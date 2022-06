Samengevat Deze uitvoering van de Slim 7 is voorzien van de snelste 15W-processor van dit moment, de Ryzen 7 4800U. In benchmarks blijkt de processor bijzonder snel te zijn en er vindt nauwelijks throttling plaats. Daarnaast heeft de laptop een goed scherm met een uitstekend contrast, dat wat beter gekalibreerd had mogen zijn. Wat aansluitingen hebben we geen klachten, hoewel we het liefste geen micro sd, maar een full size sd-lezer hadden gezien. De accuduur is tijdens browsen ruim vijftien uur en onder zwaardere belasting zou je alsnog vijf uur over moeten houden en ook dat is erg goed. Pluspunten Uitstekende accuduur

Scherm met hoog contrast

Snelle processor

Snel inloggen dankzij tof-sensor Minpunten Schermkalibratie kan beter Eindoordeel Getest Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 (82A2005KMH) Prijs bij publicatie: € 1.200,- Bekijk product

Als er in 2020 een bedrijf is dat de laptopmarkt heeft weten op te schudden, dan is het AMD wel. Dat heeft alles te maken met de Ryzen 4000-processor die de fabrikant begin dit jaar al aankondigde. Het was aanvankelijk de bedoeling om laptops met alle nieuwe Ryzen-processors in het voorjaar al beschikbaar te hebben, maar het coronavirus gooide roet in het eten. We konden wel al twee gamelaptops van Asus en een van MSI testen met de Ryzen 4800H- en 4900HS-processors. Die cpu's maakten indruk, want ze zijn snel en bijzonder betaalbaar. Dergelijke processors zitten al in laptops van duizend euro, terwijl bij Intel de goedkoopste octocore-laptop anderhalf keer zo veel kost.

AMD heeft natuurlijk ook een zuinigere processorreeks met een tdp van 15 watt, voor 'gewone' laptops en ultrabooks. Die kwamen wat later beschikbaar en wisten ook indruk te wekken, bijvoorbeeld de hexacore 4500U-processor in een laptop van zevenhonderd euro. Het toppunt van snelheid in een zo klein mogelijke form factor is misschien wel de Yoga Slim 7 die we in deze review bespreken. AMD heeft twee cpu's gebouwd waar Intel op dit moment geen antwoord op heeft, namelijk met acht cores in een package met een tdp van 15 watt: de Ryzen 7 4700U en 4800U. In deze review kijken we naar de prestaties van de snelste van die octocore-processors en de enige laptop die er op dit moment mee wordt geleverd.

Lenovo Yoga Slim 7

Wie Lenovo's modelnamen kent, denkt bij de Yoga-naam meteen aan convertibles. Yoga-laptops waren altijd voorzien van scharnieren waarmee je het scherm van de laptop om de behuizing heen kunt klappen, maar dat kun je bij de Yoga Slim 7 beter laten. Het scherm van de Slim 7 kun je plat neerleggen, maar verder draait het niet. Wat dat betreft doet de laptop de naam 'Slim' meer eer aan, want het scherm is behoorlijk dun. Dat maakt het redelijk fragiel, en je kunt het scherm dus aan een hoek scheef omhoog trekken of torderen als je dat wilt. De dunne schermranden helpen daar ook niet bij, maar of het in de praktijk zo'n probleem is, is de vraag. Lenovo heeft namelijk een randje gemaakt aan de bovenkant van het scherm, waardoor je het makkelijk op die plek met je duim open kunt klappen. Op die manier trek je de boel ook niet scheef.

In dat randje zitten de camera en een infraroodled, zodat je kunt inloggen via gezichtsherkenning. Op een laptop van 1200 euro mag je dat ook wel verwachten, maar Lenovo heeft het inloggen nog iets gemakkelijk gemaakt door een time of flight-sensor te integreren. Die tof-sensor gebruikt weinig energie en kan continu scannen of een object zich voor de laptop bevindt. Als je even wegloopt van je vergrendelde laptop en het scherm staat uit, dan detecteert hij je bij terugkomst, zet het scherm en de gezichtsscanner aan, en ben je snel weer ingelogd. Van de kwaliteit van de camera zijn we niet echt onder de indruk. De resolutie blijft steken op 0,9 megapixels, maar dat is bij veel laptops, ook de duurdere, niet anders. Wat we soms wel anders zien, is de positionering van de speakers. Die zijn vaak omlaag gedraaid, maar bij de Slim 7 zitten ze omhoog, achter de roosters naast het toetsenbord. Dat komt de verstaanbaarheid tijdens gesprekken ten goede.

We zijn ook te spreken over de aansluitmogelijkheden die de Slim 7 biedt. Lenovo heeft niet koste wat kost gepoogd de laptop zo dun mogelijk te maken. Dat heeft als voordeel dat er op de behuizing ruimte is voor aansluitingen. Rechts zitten twee gewone usb-a-aansluitingen met een maximaal ondersteunde snelheid van 5Gbit/s en een micro-sd-lezer. Links zitten twee usb-c-aansluitingen, hdmi 2.0 en mini-jack. De achterste usb-aansluiting biedt alleen ondersteuning voor gewone usb-apparaten en het opladen van de laptop, de andere usb-c-aansluiting kun je ook gebruiken om een beeldscherm op aan te sluiten. Daarmee is de Slim 7 eigenlijk van alle markten thuis. Het enige dat we liever zouden zien is een fullsize sd-kaartlezer in plaats van de micro-sd-lezer.

Het toetsenbord van de Slim 7 is niet bijzonder goed of slecht. De toetsen zijn vlak en er is weinig travel, maar gezien de afmetingen van de laptop hadden we dat al verwacht en het is dan ook niet ongebruikelijk. De aanslag is ietwat onduidelijk omdat de toets op het diepste punt nog een stukje kan inveren. Als je hard drukt, beweegt de behuizing ook een stukje in. Enerzijds valt dat tegen van een aluminium behuizing, anderzijds moet je wel een hele harde aanslag hebben om de behuizing te laten meeveren en voelt de rest van het aluminium juist wel stevig aan. Over de touchpad kunnen we kort zijn, het heeft een glazen oppervlak, biedt uiteraard ondersteuning voor de precision-bewegingen in Windows 10 en geeft korte, duidelijke klikjes.

Benchmarks

De Slim 7 is zoals gezegd voorzien van AMD's snelste 15 watt-processor, de Ryzen 7 4800U. Dat is een cpu met acht cores en smt, met een basiskloksnelheid van 1,8GHz en een maximale boostclock van 4,2GHz. De Slim 7 is voorzien van lpddr4x-geheugen op een snelheid van 4266MT/s, wat meteen de maximale snelheid is die de cpu ondersteunt. De gpu heeft acht 'Vega'-cores, wat op 512 stream-processors uitkomt die op maximaal 1750MHz zijn geklokt. Lenovo levert op de laptop zijn Vantage-software mee, die verschillende profielen kent. Standaard staat de laptop ingesteld op het 'Intelligent cooling'-profiel waarbij de ventilator minder herrie maakt, maar voor de benchmarks hebben we 'Extreme performance' geselecteerd.

Hoe presteert dit dan in benchmarks? Bijzonder goed eigenlijk. We hebben ook wat laptops met een tdp van 45 watt meegenomen in de vergelijking, om de prestaties van de Ryzen-processor context te geven. In Cinebench is de Ryzen 4800U bijvoorbeeld al sneller dan de i7-9750H uit de Aspire 7, terwijl die processor een tdp van 45 watt heeft. Uiteraard wordt de Ryzen 5 4500U met zes cores verslagen, maar ook de Core i7-10710U die over evenveel cores beschikt. Uitzondering is Cinebench single, de benchmark die slechts een enkele core belast. Daarin is de hexacore Intel-processor sneller. Op grafisch vlak is de Vega-gpu met acht compute-units sneller dan de Vega 8-gpu van de vorige generatie, want door de die shrink kan de gpu zich hoger klokken zonder het verbruik te negatief te beïnvloeden. Dat blijkt uit de graphics-subtest van 3DMark Cloud Gate. In de Physics-test wordt alleen de cpu belast en daarbij haalt de 4800U wederom een indrukwekkende score.

Cinebench en 3DMark Cloud Gate zijn relatief korte benchmarks en daarom draaien we ook Da Vinci Resolve. Daarin renderen we een video op 4k-resolutie en slaat de Slim 7 duidelijk een gat met andere 15watt-laptops, zoals de IdeaPad 5, Zenbook 14 en XPS 13. De Slim is langzamer dan de Aspire 7, maar die laptop beschikt dan ook over een processor met een 45W-tdp, net als de laptops die daarboven in het lijstje staan. Zelfs als we de laptop op het standaard Intelligent cooling-profiel laten staan zijn de prestaties ruim sneller dan die van andere dunne laptops.

De Slim 4800U-processor doet het dus bijzonder goed in een lange benchmark zoals Da Vinci en we vermoedden dan ook dat de laptop weinig throttelt. Om dat te checken draaiden we Blender, waarin we gedurende een half uur een eenvoudige afbeelding herhaaldelijk renderden. De snelste en de langzaamste rendertijd noteerden we, en in het geval van de Slim 7 blijkt daar nauwelijks verschil tussen te zitten. De laptop is dus snel, zelfs bij langdurige belasting.

Scherm, upgrades en accuduur

De Slim 7 is voorzien van een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Bij deze uitvoering heeft het scherm een matte afwerking, maar als je bijvoorbeeld via Lenovo's eigen website bestelt, kun je ook kiezen voor een scherm met een glanzende afwerking. Omdat dit extra reflecties oplevert geven wij de voorkeur aan de versie met ontspiegelende coating. Het paneel van onze test-Slim 7 wordt gemaakt door AU Optronics en heeft de eigenschappen van een ips-paneel met goede kijkhoeken.

Als we onze colorimeter en CalMAN-software erbij pakken, blijkt dat ook wel. De maximale helderheid is niet slecht en vooral wat contrast betreft doet de Yoga Slim 7 het uitstekend. Het scherm kan iets meer dan de volledige srgb-gamut weergeven, maar had wel wat beter gekalibreerd mogen zijn. Voor 1200 euro verwachten we niet een ΔE-afwijking van 6,1 doordat de grijswaarden te groen worden weergegeven, en dat is bij de Slim 7 wel het geval. Ook de primaire kleuren worden iets te verzadigd weergegeven. Het goede nieuws is dat dat waarschijnlijk goed is recht te trekken als je zelf gaat kalibreren met behulp van een colorimeter.

Over de accuduur hoef je je geen zorgen meer te maken zoals dat bij de eerste generatie Ryzen-laptops nog weleens het geval was. De 7nm Ryzen-chips blijken lekker zuinig te zijn en Lenovo heeft de rest van de laptop ook geoptimaliseerd voor efficiënt energiegebruik. Voor de accutest hebben we de laptop op het 'intelligent cooling'-profiel in de bijgeleverde Vantage-software laten staan. Dat is het standaardprofiel dat niet de hoogste benchmarkresultaten oplevert, maar wel voor een lange accuduur zorgt. Laten we de laptop op Extreme performance staan, dan levert dat een veel kortere accuduur op. Dat profiel zouden we dan ook alleen gebruiken als de laptop aan een externe voeding hangt.

De browsetest is een vrij lichte accutest, maar het resultaat mag er zijn en toont nipt de langste gebruiksduur die we bij deze test ooit op een laptop hebben gemeten. De Slim 7 springt dus zuinig met zijn energie om, maar blijkt tegelijk nog snel te zijn ook. In de PCMark-test heeft de Slim 7 weliswaar niet de langste accuduur, maar zowel de tijd als de score zijn bovenin de grafiekjes te vinden. Er zijn ook laptops die een lange accuduur halen door de processor flink terug te klokken wanneer die op de accu werkt, maar bij de Slim 7 is daar geen sprake van.

Tot slot kijken we onder de motorkap naar eventuele upgrades. Omdat er gebruik wordt gemaakt van lpddr-geheugen is dat niet vervangbaar en dus blijft alleen de m.2-ssd over om eventueel te vervangen. Er is echter ook ruimte voor een tweede ssd, naast de primaire, die moet alleen niet groter zijn dan het wat ongebruikelijke 42mm lange m.2-formaat. Het folie dat om de primaire ssd heen zit dient louter als bescherming, het maakt geen contact met de ssd om als eventuele koeling te fungeren.

Conclusie

Lenovo voorziet de duurste uitvoering van de Slim 7 van AMD's Ryzen 7 4800U-processor, op vrijwel alle vlakken de snelste processor die je op dit moment in een dunne laptop kunt krijgen. Er zijn situaties denkbaar waarbij slechts een core wordt belast en een Intel-processor sneller kan zijn, maar in de praktijk zal de Ryzen-processor vrijwel altijd aan het langste eind trekken. Die snelheid kan de laptop lang volhouden, want er vindt nauwelijks throttling plaats. Behalve snel is de cpu bovendien zuinig, want de accuduur tijdens browsen én onder belasting is uitstekend.

De rest van de laptop zit ook goed in elkaar. De tof-sensor zorgt ervoor dat de laptop je snel inlogt als je even weg bent gelopen van je werkplek, en doordat er relatief veel aansluitingen zijn is het makkelijk om randapparatuur aan te sluiten. De micro-sd-lezer hadden we liever ingeruild voor een fullsize-exemplaar en de behuizing had misschien een tikje steviger gemogen. Het scherm heeft een hoog contrast en had wat beter gekalibreerd mogen zijn voor een laptop van 1200 euro, maar voor de fijnproevers is er ruimte genoeg om dit af te stellen. De prijs is gezien de snelle processor niet gek, deze laptop kost weliswaar vierhonderd euro meer dan de de Slim 7 met 4500U-processor, maar daarvoor krijg je ook een twee keer zo grote ssd en veel snellere processor. Om precies te zijn: de snelste 15W-processor van dit moment. Als je daar op korte termijn naar op zoek bent, kom je automatisch bij de Slim 7 uit, want Lenovo is het enige merk dat deze cpu levert. En dan zit er ook nog eens een uitstekende laptop omheen.

Pluspunten Uitstekende accuduur

Scherm met hoog contrast

Snelle processor

Snel inloggen dankzij tof-sensor Minpunten Schermkalibratie kan beter Eindoordeel Getest Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 (82A2005KMH) Prijs bij publicatie: € 1.200,- Bekijk product

4800U, 16GB, 1TB (getest)

4500U, 8GB, 256GB

4500U, 16GB, 512GB

4600U, 16GB, 512GB

Op Lenovo's eigen website zijn andere uitvoeringen beschikbaar, die beschikken wel allemaal over een glanzend scherm.

Update, 15:36: We werden erop geattendeerd dat er wel ruimte is voor een tweede ssd, het artikel is hierop aangepast.