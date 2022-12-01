Op de eerste dag van de laatste maand van dit jaar is het weer tijd voor de Laptop Best Buy Guide. Daarin besteden we dit keer aandacht aan de budgetlaptop die maximaal 500 euro mag kosten, de basislaptop van 700 euro en een krachtige gamelaptop waarvoor we 1400 euro reserveren.
Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan er weer wat introducties van nieuwe laptophardware op stapel. Naar verluidt is het op de CES begin januari zover voor nieuwe processors van Intel en AMD, alsmede voor nieuwe videokaarten van Nvidia. De mogelijkheid van Zen 4 en Ada Lovelace in een mobiele formfactor klinkt interessant. Meer nog dan wat er precies wordt aangekondigd, vragen we ons af hoeveel laptops er zullen komen met de nieuwe hardware en hoe snel, en of fabrikanten het lagere segment dit jaar niet stilletjes voorbij zullen rijden. Laptops onder de 1000 euro hebben vaak nog steeds geen Intel-processor van de twaalfde generatie, die in de eerste dagen van 2022 werden aangekondigd, maar een elfde- of tiendegeneratiechip van 2021 of 2020. AMD's Ryzen 6000U-serie voor Ultrabooks heeft nog meer weg van een paper launch. Bijna een jaar na de introductie staan er precies 17 notebooks met een chip uit deze serie in onze Pricewatch, tegenover meer dan 300 apparaten met een Ryzen 5000U-processor.
Wat er gaat komen is altijd lastig te voorspellen, maar ook de oudere generaties van Intel en AMD kunnen vaak nog prima mee. Nu het bijna kerst is en de tijd voor grote aankopen is gekomen, zijn de kortingsacties die deze maanden worden gehouden, ook mooi meegenomen. In deze Best Buy Guide hebben we zoals altijd samengevat wat wij op dit moment de beste laptops vinden.
Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3
Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MH
Scherm
14", ips, 1920x1080px
Cpu
AMD Ryzen 3 5300U
Geheugen
8GB
Ssd
256GB
Prijs qwerty
Onbekend
Prijs azerty
Andere uitvoering: Onbekend
De categorie tot 500 euro is een interessante. Je komt er niet de snelste of meest flashy laptops in tegen, maar het is wel de categorie waarin je goed kunt zien dat je ieder jaar weer een beetje meer waar voor je geld krijgt. Ondertussen betekent dit dat je voor 500 euro een laptop met een quadcoreprocessor, ips-scherm, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner kunt krijgen. Dat alles vind je terug in een Lenovo IdeaPad 3 en wie de Laptop Best Buy Guide vaker leest, zal dit systeem niet onbekend voorkomen.
Voor de Vlaamse bezoeker hebben we ook een azertyuitvoering van de IdeaPad 3 gevonden, maar dat is een aanmerkelijk slechtere deal. Wat processor, werkgeheugen en ssd betreft komen ze overeen, maar de azertyversie heeft geen toetsenbordverlichting, heeft geen vingerafdrukscanner en is ook nog eens van een kleinere 38Wh-accu voorzien.
Exterieur
De IdeaPad 3 is Lenovo's op-een-na goedkoopste laptoplijn. Dat betekent dat je van de buitenkant van de laptop eigenlijk niet al te veel moet verwachten. De behuizing is volledig van kunststof gemaakt en dat voel je als je de laptop vasthebt. Het geheel geeft een wat goedkope indruk. De print op het plastic verwijst duidelijk naar een geborsteld aluminium behuizing, maar daar blijft het bij, want je kunt als je wilt de behuizing ook een beetje torderen.
Van die plastic behuizing liggen we niet wakker; het is eigenlijk precies wat je verwacht in deze prijscategorie. Soms kun je voor 500 euro nog weleens laptop vinden waarbij de achterkant van het scherm van metaal is gemaakt, maar een geheel metalen behuizing kun je vergeten.
Ergens is het ook wel een aantrekkelijke behuizing. Hij ziet er opgeruimd uit en er zitten geen lampjes of grote logo's op. De verlichting die erop zit, is onder de toetsen te vinden en dat is iets wat je in deze prijsklasse nauwelijks tegenkomt, en al helemaal niet als er ook nog een vingerafdrukscanner in de behuizing zit. Die scanner is in de aan-uitknop verwerkt en er zit een stickertje op om je erop te wijzen, want je ziet hem anders snel over het hoofd.
Om randapparatuur aan te sluiten, zitten links en rechts op de behuizing USB-A-aansluitingen, maar daarvan is alleen de linker een snelle aansluiting die op 5Gbit/s werkt. De rechter werkt op USB 2.0-snelheid. Naast die poort zit een kaartlezer en dat kom je niet vaak meer tegen. Verder is de rechterkant leeg, maar links kom je nog wel twee aansluitingen tegen. Een daarvan is een USB-C-aansluiting, die op 5Gbit/s werkt en waarop je alleen USB-apparaten kunt aansluiten. Beeldschermen gaan er niet op werken en je kunt hem ook niet gebruiken om de laptop mee op te laden. Tot slot zit er nog een HDMI 1.4-aansluiting op. Die heeft als nadeel dat je er geen 4k-scherm op 60Hz op kunt aansluiten. Als het al werkt, dan is het door gebruik van chroma-subsampling en dat komt de beeldkwaliteit niet ten goede.
Benchmarks
Lenovo voorziet deze uitvoering van de IdeaPad 3 van een Ryzen 3 5300U-processor en dat is in deze prijsklasse de snelste die je kunt krijgen. Het is een processor met vier cores en een maximale kloksnelheid van 3,8GHz. De Intel-tegenhanger die je in deze prijsklasse vindt, is de Core i3-1115G4. Die heeft weliswaar snellere cores, maar moet het met slechts twee stuks doen. In de praktijk heb je daarom meer aan de Ryzen 3 5300U.
Met al die vlotte hardware, vingerafdrukscanner en toetsenbordverlichting aan boord kun je je afvragen of Lenovo nog ergens op bezuinigd heeft. Dat is inderdaad het geval; de wifikaart ondersteunt namelijk maximaal Wi-Fi 5 en geen Wi-Fi 6, zoals op dit moment gebruikelijk is.
In Cinebench Multi zie je duidelijk dat de Ryzen 5300U aanmerkelijk vlotter is dan de Intel i3-1115G4, maar in Cinebench Single blijkt weer dat een enkele i3-core vlotter is dan een van AMD. In 3DMark Night Raid blijken de AMD- en Intel-gpu's aan elkaar gewaagd te zijn. Welke je ook kiest, het zijn in alle gevallen geen gpu's die voor gaming bedoeld zijn.
Beeldscherm en accuduur
Deze IdeaPad 3 is voorzien van een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Daarvoor maakt de laptop gebruik van een ips-paneel, dat weer voorzien is van een matte coating.
In de prijscategorie tot 500 euro kom je veel van dit soort panelen tegen. Ze hebben ook allemaal één ding gemeen; ze kunnen niet de volledige sRGB-gamut weergeven. We zijn slechts één keer een laptop tegengekomen die dat wel kon, in de BBG van afgelopen juni. Het scherm van de IdeaPad 3 is dan ook gewoon goed.
Zoals we aan het begin van deze pagina al aanstipten, zijn er uitvoeringen van de IdeaPad 3 met een 38Wh-accu en uitvoeringen met 45Wh. Het hier geteste model heeft de grote accu en dat levert een mooie accuduur van iets meer dan negen uur op.
Upgraden
Mocht je de IdeaPad 3 overwegen, dan is het goed om te weten of er nog wat te upgraden valt als de laptop na verloop van tijd onvermijdelijk trager wordt.
Upgraden kan gelukkig. De laptop is van 8GB werkgeheugen voorzien, bestaande uit 4GB dat aan het moederbord is vastgesoldeerd, en een losse module van 4GB. Die laatste kun je vervangen door een module van 8GB, voor een totaal van 12GB. Verder zit er een 42mm lange 256GB-ssd in, maar er is ruimte voor langere ssd's, tot 80mm. De wifikaart, tot slot, is ook vervangbaar.
Conclusie
Het is niet voor het eerst dat we de IdeaPad 3 uitroepen tot Best Buy en de reden daarvoor is steeds dezelfde; de laptop biedt veel waar voor je geld. In dit geval krijg je een laptop met een Ryzen 3 5300U-processor, 8GB geheugen, 256GB-ssd, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner voor minder dan 500 euro.
De IdeaPad 3 heeft bovendien een accuduur die niet tegenvalt en een scherm dat zeker niet perfect is, maar wel zo'n beetje het beste dat je in deze prijscategorie kunt krijgen. Nadelen zijn er ook, in de vorm van de HDMI 1.4-aansluiting en de Wi-Fi 5-kaart, maar wat ons betreft wegen die niet op tegen de voordelen, wat reden genoeg is om deze uitvoering van de IdeaPad 3 te kronen tot Best Buy in de categorie budgetlaptop.
We vermoeden dat deze laptop binnenkort weer in prijs gaat stijgen, maar zelfs als hij net boven de 500 euro uitkomt, is dit een bijzonder mooie deal. De Dynabook (voorheen Toshiba), is voorzien van een Ryzen 5 5600U-processor, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Voor de liefhebber zit er een ethernetaansluiting op en verder is de laptop voorzien van een full-hd-IPS-scherm. Het enige nadeel? Er zit ook hier een verouderde Wi-Fi 5-netwerkkaart in.
Ook van deze Huawei Matebook verwachten we dat de prijs snel weer zal stijgen. Voor 500 euro is deze laptop, voorzien van een Core i5-processor, namelijk ook een bijzonder mooie deal. Er zijn verder 8GB geheugen aanwezig en een ssd van maar liefst 512GB. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en een ips-paneel en er is zelfs Wi-Fi 6 aanwezig.
Met een prijs die ruim binnen het budget ligt, is de Acer Extensa 15 een interessante optie. De i3-1115G4-processor moet het met slechts twee cores stellen, maar dat kan voor een niet-veeleisende gebruiker genoeg zijn. Net als bij de Lenovo zijn er 8GB geheugen en 256GB opslag aanwezig. Het full-hd-scherm heeft een ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook bij deze laptop houdt het op bij Wi-Fi 5.
(0 reviews)
Tot 700 euro: HP Pavilion 14
Het verschil tussen een laptop van 500 en een van 700 euro zie je op verschillende plekken in die laptop terug. Natuurlijk kun je met een ruimer budget een snellere processor krijgen, maar we vinden ook dat je het prijsverschil terug moet kunnen zien in het exterieur en de uitstraling van het systeem. Gelukkig vallen de wat mooier afgewerkte laptops met een metalen behuizing nu binnen het budget.
De HP Pavilion 14 is zo'n laptop. Je ziet duidelijk dat dit een duurder model is dan de budgetlaptop van 500 euro, die een plastic behuizing heeft. De Pavilion 14 heeft een deels metalen behuizing, is ook wat dunner en is uiteraard voorzien van vlottere hardware. De specifieke configuratie waarop ons oog viel, is de Pavilion 14-ec1750nd. Die is voorzien van een 'vernieuwde' Ryzen 5-processor, 8GB geheugen en een ssd van 512GB. Dit model is exclusief bij bol.com te krijgen, maar er is ook een equivalent dat bij andere webshops te koop is: de ec1355nd. Voor dit artikel hebben we gekeken naar de 14-ec1350nd, die eveneens dezelfde hardware heeft, maar een zilvergrijze in plaats van donkerblauwe behuizing.
HP Pavilion 14-ec1750nd
HP Pavilion 14-ec1350nd
HP Pavilion 14-ec1355nd
Processor
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 5 5625U
Geheugen
8GB
8GB
8GB
Ssd
512GB
512GB
512GB
Beeldscherm
14", 1920x1080 pixels, mat
14", 1920x1080 pixels, mat
14", 1920x1080 pixels, mat
Kleur
Blauw
Grijs
Blauw
Prijs
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Exterieur
De Pavilion 14 is niet helemaal van metaal gemaakt. De schermomlijsting en de onderkant zijn van plastic, maar daarmee is het nog altijd een behoorlijk stevig aanvoelend laptopje. Aan de buitenkant valt verder op dat hij van alles voorzien is wat je op een laptop voor dit geld mag verwachten. Een vingerafdrukscanner zit erop, aan de rechterkant van de polssteun. De touchpad heeft een glazen oppervlak, zoals je op de duurdere laptops mag verwachten en het toetsenbord is van achtergrondverlichting voorzien. Die verlichting is in twee standen te dimmen.
In de bovenste schermrand zit de webcam en die is met een resolutie van 1280x720 pixels adequaat, maar niet bijzonder. Laptops vanaf een euro of 1000 krijgen steeds vaker camera's met een hogere resolutie mee, maar in deze prijscategorie is dat nog niet het geval.
HP vermeldt ook de samenwerking met luidsprekerbouwer B&O op de laptop. Het resultaat van die samenwerking is een applicatie met daarin een equalizer die het karige geluid van de kleine luidsprekertjes niet echt kan verbeteren. Ze produceren een behoorlijk volume, maar daarmee is alles over de geluidskwaliteit wel gezegd.
De Pavilion 14 is aardig goed van aansluitingen voorzien. Links en rechts zit een USB-poort die de standaard doorvoersnelheid van 5Gbit/s ondersteunt. Rechts zit ook een USB-C-aansluiting. Die doet 10Gbit/s en kun je bovendien gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten, maar ook om de laptop mee op te laden. De HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.1 van het protocol, wat genoeg is om 4k-schermen op 120Hz aan te sturen.
Hardware en benchmarks
Onze keuze viel op de Pavilion 14 vanwege de 'nieuwe' AMD-processor die erin zit. 'Nieuwe' staat tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk dezelfde processor is als de 5600U, maar dan met een 100MHz hogere turbofrequentie, die daardoor op maximaal 4,3GHz ligt. Gelukkig is de 5600U, en daardoor ook de 5625U, nog altijd een heel capabele processor. Hij heeft zes cores en twaalf threads, en is een van de snelste processors die je binnen dit budget kunt kopen.
In Cinebench zie je mooi terug dat de 5625U in de HP net een fractie sneller is dan de 5600U in de Lenovo Yoga Slim 7. In 3DMark valt het algehele resultaat tegen, wat veroorzaakt wordt door de lage gpu-score. De gpu is toch al het zwakke punt van de Ryzen 5000-processors. Ze maken nog altijd gebruik van een Vega-gpu, een architectuur die ondertussen al vijf jaar meegaat. AMD heeft wel nieuwe laptopprocessors met snellere gpu's aangekondigd, in de vorm van de Ryzen 5 6600U en Ryzen 7 6800U, maar laptops met die hardware zijn nog maar mondjesmaat verkrijgbaar.
Aan de andere kant moeten we dit gpu-probleem ook niet groter maken dan het is, want plat gezegd kun je de prestaties van deze gpu's zien als gerommel in de marge. De Intel Xe 80- en 96-gpu's zijn sneller dan de Vega's, maar uiteindelijk zijn dat ook geen chips die bedoeld zijn om games mee te spelen. Daarvoor zul je eerder moeten kijken naar een externe videokaart, maar door het hogere verbruik en de grotere warmteontwikkeling kom je dan bij een heel ander slag laptops uit. Waar het bij de laptopcategorie tot 700 euro om gaat, is dat een Ryzen 5625U of een Core i5-1235U ongeveer het snelste is wat je kunt verwachten. De HP is van die eerste voorzien en die presteert zoals je mag verwachten.
Beeldkwaliteit en accuduur
De Pavilion 14 is voorzien van een 14"-scherm, zoals de naam al aangeeft, met een resolutie van 1920x1080 pixels en een matte coating. Het gaat om een ips-paneel en toch is dat een kleine achteruitgang in vergelijking met eerdere Best Buy Guides. In april bijvoorbeeld kwamen we in de Laptop Best Buy Guide in deze zelfde prijscategorie de Lenovo Yoga Slim 7 tegen met een resolutie van 2560x1600 pixels en een HP Pavilion Aero met een resolutie van 1920x1200 pixels. Behalve een hogere resolutie konden beide laptops het volledige sRGB-kleurbereik weergeven.
Dat is bij de Pavilion 14 helaas niet zo. De helderheid blijft steken op 270cd/m², wat in combinatie met de matte coating in de meeste gevallen genoeg is, maar bij veel omgevingslicht is een helderder scherm, zoals bij de Pavilion Aero, toch prettiger.
Ondanks de bescheiden afmeting van de accu is de accuduur tijdens browsen niet verkeerd. We komen op een minuutje na uit op negen uur. Daarbij moeten we wel vermelden dat de browsetest geen zware belasting vormt voor de hardware, dus als je zwaardere software draait of het scherm feller zet dan de 180cd/m² die we in deze test hanteren, zal de accuduur lager uitvallen.
Upgrades
De Pavilion 14 is een vrij compacte laptop en hoe dunner de laptop, des te groter is de kans dat onderdelen vastgesoldeerd zijn en je ze dus niet kunt upgraden.
Bij de Pavilion 14 is daar gelukkig geen sprake van, want beide geheugenmodules zijn vervangbaar. Ook de ssd, die verticaal naast de accu is geplaatst, kun je vervangen. Wat je misschien ook zou willen vervangen, is de draadlozenetwerkkaart. Dat is namelijk een Wi-Fi 5-kaart met Realtek-chipset. Dat is een tegenvaller, want Wi-Fi 6-apparatuur is al lang op de markt en Wi-Fi 7-accesspoints komen volgend jaar al beschikbaar.
Conclusie
De HP Pavilion 14 is niet de allerbeste koop die we tot nu toe in deze categorie gezien hebben. De HP Pavilion Aero en de Lenovo Yoga Slim 7 uit de BBG van april waren door hun betere schermen en Wi-Fi 6-ondersteuning interessanter. Dat was echter een rare periode, waarin corona 'voorbij' was, en fabrikanten door de teruglopende verkoop hun magazijnen steeds verder vol zagen lopen.
Het lijkt erop dat die tijden voorbij zijn, waardoor dergelijke laptops niet meer binnen het budget vallen. Daarom komen we uit op de Pavilion 14, die weliswaar niet zo'n goed scherm heeft als de eerder genoemde laptops, maar wel een mooie, metalen behuizing. De Ryzen 5625U is een van de snelste processors binnen dit budget. De HP onderscheidt zich bovendien door de mogelijkheid om het werkgeheugen te upgraden, iets wat bij veel andere compacte laptops niet kan. De draadlozenetwerkkaart is gelukkig ook vervangbaar, want die blijft nog op Wi-Fi 5 hangen.
We hebben de HP Pavilion Aero al een aantal keer genoemd en eigenlijk is deze laptop een betere koop dan de Pavilion 14. Dat komt vooral door het scherm, dat een iets hogere resolutie heeft en meer kleuren kan weergeven. De processor is ongeveer even snel en deze Aero is ook voorzien van 8GB geheugen en een 512GB-ssd. De Aero is bovendien lichter en wel van Wi-Fi 6 voorzien, maar heeft geen vervangbaar werkgeheugen. De Aero is onlangs in prijs gedaald en nog maar bij één webwinkel te krijgen, dus het lijkt erop dat dit model uitlopend is.
De Pavilion 14 heeft zes cores, maar deze Lenovo IdeaPad 5 heeft er zelfs acht. De Ryzen 7 5700U-processor is in scenario's waarin al die cores aan het werk worden gezet, dan ook sneller dan de 5625U. Net als bij de HP zijn er 8GB geheugen aanwezig en een 512GB-ssd. Bij deze laptop is alleen de achterkant van het scherm van aluminium gemaakt; de rest van de laptop is van plastic. Net als bij de Pavilion 14 wordt niets boven Wi-Fi 5 ondersteund.
Je kunt het ook over een andere boeg gooien in deze prijscategorie en niet kiezen voor snelheid, maar bijvoorbeeld voor een ander gesbruiksscenario. De Spin 3 is een convertible met touchscreen, waarbij je het scherm om de behuizing heen kunt klappen. Het scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en geeft de volledige sRGB-gamut weer. 8GB geheugen en een ssd van 512GB zijn ook aanwezig, maar het nadeel is dat de Core i3-processor slechts twee cores heeft. Leuk om te weten: de stylus zit erbij en kun je in de behuizing van de laptop steken, zodat je hem niet kwijtraakt.
(0 reviews)
Gamelaptop tot 1400 euro: Acer versus ASUS en HP
In de kerstperiode wil je jezelf of een ander misschien verwennen met een rappe alleskunner die goed geschikt is voor gaming. In deze sectie van de BBG gaan we op zoek naar de snelste gamelaptop voor minder dan 1400 euro. We kwamen daarbij uit op de combinatie van een Nvidia GeForce RTX 3060-videokaart en een 45W H-processor van Intel of AMD, plus een minimum van 16GB werkgeheugen en 512GB opslag, gestoken in een 15,6"- tot 16"-behuizing. Daarmee is zo'n apparaat duidelijk groter en zwaarder dan de meeste laptops, maar minder log dan een 17,3"-model.
Acer, ASUS en HP stuurden ons een laptop die aan bovenstaande eisen voldoet. In de Black Friday-periode waarin dit artikel werd geschreven, was lastig te voorspellen welke laptops in de toekomst voor het juiste bedrag verkrijgbaar zouden blijven. Het model van Acer, voluit de Acer Nitro 5 AN515-58-56BL, is op dit moment in Nederland niet meer te koop voor minder dan 1400 euro. Belgen kunnen hem binnen dat budget nog wel kopen in een vergelijkbare configuratie als degene die wij hebben getest, maar dan met een Azerty-toetsenbord: de Acer Nitro 5 AN515-58-500A. Omgekeerd is de laptop van HP, typenummer Victus 16-d1350nd, alleen in Nederland beschikbaar voor het gevraagde bedrag. De ASUS-laptop is in beide landen beschikbaar voor ruimschoots minder dan het streefbedrag, met de aantekening dat de Nederlandse versie die wij ook hebben getest, de ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W, een andere processor heeft. De Belgische variant ROG Strix G15 G513QM-HN027T-BE heeft een nieuwere Ryzen 7 5800H-processor.
Behuizing en aansluitingen
Alle drie de laptops hebben een behuizing met een wat verhoogd gedeelte aan de achterkant bij het scherm, met daarin een stel grote ventilatieopeningen. De ROG Strix G15, zo'n 100 gram lichter dan de concurrenten, heeft een nogal druk ontwerp met veel tierlantijnen. Het gladde plastic rondom de toetsen laat snel vingervet zien. De laptops van Acer en HP, die ongeveer 2,5kg wegen, hebben een lichtruwe bovenkant waarop dat minder opvalt, zeker bij de HP Victus 16 met zijn scherpe belijning en donkergrijze kleur. Bij alle laptops is de onderkant van de behuizing van plastic, maar de stevigheid blijkt niet zo slecht. De Victus 16 laat zich nog het makkelijkst heen en weer buigen, waarbij die laptop ook bij druk in het midden het meest meegeeft. De Acer Nitro 5 voelt steviger aan en de ASUS ROG Strix G15 is het stevigst.
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL
Ook de schermklep van de ASUS-laptop voelt hoogwaardig aan. In tegenstelling tot bij beide concurrenten is die gemaakt van metaal. Het schermdeel van de Victus 16 wordt bij de onderste hoeken nergens door ondersteund, waarmee het onderdeel bij die laptop het slapst blijkt. HP heeft ook een slap scharnier ingebouwd; het scherm wappert behoorlijk heen en weer als je tegen de behuizing stoot. Bij Acer en zeker ASUS blijft het scherm veel beter op zijn plek staan. Jammer bij de ROG Strix G15 is dan weer de beperkte openingshoek van het scherm.
Teleurstellend is bovendien het gebrek aan een webcam, zoals om een of andere reden vaker bij ASUS' gamelaptops. De twee concurrenten in dit artikel hebben tenminste nog een simpel 720p-cameraatje. ASUS biedt wel de mogelijkheid je telefooncamera via wifi als webcam te gebruiken. Je moet daarvoor op je Android of iOS-toestel de app Link to MyASUS installeren. Het werkt op zich eenvoudig, maar de beeldkwaliteit laat te wensen over. De minste beweging levert al een blokkerig beeld vol artefacten op. ASUS heeft de budgettaire ruimte die is vrijgekomen door het weglaten van de webcam, geïnvesteerd in goede luidsprekers, met voor een laptop een behoorlijke basweergave en goed detail. De Victus 16 mist wat in het laag, maar klinkt verder prima, terwijl klank en maximumvolume bij de Nitro 5 tegenvallen.
HP Victus 16-d1350nd
De Victus 16 en Nitro 5 hebben allebei een toetsenbord met een numpad, maar een geïntegreerde powerknop. ASUS maakt de tegenovergestelde keuze: geen numpad en wel een aparte aan-uitknop. De ROG Strix G15 is ook nogal rijkelijk voorzien van rgb-verlichting, met lampjes in het toetsenbord (instelbaar in vier zones) en in een balk voor aan de behuizing. Het logo op de kap wordt wit verlicht. Ook Acer heeft een rgb-toetsenbord met vier zones, waarbij de verlichting door de deels doorzichtige keycaps extra opvalt. De Victus 16 is de enige zonder veelkleurige ledjes; de toetsen worden alleen wit verlicht.
Het ASUS-toetsenbord beschikt over de duidelijkste aanslag van de drie, met vrij veel travel. Ook de touchpad voelt het fijnst aan: een glad, zo te voelen met glas afgewerkt oppervlak en geïntegreerde knoppen met een fijne klik. Bij Acer en HP is de touchpad ruwer en veert hij diep in bij een klik, wat een beetje een goedkope indruk maakt. Ook het toetsenbord van beide apparaten heeft een slappere feedback, maar bij de Nitro 5 klinkt het tenminste netjes gedempt. Bij de Victus 16 rammelt de behuizing behoorlijk tijdens het tikken. De vlakke keycaps van dit model voelen ook niet zo fijn aan als de wat meer afgeronde toetsen met een heel licht kuiltje van de concurrentie.
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W
De drie laptops voorzien allemaal in een combinatie van gigabit-ethernet en ax-wifi, naast driemaal USB-A, eenmaal USB-C, HDMI, een 3,5mm-combopoort voor een headset, en een losse voedingsaansluiting voor het relatief forse, meegeleverde blok. De USB-C-poort van de Nitro 5 onersteunt als enige Thunderbolt 4. HP bouwt dan weer een SD-kaartlezer in, die de andere modellen niet hebben. Bij ASUS en Acer zijn beide beeldaansluitingen, HDMI en USB-C, geschikt voor 4k bij 60Hz. De Victus 16 heeft een HDMI 2.1-poort, waarmee 4k op 120Hz mogelijk wordt. Omgekeerd lijkt de USB-C-poort van dit model beperkt; wij kregen het niet voor elkaar een 4k-scherm op 60Hz aan te sturen zonder 4:2:2-kleurcompressie. Misschien komt het doordat de USB-C-poort bij dit model is aangesloten op de videokaart, waar de verbinding bij de andere modellen via de iGPU verloopt. Bij de ROG Strix G15 komt ook het HDMI-signaal niet direct vanaf de losse videokaart, wat in theorie een beetje performance kost als je gamet op een extern scherm.
Aansluitingen - Acer Nitro 5
- ASUS ROG Strix G15
- HP Victus 16
Beeldscherm
De Acer Nitro 5, ASUS ROG Strix G15 en HP Victus 16 zijn voorzien van een 144Hz-ips-paneel met 1920x1080 beeldpunten. Zoals de naam al zegt, is het scherm van de Victus 16 iets groter, met 16,1". De andere modellen hebben een 15,6"-diagonaal.
De testresultaten zijn over de hele linie teleurstellend, met de tekortkomingen die bij alle drie de modellen terugkomen. Zo is de maximale helderheid niet bepaald hoog, zeker niet bij de laptops van ASUS en HP, waarmee het scherm bij een beetje omgevingslicht slecht afleesbaar is. Voor ips-panelen zijn ze wel redelijk contrastrijk. De ROG Strix G15 heeft veruit de beste kleurafstelling van de drie, met een mooi neutrale weergave van grijstinten, maar aan het inherent beperkte kleurbereik van het paneel kon de fabrikant in de afstelling niets doen. Alle drie de schermen vertonen maar ongeveer twee derde van het sRGB-kleurbereik, zoals budgetlaptops van 500 euro, met fletse en onaantrekkelijke kleuren tot gevolg. Voor bijna het driedubbele bedrag hadden we op meer gehoopt. Ook tegenvallend zijn de responstijden van de schermen. Om de 144Hz-refreshrate waar te maken, moet er iedere 6,94ms een nieuw beeld op het scherm staan. Die tijd wordt door geen van de drie laptops gehaald voor de overgangen die we met onze oscilloscoop hebben doorgemeten, zelfs niet bij benadering.
Systeem- en gamebenchmarks
We hebben de drie besproken laptops zoals eerder aan de orde kwam, uitgekozen vanwege hun RTX 3060-videokaart. Die maakt het mogelijk om recente titels vloeiend te draaien met hoge instellingen. Raytracing is met een beetje goede wil en hulp van DLSS-upscaling ook nog te doen. Bij de Acer Nitro 5 en HP Victus 16 gaat de videokaart vergezeld van een moderne Intel Alder Lake-processor. De Core i5-12500H is een midrangevariant met vier grote en acht kleine rekenkernen. De ASUS ROG Strix G15 heeft een twee generaties oude AMD Renoir-processor, maar wel een van de snelste uit de toenmalige serie: de Ryzen 7 4800H, met acht grote en nul kleine kernen.
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W
HP Victus 16-d1350nd
Processor
Intel Core i5-12500H (12c/16t)
AMD Ryzen 7 4800H (8c/16t)
Intel Core i5-12500H (12c/16t)
Videokaart
Nvidia GeForce RTX 3060 (140W tdp)
Nvidia GeForce RTX 3060 (130W tdp)
Nvidia GeForce RTX 3060 (100W tdp)
Geheugen
16GB DDR4-3200
16GB DDR4-3200
16GB DDR5-4800
Ssd
512GB
1TB
512GB
Wifi
Killer AX1650i Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
Beeldscherm
15,6"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat
15,6"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat
16,1"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat
Niet alle laptops met op papier 'dezelfde' videokaart halen dezelfde prestaties, onder andere doordat er varianten met een verschillend stroomverbruik in omloop zijn. Bij de Acer Nitro 5 mag de videokaart bijvoorbeeld 140W verbruiken, terwijl ASUS hem begrenst op 130W en HP op slechts 100W.
Ondanks de beperkte tdp-ruimte is het in veel omstandigheden niet de laptop van HP die aan het kortste eind trekt in de benchmarks die we hebben gedraaid. De ROG Strix G15 is in veel scenario's het allertraagst. De verouderde processor biedt niet zulke goede singlecoreprestaties, die belangrijk zijn voor gaming, terwijl dat juist een sterk punt is van de courante Intel-chips. Met dank daaraan zijn de Acer Nitro 5 en HP Victus 16 soms bijna even snel als de laptop met RTX 3070 in deze grafiek en een AMD-processor uit de 5000-serie. In een titel als F1 2020, die niet heel zwaar op de gpu leunt, zijn ze met lagere resoluties en instellingen zelfs nipt sneller dan dat model.
Door zijn tragere processor verliest de ASUS ROG Strix G15 in de full-hd-benchmarks regelmatig tientallen procenten ten opzichte van Victus 16 en Nitro 5, en dat is uitgerekend de resolutie van het ingebouwde scherm. Ook als we met wqhd aan de slag gaan, scoren de Victus 16 en Nitro 5 in veel gevallen nog hoger, waarbij de laptop van Acer met zijn 140W-tdp voor de videokaart logischerwijs aan het langste eind trekt. Pas in 4k kan de ROG Strix G15 soms terugkomen. In Metro Exodus, dat het meest van de gpu vereist van de geteste spellen, kan de ASUS-laptop al in wqhd aanhaken. In de 4k-Ultra-test bereikt hij vervolgens een zeldzame overwinning, maar daarbij is 30fps ook voor de ROG Strix G15 het hoogst haalbare.
Ook voor andere rekentaken steekt de Ryzen 7 4800H niet meer zo gunstig af tegen een moderne Core i5. Geekbench, een synthetische test van de processorprestaties, laat zien dat de nieuwe chip 30 tot 50 procent sneller is, zowel singlecore als multithreaded. De i7-12700H van duurdere laptops, met zijn twee extra performancecores, is vooral in de multithreaded benchmark nog wat sneller.
De praktijktest met Blender wijst uit dat de ASUS-laptop weliswaar trager rekent dan de concurrentie, maar dat de prestaties op termijn netjes constant blijven. De Victus 16 begint even snel als de Nitro 5, maar gaat vervolgens throttlen, waardoor de rendertijd na een paar runs oploopt tot boven die van de ROG Strix G15.
Alle drie de laptops hebben vervangbare geheugenreepjes, DDR5 bij de Victus 16 en DDR4 bij de Nitro 5 en ROG Strix G15. Ook de opslag kan nog gemakkelijk worden uitgebreid doordat de fabrikanten een extra M.2-slot hebben ingebouwd voor een tweede ssd. ASUS heeft het eerste slot al gevuld met 1TB, waar de concurrentie de helft biedt.
Binnenkant - Acer Nitro 5
- ASUS ROG Strix G15
- HP Victus 16
Accuduur en geluid
De Acer Nitro 5 is voorzien van een relatief kleine 57Wh-accu. HP bouwt een 70Wh-exemplaar in zijn Victus 16, terwijl bij de ASUS ROG Strix G15 een riante 90Wh aan accucapaciteit voorhanden is.
Browsetest
PCMark 10 accutest
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop
Videochip
Cpu/soc
Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Inderdaad scoort de ROG Strix G15 in onze accutests het best. Bij licht gebruik, gesimuleerd door onze browsetest, biedt het apparaat zelfs een veruit betere werktijd, vergelijkbaar met die van een Ultrabook. Dat kan van de Nitro 5 en Victus 16 niet gezegd worden; die geven het al na vijf tot zeven uur op. Bij zwaardere werkzaamheden scoren de Victus 16 en ROG Strix G15 ongeveer gelijk. De Acer Nitro 5 is dan bijna de helft sneller leeg.
De focus op maximale prestaties gaat bij de Nitro 5 niet alleen ten koste van de accuduur, maar ook van de nodige herrie. We meten het geluid van de ventilators in vier scenario's en in de omstandigheden waarin het meest van het apparaat wordt gevraagd, is de Nitro 5 veruit het luidst. De Victus 16 is erg stil onder belasting, wat waarschijnlijk mede komt door het relatief lage stroomverbruik waarop HP de videokaart heeft begrensd. De ROG Strix G15 is tijdens benchmarks luider, maar bij het gamen relatief stil. In idle is hij zelfs nauwelijks hoorbaar. De Victus 16 maakt dan juist relatief veel lawaai.
Conclusie
Voor minder dan 1400 euro koop je op dit moment een gamelaptop met een snelle Nvidia RTX 3060-videokaart, waarmee je recente spellen met hoge instellingen en framerates kunt spelen. Een goed beeldscherm blijkt lastig te vinden; de drie geteste laptops van evenzoveel verschillende merken hebben allemaal een tegenvallende helderheid, fletse kleurweergave en trage responstijden.
De ASUS ROG Strix G15 heeft van het drietal de mooiste behuizing, met het fijnste toetsenbord, de fijnste touchpad en de beste luidsprekers, plus de langste accuduur en een stille werking. Hij is ook nog het goedkoopst op het moment van schrijven en heeft dubbel zoveel opslag. Het gebrek aan een webcam is een misser. Door de verouderde Ryzen-processor liggen de prestaties uitgerekend op de full-hd-resolutie van het scherm veel lager dan bij de Acer Nitro 5 en HP Victus 16. Die presteren dankzij hun courante Intel Alder Lake-processor regelmatig beter dan je zou verwachten. De laptop van Acer is het allersnelst, maar maakt daarbij ook het meeste lawaai en doet veruit het kortst met de accu. Onder de streep biedt de HP Victus 16 daarmee de beste balans tussen framerates, accuwerktijd en lawaai, met wat leuke extraatjes (HDMI 2.1 en een SD-kaartlezer) maar ook wat missers (het wapperscherm en het rammelende toetsenbord) in de verdere uitvoering.
Alternatieven
Behalve Acer, ASUS en HP zijn er nog meer merken die voor onder de 1400 euro een RTX 3060-laptop in het assortiment hebben. De alternatieven hieronder lijken ons interessant vanwege de specificaties, maar we hebben ze niet getest.
Geen van de geteste laptops geeft goed beeld, maar de Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU0192MH) zou het afgaande op de specificaties een stuk beter moeten doen. Deze laptop heeft een wqhd ips-scherm met 165Hz-refreshrate en een beloofde 100 procent sRGB-dekking. De laptop bevat verder een Ryzen 7 5800H-cpu, 16GB ram en 512GB opslag. Een azertyversie met het goede scherm lijkt helaas niet beschikbaar.
De Intel Core i5-12500H blijkt in dit artikel een zeer capabele cpu, maar de Alder Lake-serie heeft nog snellere processors. Het is mogelijk voor dit bedrag een laptop te vinden met de Core i7-12700H en een RTX3060, zoals de MSI Katana GF66 12UE-005NL. Door de twee extra performancecores moeten vooral taken die gebruikmaken van veel cpu-threads, sneller verlopen. Een Belgische tegenhanger lijkt er niet te zijn.
Gaminglaptops met een AMD-videokaart zijn dungezaaid en de MSI Delta 15 A5EFK-088NL is er een van. Hij is uitgerust met een Radeon RX6700M, die vergelijkbaar of iets beter moet presteren dan de RTX 3060, behalve wanneer je raytracing aanzet. Ook de processor van dit model, een Ryzen 7 5800H, komt van AMD. De Delta 15 onderscheidt zich verder door een 240Hz-full-hd-scherm en door zijn lage gewicht van minder dan 2kg. Er is ook een variant van deze laptop met Belgisch toetsenbord, die hieronder is gelinkt.