoals bij Cinebench doet de geteste Yoga Slim 7 Pro met hexacore-cpu het ongeveer even goed als de Yoga Slim 7 met zijn octacore als we beide apparaten in hun snelste prestatiemodus afstellen. De Yoga Slim 7 Pro boet niet veel in op de prestaties als je de standaardmodus gebruikt. Eveneens in tegenstelling tot bij de Yoga Slim 7, benadert het Pro-model de eigenlijke tdp-limiet van 45W pas als je het in de prestatiemodus zet, waarbij het piekverbruik in deze stand tot meer dan 60W stijgt. Hoewel naar ons idee niet minder lawaaiig, vinden we het geruis dat de Yoga Slim 7 Pro in vol bedrijf produceert, prettiger dan dat van de Yoga Slim 7. De ventilators van die laatste produceren een hoogfrequente fluittoon.

Tot slot renderen we een afbeelding in Blender. Dat doen we herhaaldelijk en daarbij noteren we de rendertijd van iedere afbeelding. Zo wordt zichtbaar of de laptop op termijn goede prestaties kan volhouden; bij een slecht gekoeld apparaat zal de lijn na verloop van tijd steeds verder oplopen of gaan jojoën, omdat de processor tegen de thermische limiet oploopt en moet terugklokken. Merk op dat we deze test niet hebben uitgevoerd op de Yoga Slim 7 uit 2020 met Ryzen 7 4800U, zoals overige benchmarks, dus hier zie je de scores van de variant met Ryzen 5 4600U. Ook draaien we deze test bij alle laptops weer op het standaard prestatieprofiel.

De Yoga Slim 7 Pro heeft in deze test vrijwel geen last van throttling. De lijn van deze laptop is heel mooi constant, met in de laatste test haast dezelfde prestaties als aan het begin. Lenovo verkoopt deze laptop met processors die nog een stuk krachtiger zijn, wat de processor in ons basismodel wat extra headroom geeft.

De Yoga Slim 7 is aan het begin van de benchmark sneller dan het Pro-model dankzij de twee extra processorcores en wat hogere boostclocksnelheid, maar de prestaties zakken vervolgens snel in totdat ze stabiliseren op ongeveer hetzelfde niveau als dat van de IdeaPad 5 Pro. Die heeft zoals gezegd 'slechts' een Ryzen 5-cpu, maar die kan in dat apparaat wel veel meer stroom verbruiken en de grotere behuizing kan die warmte ook goed kwijt. Kennelijk lukt dat niet meer op het compactere formaat van de Yoga Slim 7.

Beeldscherm

Lenovo rust de Yoga Slim 7 uit met twee vrijwel identieke displays, ips-schermen met een resolutie van 2560x1600 pixels, een beloofde sRGB-dekking van 100 procent en een helderheid van 300cd/m². Het enige verschil is dat een van de twee schermen minder stroom verbruikt. Helaas hebben de configuraties die nu in Nederland te koop zijn, niet dit 'Low power'-paneel aan boord. Hoewel het scherm van de Yoga Slim 7 niet aanraakgevoelig is, zit er toch een glasplaat voor het paneel, zoals bij een laptop met aanraakscherm. Daardoor zie je reflecties duidelijk in het scherm en dat is wat ons betreft niet handig. De Yoga Slim 7 van 2020 had nog een optie voor een mat paneel.

Bij de Yoga Slim 7 Pro heb je meer keus. Ons testmodel is uitgerust met het '2.2K'-ips-paneel met een ongebruikelijke resolutie van 2240x1400 pixels, een beloofde maximale helderheid van 300cd/m², 100 procent sRGB-kleurdekking en een 60Hz-refreshrate. Het paneel heeft een matte afwerking, in tegenstelling tot de luxere '2.8K'-optie waar een glasplaat voor zit. De specificaties van dat scherm - 2880x1800 pixels, een helderheid van 400cd/m², 100 procent sRGB-dekking en een 90Hz-refreshrate - doen vermoeden dat het gaat om hetzelfde paneel als dat in de onlangs geteste IdeaPad 5 Pro. Later dit jaar moet er ook een Yoga Slim 7 Pro met AMD-processor verschijnen die een 2.8K-oledscherm heeft, maar Lenovo kon ons nog niet precies vertellen wanneer.

De resolutie van de schermen in beide geteste laptops is wat ons betreft een mooi compromis tussen full hd en 4k. Letters en afbeeldingen zien er een stukje scherper uit dan op een full-hd-scherm met dezelfde diagonaal. Daarnaast hoeven er niet zoveel pixels te worden aangestuurd als bij een 4k-paneel, wat over het algemeen gunstig is voor de accuduur. De 16:10-verhouding van de schermen is zeker voor dagelijks kantoorgebruik fijn. Doordat je meer verticale ruimte hebt, zie je meer van een tekst of webpagina.

Als we onze colorimeter en Calman-software erbij pakken, blijkt dat het scherm van de nieuwe Yoga Slim 7 inderdaad vrij precies 300cd/m² aan helderheid kan produceren. Dat is minder dan de concurrentie en ook minder dan de oude Yoga Slim 7. Zeker in combinatie met het spiegelende paneel hadden we graag een hogere maximale helderheid gezien. De geteste Yoga Slim 7 Pro doet het met 349cd/m² beter dan wordt opgegeven, maar scoort alsnog ondergemiddeld in dit testveld.

Ook wat contrast betreft bereikt het Yoga-duo geen topscores, al zijn de genoteerde waarden voor ips-panelen ook weer niet echt slecht. Lenovo zou wel wat meer werk mogen maken van de afstelling. De gemiddelde kleurafwijking of ΔE valt zeker bij de Yoga 7 Pro erg mee, maar de gemiddelde grijsafwijking komt bij beide laptops duidelijk hoger uit dan de zichtbare grens van 3. Als je ze wil gebruiken voor beeldbewerking, is zelf kalibreren dus wel aan te raden. De schermen kunnen zoals beloofd bijna alle kleuren van de sRGB-kleurruimte weergeven, wat bij goedkopere laptops onder de 700 euro meestal niet het geval is. De gemeten kleurdekking van de Yoga Slim 7 is met 94,5 procent iets aan de lage kant in vergelijking met de rest van het testveld, maar heel significant is dat verschil niet.

Accuduur en upgrades

De kleinere behuizing van de Yoga Slim 7 van dit jaar heeft niet alleen gevolgen gehad voor de aansluitingen, maar ook voor de accu. De capaciteit slinkt met liefst 20 procent tot 51Wh. Ook de Slim 7 Pro heeft met 61Wh een kleinere accu dan de Yoga Slim 7 van vorig jaar, zij het nipt.

Zoals te verwachten noteren de Yoga Slim 7 en Yoga Slim 7 Pro een veel kortere accuduur dan het model uit 2020, vooral in de browsetest. Dan bereiken beide laptops een werktijd van een uur of elf. Op grond van de krachtige componenten en de hogere schermresolutie is dat niet echt slecht, zeker in het geval van de Yoga Slim 7 Pro, die met een 'onzuinige' H-processor is uitgerust, maar de Yoga Slim 7 uit 2020 hield er pas na meer dan vijftien uur mee op.

In de PCMark-accutest, die het systeem zwaarder belast dan de browsetest, gaat het scherm na een uur of vijf op zwart, een redelijk resultaat. Het blijkt wel dat de prestaties daaronder te lijden hebben. Zoals je ziet op de derde tab, ligt de prestatiescore op de accu lager dan bij sommige laptops met een Intel Tiger Lake-quadcore, die aan de stekker weinig hebben in te brengen als het om rekenkracht gaat. Als je een lange accuduur echt belangrijk vindt, zijn er kortom betere opties dan de twee Yoga-laptops, bijvoorbeeld de MacBook Air 2020 of de LG Gram 14Z90P. Die zijn allebei ook wel een stukje duurder.

Kijkend naar het binnenwerk van de Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro is een koelsysteem met twee ventilators te zien. Sommige uitvoeringen van de nieuwe Yoga Slim 7 hebben een dummy op de plaats van de tweede ventilator, maar gelukkig kiest Lenovo daar bij het AMD-model niet voor. Na aanschaf kun je de netwerkkaart eventueel nog vervangen en hetzelfde geldt voor de ssd, een standaard M.2 2280-module. Ruimte voor een tweede ssd is er bij beide laptops niet meer, in tegenstelling tot bij het model van vorig jaar. Het werkgeheugen is weer gesoldeerd op het moederbord en dus niet meer uit te breiden. De 16GB van de meeste uitvoeringen zal over het algemeen wel voldoen, maar ook van het Pro-model zijn er helaas geen configuraties met 32GB geheugen, mocht je dat nodig hebben.

Conclusie

De Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro uit 2021 blijken onder de streep niet zulke knallers als de Yoga Slim 7 van vorig jaar, een laptop die bijna alles goed deed. Op het gebied van accuduur zet het nieuwe duo in onze tests best een fikse stap terug. De aansluitingsmogelijkheden houden dit keer niet over, zeker in het geval van de Yoga Slim 7, die niet eens een USB-A-poort meer heeft. Ook bij de Slim 7 Pro zul je vast een dockje willen hebben door het gebrek aan losse beeldaansluitingen. Vooral bij het scherm van de Yoga Slim 7 hebben we gemengde gevoelens. De hogere resolutie en 16:10-beeldverhouding zijn fijn, maar de glimmende afwerking is niet zo handig, zeker gelet op de lage maximale helderheid.

Hoewel de vergelijking met de Yoga Slim 7 uit 2020 dus niet overal positief uitvalt, zijn ook de nieuwe Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro best aantrekkelijk als je de voorganger even wegdenkt. Welke van de twee je ook kiest, voor minder dan 1000 euro haal je een dun, licht en luxe vormgegeven laptop in huis, voorzien van een zeer snelle Ryzen 5000-processor met Zen 3-rekenkernen. De Yoga Slim 7 is een van de weinige verkrijgbare laptops met zo'n chip uit de U-serie, met een 15W-tdp. Voor de Slim 7 Pro zet Lenovo in op een andere zeldzame formule: een krachtige 45W-cpu zónder losse videokaart in een zeer compact design. Het systeem heeft nauwelijks last van throttling, dus de prestaties zijn ook bij langdurige belasting uitstekend. Ze zijn beter dan die van vrijwel iedere andere laptop met deze afmetingen en dan hebben we ook nog de traagste versie getest. Dat maakt de Yoga Slim 7 Pro onder de streep toch een aanrader.