Als je een trouwe lezer bent van onze Laptop Best Buy Guides, heb je in de afgelopen jaren geregeld Lenovo Yoga-modellen zien langskomen. In die lijn bood Lenovo interessante convertibles aan, die opvielen vanwege hun goede hardware voor een relatief lage prijs. Tot vorig jaar kon je aan de Yoga-naam aflezen dat het om een flexibele notebook ging waarvan je het scherm 360 graden kunt omklappen. Dit jaar heeft Lenovo zijn naamgeving op de schop gegooid; er zijn nu laptops die wel Yoga heten, maar niet flexibel zijn. De fabrikant plaatst de betaalbare convertibles nu in zijn IdeaPad-serie, met daarbij de toevoeging Flex.

In voorgaande jaren waren Yoga-laptops met Intel-processor veelal de beste keus. Die hadden een betere accuduur dan AMD-varianten. Dat was echter voordat AMD zijn 7nm-laptopprocessors had uitgebracht. Die zijn er nu wel én Lenovo stopt ze in zijn Flex-modellen, die opnieuw aantrekkelijk zijn geprijsd. We bekijken twee Flex-varianten met AMD-processor, een exemplaar met een Ryzen 3 4300U-quadcore en een versie met een Ryzen 5 4500U-hexacore.

Behuizing en aansluitingen

De IdeaPad Flex 5 is zo'n 21mm dik en weegt ongeveer 1,5kg. Dat maakt het voor een 14"-convertible een behoorlijk lijvig apparaat. Dat komt mede door de schermranden, die aan de boven- en onderkant niet erg dun zijn. Een voordeel van de wat dikkere behuizing is dat er genoeg ruimte is voor usb-a-poorten.

Lenovo maakt de Flex 5-modellen van plastic, met een matte afwerking. Alleen de Lenovo-naamplaatjes, die op de binnen- en buitenkant van de behuizing zitten, zijn gemaakt van metaal. Ondanks het gebruik van kunststof voelt de behuizing behoorlijk stevig aan. Het scherm laat zich niet gemakkelijk torderen en de behuizing rondom het toetsenbord veert alleen in als je er hard op drukt. De scharnieren zijn tamelijk stroef, waardoor je het scherm in allerlei standen stevig kunt neerzetten. Alleen aan de achterkant zit een luchtuitlaat en de onderkant is voorzien van een rooster waardoor de ventilator lucht kan aanzuigen.

Lenovo voorziet de Flex 5 van drie usb 3.0-aansluitingen, waarvan twee usb-a-poorten en één usb-c-poort. De usb-c-aansluiting kan ook gebruikt worden om de laptop op te laden, al levert Lenovo geen usb-c-lader mee. De meegeleverde stroomadapter gebruikt een propriëtaire aansluiting. Rechts zit nog een volledige sd-kaartlezer en links vind je een hdmi-poort. Dat is een hdmi 1.4b-aansluiting, dus een 4k-scherm is niet met 60Hz aan te sturen. Dat kan ook niet via usb-c, want er is geen ondersteuning voor displayport-alt-mode.

Aan de bovenkant van het scherm zit een 720p-webcam met een fysiek schuifje, zodat je de camera kunt afdekken. De luidsprekers zijn verwerkt naast het toetsenbord. Ze leveren een aardig volume en zijn prima geschikt om bijvoorbeeld te videobellen, maar wil je genieten van muziek of een goede film of serie, dan kun je beter een koptelefoon of externe luidsprekers gebruiken.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord heeft toetsen met de kenmerkende afgeronde vorm zoals je die op veel Lenovo-laptops aantreft. De toetsen hebben niet heel veel travel, maar wel een prettige aanslag. Je kunt er prima lange stukken tekst op typen. Ook hebben de toetsen instelbare achtergrondverlichting en de capslocktoets heeft een eigen ledje, zodat je ziet wanneer die is geactiveerd.

Lenovo voorziet de IdeaPad Flex 5 van een Precision Touchpad met in Windows 10 geïntegreerde drivers. Daardoor werken multitouchgebaren soepel. Het oppervlak van de touchpad is behoorlijk glad, wat nauwkeurige bediening mogelijk maakt. De Ryzen 3-uitvoering heeft geen vingerafdrukscanner; bij de duurdere modellen met Ryzen 5-processor is die wel inbegrepen. De scanner zit dan aan de rechterkant, vlak onder de pijltjestoetsen.