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Door Jelle Stuip en Friso Weijers

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Laptop Best Buy Guide

December 2022

Inleiding

Laptop Best Buy Guide

Op de eerste dag van de laatste maand van dit jaar is het weer tijd voor de Laptop Best Buy Guide. Daarin besteden we dit keer aandacht aan de budgetlaptop die maximaal 500 euro mag kosten, de basislaptop van 700 euro en een krachtige gamelaptop waarvoor we 1400 euro reserveren.

Laptop Budget
Budgetlaptop € 500,-
Basislaptop € 700,-
Gamelaptop € 1400,-

Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan er weer wat introducties van nieuwe laptophardware op stapel. Naar verluidt is het op de CES begin januari zover voor nieuwe processors van Intel en AMD, alsmede voor nieuwe videokaarten van Nvidia. De mogelijkheid van Zen 4 en Ada Lovelace in een mobiele formfactor klinkt interessant. Meer nog dan wat er precies wordt aangekondigd, vragen we ons af hoeveel laptops er zullen komen met de nieuwe hardware en hoe snel, en of fabrikanten het lagere segment dit jaar niet stilletjes voorbij zullen rijden. Laptops onder de 1000 euro hebben vaak nog steeds geen Intel-processor van de twaalfde generatie, die in de eerste dagen van 2022 werden aangekondigd, maar een elfde- of tiendegeneratiechip van 2021 of 2020. AMD's Ryzen 6000U-serie voor Ultrabooks heeft nog meer weg van een paper launch. Bijna een jaar na de introductie staan er precies 17 notebooks met een chip uit deze serie in onze Pricewatch, tegenover meer dan 300 apparaten met een Ryzen 5000U-processor.

Wat er gaat komen is altijd lastig te voorspellen, maar ook de oudere generaties van Intel en AMD kunnen vaak nog prima mee. Nu het bijna kerst is en de tijd voor grote aankopen is gekomen, zijn de kortingsacties die deze maanden worden gehouden, ook mooi meegenomen. In deze Best Buy Guide hebben we zoals altijd samengevat wat wij op dit moment de beste laptops vinden.

Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MH
Scherm 14", ips, 1920x1080px
Cpu AMD Ryzen 3 5300U
Geheugen 8GB
Ssd 256GB
Prijs qwerty Onbekend
Prijs azerty Andere uitvoering: Onbekend

De categorie tot 500 euro is een interessante. Je komt er niet de snelste of meest flashy laptops in tegen, maar het is wel de categorie waarin je goed kunt zien dat je ieder jaar weer een beetje meer waar voor je geld krijgt. Ondertussen betekent dit dat je voor 500 euro een laptop met een quadcoreprocessor, ips-scherm, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner kunt krijgen. Dat alles vind je terug in een Lenovo IdeaPad 3 en wie de Laptop Best Buy Guide vaker leest, zal dit systeem niet onbekend voorkomen.

Voor de Vlaamse bezoeker hebben we ook een azertyuitvoering van de IdeaPad 3 gevonden, maar dat is een aanmerkelijk slechtere deal. Wat processor, werkgeheugen en ssd betreft komen ze overeen, maar de azertyversie heeft geen toetsenbordverlichting, heeft geen vingerafdrukscanner en is ook nog eens van een kleinere 38Wh-accu voorzien.

Exterieur

De IdeaPad 3 is Lenovo's op-een-na goedkoopste laptoplijn. Dat betekent dat je van de buitenkant van de laptop eigenlijk niet al te veel moet verwachten. De behuizing is volledig van kunststof gemaakt en dat voel je als je de laptop vasthebt. Het geheel geeft een wat goedkope indruk. De print op het plastic verwijst duidelijk naar een geborsteld aluminium behuizing, maar daar blijft het bij, want je kunt als je wilt de behuizing ook een beetje torderen.

Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MH

Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MHVan die plastic behuizing liggen we niet wakker; het is eigenlijk precies wat je verwacht in deze prijscategorie. Soms kun je voor 500 euro nog weleens laptop vinden waarbij de achterkant van het scherm van metaal is gemaakt, maar een geheel metalen behuizing kun je vergeten.

Ergens is het ook wel een aantrekkelijke behuizing. Hij ziet er opgeruimd uit en er zitten geen lampjes of grote logo's op. De verlichting die erop zit, is onder de toetsen te vinden en dat is iets wat je in deze prijsklasse nauwelijks tegenkomt, en al helemaal niet als er ook nog een vingerafdrukscanner in de behuizing zit. Die scanner is in de aan-uitknop verwerkt en er zit een stickertje op om je erop te wijzen, want je ziet hem anders snel over het hoofd.

Om randapparatuur aan te sluiten, zitten links en rechts op de behuizing USB-A-aansluitingen, maar daarvan is alleen de linker een snelle aansluiting die op 5Gbit/s werkt. De rechter werkt op USB 2.0-snelheid. Naast die poort zit een kaartlezer en dat kom je niet vaak meer tegen. Verder is de rechterkant leeg, maar links kom je nog wel twee aansluitingen tegen. Een daarvan is een USB-C-aansluiting, die op 5Gbit/s werkt en waarop je alleen USB-apparaten kunt aansluiten. Beeldschermen gaan er niet op werken en je kunt hem ook niet gebruiken om de laptop mee op te laden. Tot slot zit er nog een HDMI 1.4-aansluiting op. Die heeft als nadeel dat je er geen 4k-scherm op 60Hz op kunt aansluiten. Als het al werkt, dan is het door gebruik van chroma-subsampling en dat komt de beeldkwaliteit niet ten goede.

Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MHLenovo IdeaPad 3 82KT00C5MHLenovo IdeaPad 3 82KT00C5MH

Benchmarks

Lenovo voorziet deze uitvoering van de IdeaPad 3 van een Ryzen 3 5300U-processor en dat is in deze prijsklasse de snelste die je kunt krijgen. Het is een processor met vier cores en een maximale kloksnelheid van 3,8GHz. De Intel-tegenhanger die je in deze prijsklasse vindt, is de Core i3-1115G4. Die heeft weliswaar snellere cores, maar moet het met slechts twee stuks doen. In de praktijk heb je daarom meer aan de Ryzen 3 5300U.

Met al die vlotte hardware, vingerafdrukscanner en toetsenbordverlichting aan boord kun je je afvragen of Lenovo nog ergens op bezuinigd heeft. Dat is inderdaad het geval; de wifikaart ondersteunt namelijk maximaal Wi-Fi 5 en geen Wi-Fi 6, zoals op dit moment gebruikelijk is.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - CPU
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
5.374
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
5.268
HP 14s-dq2405nd Ci3-1125G4 UHD Xe G4 48EUs
4.250
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE Ryzen 3 4300U Rad. RX Vega 6
4.140
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
3.871
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
3.218
HP 14s-dq2930nd Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
2.910
Acer Aspire 5 A514-54-36AM Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
2.835
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
2.412
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) Cel. N4120 UHD 600
1.325
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP 14s-dq2930nd Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1.314
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1.304
Acer Aspire 5 A514-54-36AM Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1.300
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1.262
HP 14s-dq2405nd Ci3-1125G4 UHD Xe G4 48EUs
1.193
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
1.129
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
1.112
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE Ryzen 3 4300U Rad. RX Vega 6
1.060
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1.054
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) Cel. N4120 UHD 600
430
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
10.669
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
10.608
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
9.641
HP 14s-dq2405nd Ci3-1125G4 UHD Xe G4 48EUs
9.223
Acer Aspire 5 A514-54-36AM Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
8.908
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
8.026
HP 14s-dq2930nd Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
7.050
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
7.039
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE Ryzen 3 4300U Rad. RX Vega 6
6.034
Acer Aspire 5 A514-53-3970 Ci3-1005G1 UHD
5.295
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) Cel. N4120 UHD 600
1.699
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
11.540
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
11.390
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
11.387
Acer Aspire 5 A514-54-36AM Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
10.469
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
10.093
HP 14s-dq2405nd Ci3-1125G4 UHD Xe G4 48EUs
10.027
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
8.186
HP 14s-dq2930nd Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
7.868
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE Ryzen 3 4300U Rad. RX Vega 6
6.231
Acer Aspire 5 A514-53-3970 Ci3-1005G1 UHD
5.927
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) Cel. N4120 UHD 600
1.876
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
7.854
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) Ryzen 3 5300U Rad. RX Vega 6
7.647
HP 14s-dq2405nd Ci3-1125G4 UHD Xe G4 48EUs
6.343
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE Ryzen 3 4300U Rad. RX Vega 6
5.118
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
4.990
Acer Aspire 5 A514-54-36AM Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
4.830
HP 14s-dq2930nd Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
4.439
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
3.925
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
3.715
Acer Aspire 5 A514-53-3970 Ci3-1005G1 UHD
3.302
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) Cel. N4120 UHD 600
1.108

In Cinebench Multi zie je duidelijk dat de Ryzen 5300U aanmerkelijk vlotter is dan de Intel i3-1115G4, maar in Cinebench Single blijkt weer dat een enkele i3-core vlotter is dan een van AMD. In 3DMark Night Raid blijken de AMD- en Intel-gpu's aan elkaar gewaagd te zijn. Welke je ook kiest, het zijn in alle gevallen geen gpu's die voor gaming bedoeld zijn.

Beeldscherm en accuduur

Deze IdeaPad 3 is voorzien van een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Daarvoor maakt de laptop gebruik van een ips-paneel, dat weer voorzien is van een matte coating.

  • Helderheid wit
  • Contrast
  • sRGB-dekking
  • Accutest
Helderheid wit
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) 1920x1080 14"
374
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) 1920x1080 11,6"
317
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 1920x1080 14"
297
HP 14s-dq2405nd 1920x1080 14"
294
HP 14s-dq2930nd 1920x1080 14"
286
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 1920x1080 14"
285
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 1920x1080 14"
279
Medion Akoya E15301 1920x1080 15,6"
272
Acer Aspire 5 A514-54-36AM 1920x1080 14"
268
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) 1920x1080 14"
260
Acer Aspire 5 A514-53-3970 1920x1080 14"
219
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T 1920x1080 14"
183
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 (82B80013MH) 1920x1080 13,3"
162
Contrast
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 1920x1080 14"
2117:1
HP 14s-dq2405nd 1920x1080 14"
1836:1
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 1920x1080 14"
1781:1
HP 14s-dq2930nd 1920x1080 14"
1363:1
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 (82B80013MH) 1920x1080 13,3"
1353:1
Acer Aspire 5 A514-54-36AM 1920x1080 14"
1340:1
Medion Akoya E15301 1920x1080 15,6"
1302:1
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 1920x1080 14"
1141:1
Acer Aspire 5 A514-53-3970 1920x1080 14"
1095:1
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T 1920x1080 14"
1039:1
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) 1920x1080 14"
1038:1
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) 1920x1080 11,6"
960:1
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) 1920x1080 14"
393:1
sRGB-dekking
Laptop Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 1920x1080 14"
99,9
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) 1920x1080 11,6"
68,9
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 1920x1080 14"
67,1
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T 1920x1080 14"
66,1
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 (82B80013MH) 1920x1080 13,3"
64,5
Acer Aspire 5 A514-54-36AM 1920x1080 14"
64,0
Medion Akoya E15301 1920x1080 15,6"
63,9
HP 14s-dq2930nd 1920x1080 14"
63,6
Acer Aspire 5 A514-53-3970 1920x1080 14"
63,0
HP 14s-dq2405nd 1920x1080 14"
62,9
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) 1920x1080 14"
61,4
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 1920x1080 14"
60,9
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) 1920x1080 14"
57,5
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Acer Aspire 5 A514-53-3970 48Wh
10u21m
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 45Wh
9u17m
Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 45Wh
8u49m
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 56,5Wh
8u38m
HP 14s-dq2930nd 41Wh
8u23m
Lenovo V14 G2 ALC (82KC000LMH) 38Wh
8u16m
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 (82B80013MH) 51Wh
8u15m
Acer Aspire 5 A514-54-36AM 48Wh
7u48m
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 (82B2005BMH) 37,5Wh
7u37m
Medion Akoya E15301 45Wh
7u6m
HP 14s-dq2405nd 41Wh
6u51m
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H700LDMH) 38Wh
5u50m
ASUS VivoBook 14 X415EA-EB922T 37Wh
5u2m

In de prijscategorie tot 500 euro kom je veel van dit soort panelen tegen. Ze hebben ook allemaal één ding gemeen; ze kunnen niet de volledige sRGB-gamut weergeven. We zijn slechts één keer een laptop tegengekomen die dat wel kon, in de BBG van afgelopen juni. Het scherm van de IdeaPad 3 is dan ook gewoon goed.

Zoals we aan het begin van deze pagina al aanstipten, zijn er uitvoeringen van de IdeaPad 3 met een 38Wh-accu en uitvoeringen met 45Wh. Het hier geteste model heeft de grote accu en dat levert een mooie accuduur van iets meer dan negen uur op.

Upgraden

Mocht je de IdeaPad 3 overwegen, dan is het goed om te weten of er nog wat te upgraden valt als de laptop na verloop van tijd onvermijdelijk trager wordt.

Lenovo IdeaPad 3

Upgraden kan gelukkig. De laptop is van 8GB werkgeheugen voorzien, bestaande uit 4GB dat aan het moederbord is vastgesoldeerd, en een losse module van 4GB. Die laatste kun je vervangen door een module van 8GB, voor een totaal van 12GB. Verder zit er een 42mm lange 256GB-ssd in, maar er is ruimte voor langere ssd's, tot 80mm. De wifikaart, tot slot, is ook vervangbaar.

Conclusie

Het is niet voor het eerst dat we de IdeaPad 3 uitroepen tot Best Buy en de reden daarvoor is steeds dezelfde; de laptop biedt veel waar voor je geld. In dit geval krijg je een laptop met een Ryzen 3 5300U-processor, 8GB geheugen, 256GB-ssd, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner voor minder dan 500 euro.

De IdeaPad 3 heeft bovendien een accuduur die niet tegenvalt en een scherm dat zeker niet perfect is, maar wel zo'n beetje het beste dat je in deze prijscategorie kunt krijgen. Nadelen zijn er ook, in de vorm van de HDMI 1.4-aansluiting en de Wi-Fi 5-kaart, maar wat ons betreft wegen die niet op tegen de voordelen, wat reden genoeg is om deze uitvoering van de IdeaPad 3 te kronen tot Best Buy in de categorie budgetlaptop.

Alternatieven

Dynabook Satellite Pro C50D-B-10B

We vermoeden dat deze laptop binnenkort weer in prijs gaat stijgen, maar zelfs als hij net boven de 500 euro uitkomt, is dit een bijzonder mooie deal. De Dynabook (voorheen Toshiba), is voorzien van een Ryzen 5 5600U-processor, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Voor de liefhebber zit er een ethernetaansluiting op en verder is de laptop voorzien van een full-hd-IPS-scherm. Het enige nadeel? Er zit ook hier een verouderde Wi-Fi 5-netwerkkaart in.

4 van 5 sterren
(1 reviews)
Huawei MateBook D15 (53012TRG)

Ook van deze Huawei Matebook verwachten we dat de prijs snel weer zal stijgen. Voor 500 euro is deze laptop, voorzien van een Core i5-processor, namelijk ook een bijzonder mooie deal. Er zijn verder 8GB geheugen aanwezig en een ssd van maar liefst 512GB. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en een ips-paneel en er is zelfs Wi-Fi 6 aanwezig.

(0 reviews)
Acer Extensa 15 EX215-54-387B

Met een prijs die ruim binnen het budget ligt, is de Acer Extensa 15 een interessante optie. De i3-1115G4-processor moet het met slechts twee cores stellen, maar dat kan voor een niet-veeleisende gebruiker genoeg zijn. Net als bij de Lenovo zijn er 8GB geheugen en 256GB opslag aanwezig. Het full-hd-scherm heeft een ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook bij deze laptop houdt het op bij Wi-Fi 5.

(0 reviews)

Tot 700 euro: HP Pavilion 14

Het verschil tussen een laptop van 500 en een van 700 euro zie je op verschillende plekken in die laptop terug. Natuurlijk kun je met een ruimer budget een snellere processor krijgen, maar we vinden ook dat je het prijsverschil terug moet kunnen zien in het exterieur en de uitstraling van het systeem. Gelukkig vallen de wat mooier afgewerkte laptops met een metalen behuizing nu binnen het budget.

HP Pavilion 14-ec1350nd

De HP Pavilion 14 is zo'n laptop. Je ziet duidelijk dat dit een duurder model is dan de budgetlaptop van 500 euro, die een plastic behuizing heeft. De Pavilion 14 heeft een deels metalen behuizing, is ook wat dunner en is uiteraard voorzien van vlottere hardware. De specifieke configuratie waarop ons oog viel, is de Pavilion 14-ec1750nd. Die is voorzien van een 'vernieuwde' Ryzen 5-processor, 8GB geheugen en een ssd van 512GB. Dit model is exclusief bij bol.com te krijgen, maar er is ook een equivalent dat bij andere webshops te koop is: de ec1355nd. Voor dit artikel hebben we gekeken naar de 14-ec1350nd, die eveneens dezelfde hardware heeft, maar een zilvergrijze in plaats van donkerblauwe behuizing.

HP Pavilion 14-ec1750nd HP Pavilion 14-ec1350nd HP Pavilion 14-ec1355nd
Processor AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U
Geheugen 8GB 8GB 8GB
Ssd 512GB 512GB 512GB
Beeldscherm 14", 1920x1080 pixels, mat 14", 1920x1080 pixels, mat 14", 1920x1080 pixels, mat
Kleur Blauw Grijs Blauw
Prijs Onbekend Onbekend Onbekend
HP 14-ec1750ndHP 14-ec1350nd

Exterieur

De Pavilion 14 is niet helemaal van metaal gemaakt. De schermomlijsting en de onderkant zijn van plastic, maar daarmee is het nog altijd een behoorlijk stevig aanvoelend laptopje. Aan de buitenkant valt verder op dat hij van alles voorzien is wat je op een laptop voor dit geld mag verwachten. Een vingerafdrukscanner zit erop, aan de rechterkant van de polssteun. De touchpad heeft een glazen oppervlak, zoals je op de duurdere laptops mag verwachten en het toetsenbord is van achtergrondverlichting voorzien. Die verlichting is in twee standen te dimmen.

In de bovenste schermrand zit de webcam en die is met een resolutie van 1280x720 pixels adequaat, maar niet bijzonder. Laptops vanaf een euro of 1000 krijgen steeds vaker camera's met een hogere resolutie mee, maar in deze prijscategorie is dat nog niet het geval.

HP Pavilion 14-ec1350ndHP Pavilion 14-ec1350ndHP Pavilion 14-ec1350nd

HP vermeldt ook de samenwerking met luidsprekerbouwer B&O op de laptop. Het resultaat van die samenwerking is een applicatie met daarin een equalizer die het karige geluid van de kleine luidsprekertjes niet echt kan verbeteren. Ze produceren een behoorlijk volume, maar daarmee is alles over de geluidskwaliteit wel gezegd.

De Pavilion 14 is aardig goed van aansluitingen voorzien. Links en rechts zit een USB-poort die de standaard doorvoersnelheid van 5Gbit/s ondersteunt. Rechts zit ook een USB-C-aansluiting. Die doet 10Gbit/s en kun je bovendien gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten, maar ook om de laptop mee op te laden. De HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.1 van het protocol, wat genoeg is om 4k-schermen op 120Hz aan te sturen.

Hardware en benchmarks

Onze keuze viel op de Pavilion 14 vanwege de 'nieuwe' AMD-processor die erin zit. 'Nieuwe' staat tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk dezelfde processor is als de 5600U, maar dan met een 100MHz hogere turbofrequentie, die daardoor op maximaal 4,3GHz ligt. Gelukkig is de 5600U, en daardoor ook de 5625U, nog altijd een heel capabele processor. Hij heeft zes cores en twaalf threads, en is een van de snelste processors die je binnen dit budget kunt kopen.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
  • 3DMark Night raid
  • Night raid Graphics
  • Night raid CPU
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U
8.949
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U
8.061
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U
8.060
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U
7.920
HP Pavilion Aero 13-be0125nd Ryzen 5 5600U
7.186
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U
6.505
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7
5.645
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
5.244
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4
3.007
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U
1.682
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U
1.390
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U
1.372
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7
1.357
HP Pavilion Aero 13-be0125nd Ryzen 5 5600U
1.347
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4
1.335
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U
1.267
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U
1.180
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U
1.172
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
14.587
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
14.294
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
13.807
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7 Iris Xe G7 80EUs
13.546
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U Rad. RX Vega 7
13.229
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
13.026
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
12.001
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
6.574
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
16.655
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
16.056
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
15.683
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7 Iris Xe G7 80EUs
14.850
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
14.701
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U Rad. RX Vega 7
14.089
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
12.878
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
7.111
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
10.452
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
10.269
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U Rad. RX Vega 7
9.830
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7 Iris Xe G7 80EUs
9.046
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
8.815
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
8.661
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
5.830
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
4.606

In Cinebench zie je mooi terug dat de 5625U in de HP net een fractie sneller is dan de 5600U in de Lenovo Yoga Slim 7. In 3DMark valt het algehele resultaat tegen, wat veroorzaakt wordt door de lage gpu-score. De gpu is toch al het zwakke punt van de Ryzen 5000-processors. Ze maken nog altijd gebruik van een Vega-gpu, een architectuur die ondertussen al vijf jaar meegaat. AMD heeft wel nieuwe laptopprocessors met snellere gpu's aangekondigd, in de vorm van de Ryzen 5 6600U en Ryzen 7 6800U, maar laptops met die hardware zijn nog maar mondjesmaat verkrijgbaar.

Aan de andere kant moeten we dit gpu-probleem ook niet groter maken dan het is, want plat gezegd kun je de prestaties van deze gpu's zien als gerommel in de marge. De Intel Xe 80- en 96-gpu's zijn sneller dan de Vega's, maar uiteindelijk zijn dat ook geen chips die bedoeld zijn om games mee te spelen. Daarvoor zul je eerder moeten kijken naar een externe videokaart, maar door het hogere verbruik en de grotere warmteontwikkeling kom je dan bij een heel ander slag laptops uit. Waar het bij de laptopcategorie tot 700 euro om gaat, is dat een Ryzen 5625U of een Core i5-1235U ongeveer het snelste is wat je kunt verwachten. De HP is van die eerste voorzien en die presteert zoals je mag verwachten.

Beeldkwaliteit en accuduur

De Pavilion 14 is voorzien van een 14"-scherm, zoals de naam al aangeeft, met een resolutie van 1920x1080 pixels en een matte coating. Het gaat om een ips-paneel en toch is dat een kleine achteruitgang in vergelijking met eerdere Best Buy Guides. In april bijvoorbeeld kwamen we in de Laptop Best Buy Guide in deze zelfde prijscategorie de Lenovo Yoga Slim 7 tegen met een resolutie van 2560x1600 pixels en een HP Pavilion Aero met een resolutie van 1920x1200 pixels. Behalve een hogere resolutie konden beide laptops het volledige sRGB-kleurbereik weergeven.

  • Helderheid wit
  • Contrast
  • sRGB-dekking
  • Accuduur
Helderheid wit
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
HP Pavilion Aero 13-be0125nd Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
460
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
460
ASUS Vivobook 15 OLED Ci5-1135G7 Iris Xe G7 80EUs
392
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
325
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
306
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U Rad. RX Vega 7
270
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
268
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
255
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
236
Contrast
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Acer Aspire 5 A515-56-31JK Ci3-1115G4 UHD Xe G4 48EUs
1385:1
HP Pavilion Aero 13-be0125nd Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
1244:1
HP Pavilion 14-ec1350nd Ryzen 5 5625U Rad. RX Vega 7
1240:1
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 Ryzen 5 5600U Rad. RX Vega 7
1202:1
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
1179:1
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX Ryzen 7 5700U Rad. RX Vega 8
1164:1
Samsung Galaxy Book2 Ci5-1235U Iris Xe G7 80EUs
956:1
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ Ryzen 5 5500U Rad. RX Vega 7
943:1
sRGB-dekking
Laptop Resolutie Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
ASUS Vivobook 15 OLED 1920x1080
99,5
HP Pavilion Aero 13-be0125nd 1920x1200
99,2
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 2560x1600
97,8
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T 1920x1080
96,7
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX 1920x1080
67,9
Samsung Galaxy Book2 1920x1080
64,8
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ 1920x1080
63,7
HP Pavilion 14-ec1350nd 1920x1080
63,7
Acer Aspire 5 A515-56-31JK 1920x1080
63,3
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T 63Wh
12u46m
HP Pavilion Aero 13-be0125nd 43Wh
10u38m
Acer Swift 3 SF314-43-R2LX 48Wh
10u23m
Acer Aspire 5 A515-45-R6RZ 48Wh
9u53m
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 50Wh
9u18m
HP Pavilion 14-ec1350nd 43Wh
8u59m
Samsung Galaxy Book2 54Wh
8u45m
Acer Aspire 5 A515-56-31JK 45Wh
7u52m
ASUS Vivobook 15 OLED 42Wh
6u24m

Dat is bij de Pavilion 14 helaas niet zo. De helderheid blijft steken op 270cd/m², wat in combinatie met de matte coating in de meeste gevallen genoeg is, maar bij veel omgevingslicht is een helderder scherm, zoals bij de Pavilion Aero, toch prettiger.

Ondanks de bescheiden afmeting van de accu is de accuduur tijdens browsen niet verkeerd. We komen op een minuutje na uit op negen uur. Daarbij moeten we wel vermelden dat de browsetest geen zware belasting vormt voor de hardware, dus als je zwaardere software draait of het scherm feller zet dan de 180cd/m² die we in deze test hanteren, zal de accuduur lager uitvallen.

Upgrades

De Pavilion 14 is een vrij compacte laptop en hoe dunner de laptop, des te groter is de kans dat onderdelen vastgesoldeerd zijn en je ze dus niet kunt upgraden.

HP Pavilion 14 ec1350nd

Bij de Pavilion 14 is daar gelukkig geen sprake van, want beide geheugenmodules zijn vervangbaar. Ook de ssd, die verticaal naast de accu is geplaatst, kun je vervangen. Wat je misschien ook zou willen vervangen, is de draadlozenetwerkkaart. Dat is namelijk een Wi-Fi 5-kaart met Realtek-chipset. Dat is een tegenvaller, want Wi-Fi 6-apparatuur is al lang op de markt en Wi-Fi 7-accesspoints komen volgend jaar al beschikbaar.

Conclusie

De HP Pavilion 14 is niet de allerbeste koop die we tot nu toe in deze categorie gezien hebben. De HP Pavilion Aero en de Lenovo Yoga Slim 7 uit de BBG van april waren door hun betere schermen en Wi-Fi 6-ondersteuning interessanter. Dat was echter een rare periode, waarin corona 'voorbij' was, en fabrikanten door de teruglopende verkoop hun magazijnen steeds verder vol zagen lopen.

Het lijkt erop dat die tijden voorbij zijn, waardoor dergelijke laptops niet meer binnen het budget vallen. Daarom komen we uit op de Pavilion 14, die weliswaar niet zo'n goed scherm heeft als de eerder genoemde laptops, maar wel een mooie, metalen behuizing. De Ryzen 5625U is een van de snelste processors binnen dit budget. De HP onderscheidt zich bovendien door de mogelijkheid om het werkgeheugen te upgraden, iets wat bij veel andere compacte laptops niet kan. De draadlozenetwerkkaart is gelukkig ook vervangbaar, want die blijft nog op Wi-Fi 5 hangen.

Alternatieven

HP Pavilion Aero 13-be0120nd

We hebben de HP Pavilion Aero al een aantal keer genoemd en eigenlijk is deze laptop een betere koop dan de Pavilion 14. Dat komt vooral door het scherm, dat een iets hogere resolutie heeft en meer kleuren kan weergeven. De processor is ongeveer even snel en deze Aero is ook voorzien van 8GB geheugen en een 512GB-ssd. De Aero is bovendien lichter en wel van Wi-Fi 6 voorzien, maar heeft geen vervangbaar werkgeheugen. De Aero is onlangs in prijs gedaald en nog maar bij één webwinkel te krijgen, dus het lijkt erop dat dit model uitlopend is.

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linkLaptop Best Buy Guide april 2022 - Basislaptop
Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 (82LN005YMH)

De Pavilion 14 heeft zes cores, maar deze Lenovo IdeaPad 5 heeft er zelfs acht. De Ryzen 7 5700U-processor is in scenario's waarin al die cores aan het werk worden gezet, dan ook sneller dan de 5625U. Net als bij de HP zijn er 8GB geheugen aanwezig en een 512GB-ssd. Bij deze laptop is alleen de achterkant van het scherm van aluminium gemaakt; de rest van de laptop is van plastic. Net als bij de Pavilion 14 wordt niets boven Wi-Fi 5 ondersteund.

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Acer Spin 3 SP313-51N-32X2

Je kunt het ook over een andere boeg gooien in deze prijscategorie en niet kiezen voor snelheid, maar bijvoorbeeld voor een ander gesbruiksscenario. De Spin 3 is een convertible met touchscreen, waarbij je het scherm om de behuizing heen kunt klappen. Het scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en geeft de volledige sRGB-gamut weer. 8GB geheugen en een ssd van 512GB zijn ook aanwezig, maar het nadeel is dat de Core i3-processor slechts twee cores heeft. Leuk om te weten: de stylus zit erbij en kun je in de behuizing van de laptop steken, zodat je hem niet kwijtraakt.

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Gamelaptop tot 1400 euro: Acer versus ASUS en HP

In de kerstperiode wil je jezelf of een ander misschien verwennen met een rappe alleskunner die goed geschikt is voor gaming. In deze sectie van de BBG gaan we op zoek naar de snelste gamelaptop voor minder dan 1400 euro. We kwamen daarbij uit op de combinatie van een Nvidia GeForce RTX 3060-videokaart en een 45W H-processor van Intel of AMD, plus een minimum van 16GB werkgeheugen en 512GB opslag, gestoken in een 15,6"- tot 16"-behuizing. Daarmee is zo'n apparaat duidelijk groter en zwaarder dan de meeste laptops, maar minder log dan een 17,3"-model.

Acer, ASUS en HP stuurden ons een laptop die aan bovenstaande eisen voldoet. In de Black Friday-periode waarin dit artikel werd geschreven, was lastig te voorspellen welke laptops in de toekomst voor het juiste bedrag verkrijgbaar zouden blijven. Het model van Acer, voluit de Acer Nitro 5 AN515-58-56BL, is op dit moment in Nederland niet meer te koop voor minder dan 1400 euro. Belgen kunnen hem binnen dat budget nog wel kopen in een vergelijkbare configuratie als degene die wij hebben getest, maar dan met een Azerty-toetsenbord: de Acer Nitro 5 AN515-58-500A. Omgekeerd is de laptop van HP, typenummer Victus 16-d1350nd, alleen in Nederland beschikbaar voor het gevraagde bedrag. De ASUS-laptop is in beide landen beschikbaar voor ruimschoots minder dan het streefbedrag, met de aantekening dat de Nederlandse versie die wij ook hebben getest, de ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W, een andere processor heeft. De Belgische variant ROG Strix G15 G513QM-HN027T-BE heeft een nieuwere Ryzen 7 5800H-processor.

Behuizing en aansluitingen

Alle drie de laptops hebben een behuizing met een wat verhoogd gedeelte aan de achterkant bij het scherm, met daarin een stel grote ventilatieopeningen. De ROG Strix G15, zo'n 100 gram lichter dan de concurrenten, heeft een nogal druk ontwerp met veel tierlantijnen. Het gladde plastic rondom de toetsen laat snel vingervet zien. De laptops van Acer en HP, die ongeveer 2,5kg wegen, hebben een lichtruwe bovenkant waarop dat minder opvalt, zeker bij de HP Victus 16 met zijn scherpe belijning en donkergrijze kleur. Bij alle laptops is de onderkant van de behuizing van plastic, maar de stevigheid blijkt niet zo slecht. De Victus 16 laat zich nog het makkelijkst heen en weer buigen, waarbij die laptop ook bij druk in het midden het meest meegeeft. De Acer Nitro 5 voelt steviger aan en de ASUS ROG Strix G15 is het stevigst.

Acer Nitro 5 AN515-58-56BLAcer Nitro 5 AN515-58-56BLAcer Nitro 5 AN515-58-56BLAcer Nitro 5 AN515-58-56BLAcer Nitro 5 AN515-58-56BLAcer Nitro 5 AN515-58-56BL

Acer Nitro 5 AN515-58-56BL

Ook de schermklep van de ASUS-laptop voelt hoogwaardig aan. In tegenstelling tot bij beide concurrenten is die gemaakt van metaal. Het schermdeel van de Victus 16 wordt bij de onderste hoeken nergens door ondersteund, waarmee het onderdeel bij die laptop het slapst blijkt. HP heeft ook een slap scharnier ingebouwd; het scherm wappert behoorlijk heen en weer als je tegen de behuizing stoot. Bij Acer en zeker ASUS blijft het scherm veel beter op zijn plek staan. Jammer bij de ROG Strix G15 is dan weer de beperkte openingshoek van het scherm.

Teleurstellend is bovendien het gebrek aan een webcam, zoals om een of andere reden vaker bij ASUS' gamelaptops. De twee concurrenten in dit artikel hebben tenminste nog een simpel 720p-cameraatje. ASUS biedt wel de mogelijkheid je telefooncamera via wifi als webcam te gebruiken. Je moet daarvoor op je Android of iOS-toestel de app Link to MyASUS installeren. Het werkt op zich eenvoudig, maar de beeldkwaliteit laat te wensen over. De minste beweging levert al een blokkerig beeld vol artefacten op. ASUS heeft de budgettaire ruimte die is vrijgekomen door het weglaten van de webcam, geïnvesteerd in goede luidsprekers, met voor een laptop een behoorlijke basweergave en goed detail. De Victus 16 mist wat in het laag, maar klinkt verder prima, terwijl klank en maximumvolume bij de Nitro 5 tegenvallen.

HP Victus 16-d1350ndHP Victus 16-d1350ndHP Victus 16-d1350ndHP Victus 16-d1350ndHP Victus 16-d1350ndHP Victus 16-d1350nd

HP Victus 16-d1350nd

De Victus 16 en Nitro 5 hebben allebei een toetsenbord met een numpad, maar een geïntegreerde powerknop. ASUS maakt de tegenovergestelde keuze: geen numpad en wel een aparte aan-uitknop. De ROG Strix G15 is ook nogal rijkelijk voorzien van rgb-verlichting, met lampjes in het toetsenbord (instelbaar in vier zones) en in een balk voor aan de behuizing. Het logo op de kap wordt wit verlicht. Ook Acer heeft een rgb-toetsenbord met vier zones, waarbij de verlichting door de deels doorzichtige keycaps extra opvalt. De Victus 16 is de enige zonder veelkleurige ledjes; de toetsen worden alleen wit verlicht.

Het ASUS-toetsenbord beschikt over de duidelijkste aanslag van de drie, met vrij veel travel. Ook de touchpad voelt het fijnst aan: een glad, zo te voelen met glas afgewerkt oppervlak en geïntegreerde knoppen met een fijne klik. Bij Acer en HP is de touchpad ruwer en veert hij diep in bij een klik, wat een beetje een goedkope indruk maakt. Ook het toetsenbord van beide apparaten heeft een slappere feedback, maar bij de Nitro 5 klinkt het tenminste netjes gedempt. Bij de Victus 16 rammelt de behuizing behoorlijk tijdens het tikken. De vlakke keycaps van dit model voelen ook niet zo fijn aan als de wat meer afgeronde toetsen met een heel licht kuiltje van de concurrentie.

ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073WASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073WASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073WASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073WASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073WASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W

ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W

De drie laptops voorzien allemaal in een combinatie van gigabit-ethernet en ax-wifi, naast driemaal USB-A, eenmaal USB-C, HDMI, een 3,5mm-combopoort voor een headset, en een losse voedingsaansluiting voor het relatief forse, meegeleverde blok. De USB-C-poort van de Nitro 5 onersteunt als enige Thunderbolt 4. HP bouwt dan weer een SD-kaartlezer in, die de andere modellen niet hebben. Bij ASUS en Acer zijn beide beeldaansluitingen, HDMI en USB-C, geschikt voor 4k bij 60Hz. De Victus 16 heeft een HDMI 2.1-poort, waarmee 4k op 120Hz mogelijk wordt. Omgekeerd lijkt de USB-C-poort van dit model beperkt; wij kregen het niet voor elkaar een 4k-scherm op 60Hz aan te sturen zonder 4:2:2-kleurcompressie. Misschien komt het doordat de USB-C-poort bij dit model is aangesloten op de videokaart, waar de verbinding bij de andere modellen via de iGPU verloopt. Bij de ROG Strix G15 komt ook het HDMI-signaal niet direct vanaf de losse videokaart, wat in theorie een beetje performance kost als je gamet op een extern scherm.

  • Aansluitingen - Acer Nitro 5
  • - ASUS ROG Strix G15
  • - HP Victus 16
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL - AansluitingenAcer Nitro 5 AN515-58-56BL - AansluitingenAcer Nitro 5 AN515-58-56BL - Aansluitingen
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W - AansluitingenASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W - AansluitingenASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W - Aansluitingen
HP Victus 16-d1350nd - AansluitingenHP Victus 16-d1350nd - Aansluitingen

Beeldscherm

De Acer Nitro 5, ASUS ROG Strix G15 en HP Victus 16 zijn voorzien van een 144Hz-ips-paneel met 1920x1080 beeldpunten. Zoals de naam al zegt, is het scherm van de Victus 16 iets groter, met 16,1". De andere modellen hebben een 15,6"-diagonaal.

  • Helderheid
  • Contrast
  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. kleurafwijking
  • sRGB-dekking
  • Reactietijd 0-100%
  • Reactietijd 100-0%
  • Reactietijd 20-80%
  • Reactietijd 80-20%
Helderheid wit
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH 60Hz 3840x2160
483
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) 120Hz 2560x1600
358
Acer Swift X SFX14-41G-R6J5 60Hz 1920x1080
355
HP Omen 16-b1890nd 165Hz 2560x1440
339
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
320
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
303
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
263
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
258
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
239
Contrast
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Acer Swift X SFX14-41G-R6J5 60Hz 1920x1080
2002:1
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
1377:1
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
1377:1
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
1363:1
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
1279:1
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) 120Hz 2560x1600
1232:1
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
1194:1
HP Omen 16-b1890nd 165Hz 2560x1440
1189:1
Gemiddelde grijsafwijking
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
0,80
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
2,00
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) 120Hz 2560x1600
2,50
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
3,20
Acer Swift X SFX14-41G-R6J5 60Hz 1920x1080
3,40
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH 60Hz 3840x2160
3,50
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
3,80
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
4,80
HP Omen 16-b1890nd 165Hz 2560x1440
6,20
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) 120Hz 2560x1600
1,10
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH 60Hz 3840x2160
1,30
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
1,80
HP Omen 16-b1890nd 165Hz 2560x1440
3,22
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
7,40
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
7,40
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
8,00
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
8,10
sRGB-dekking
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH 60Hz 3840x2160
100,0
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) 120Hz 2560x1600
99,7
Acer Swift X SFX14-41G-R6J5 60Hz 1920x1080
99,5
HP Omen 16-b1890nd 165Hz 2560x1440
99,2
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
97,7
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
67,4
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
67,0
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
65,8
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
65,1
Reactietijd 0-100%
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
4,96
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
9,60
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
11,60
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
13,10
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
14,23
Reactietijd 100-0%
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
5,02
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
8,90
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
9,30
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
10,70
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
12,50
Reactietijd 20-80%
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
6,05
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
13,60
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
15,80
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
16,50
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
18,87
Reactietijd 80-20%
Laptop Refreshrate Resolutie Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440
7,35
HP Victus 16-d1350nd 144Hz 1920x1080
11,70
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W 144Hz 1920x1080
13,90
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL 144Hz 1920x1080
14,30
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W 144Hz 1920x1080
17,62

De testresultaten zijn over de hele linie teleurstellend, met de tekortkomingen die bij alle drie de modellen terugkomen. Zo is de maximale helderheid niet bepaald hoog, zeker niet bij de laptops van ASUS en HP, waarmee het scherm bij een beetje omgevingslicht slecht afleesbaar is. Voor ips-panelen zijn ze wel redelijk contrastrijk. De ROG Strix G15 heeft veruit de beste kleurafstelling van de drie, met een mooi neutrale weergave van grijstinten, maar aan het inherent beperkte kleurbereik van het paneel kon de fabrikant in de afstelling niets doen. Alle drie de schermen vertonen maar ongeveer twee derde van het sRGB-kleurbereik, zoals budgetlaptops van 500 euro, met fletse en onaantrekkelijke kleuren tot gevolg. Voor bijna het driedubbele bedrag hadden we op meer gehoopt. Ook tegenvallend zijn de responstijden van de schermen. Om de 144Hz-refreshrate waar te maken, moet er iedere 6,94ms een nieuw beeld op het scherm staan. Die tijd wordt door geen van de drie laptops gehaald voor de overgangen die we met onze oscilloscoop hebben doorgemeten, zelfs niet bij benadering.

Systeem- en gamebenchmarks

We hebben de drie besproken laptops zoals eerder aan de orde kwam, uitgekozen vanwege hun RTX 3060-videokaart. Die maakt het mogelijk om recente titels vloeiend te draaien met hoge instellingen. Raytracing is met een beetje goede wil en hulp van DLSS-upscaling ook nog te doen. Bij de Acer Nitro 5 en HP Victus 16 gaat de videokaart vergezeld van een moderne Intel Alder Lake-processor. De Core i5-12500H is een midrangevariant met vier grote en acht kleine rekenkernen. De ASUS ROG Strix G15 heeft een twee generaties oude AMD Renoir-processor, maar wel een van de snelste uit de toenmalige serie: de Ryzen 7 4800H, met acht grote en nul kleine kernen.

Acer Nitro 5 AN515-58-56BL ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W HP Victus 16-d1350nd
Processor Intel Core i5-12500H
(12c/16t)		 AMD Ryzen 7 4800H
(8c/16t)		 Intel Core i5-12500H
(12c/16t)
Videokaart Nvidia GeForce RTX 3060
(140W tdp)		 Nvidia GeForce RTX 3060
(130W tdp)		 Nvidia GeForce RTX 3060
(100W tdp)
Geheugen 16GB DDR4-3200 16GB DDR4-3200 16GB DDR5-4800
Ssd 512GB 1TB 512GB
Wifi Killer AX1650i
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2		 MediaTek MT7921
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2		 MediaTek MT7921
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
Beeldscherm 15,6"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat 15,6"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat 16,1"-ips, 1920x1080 pixels, 144Hz, mat

Niet alle laptops met op papier 'dezelfde' videokaart halen dezelfde prestaties, onder andere doordat er varianten met een verschillend stroomverbruik in omloop zijn. Bij de Acer Nitro 5 mag de videokaart bijvoorbeeld 140W verbruiken, terwijl ASUS hem begrenst op 130W en HP op slechts 100W.

  • F1 2020 (DX12) - 1080p Medium
  • - 1080p Ultra
  • - 1440p Medium
  • - 1440p Ultra
  • - 2160p Medium
  • - 2160p Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
231,7
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
211,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
210,6
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
206,9
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
143,3
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
137,3
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
129,7
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
164,8
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
162,1
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
160,5
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
149,2
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
114,5
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
108,5
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
86,7
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
189,2
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
173,6
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
173,0
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
165,3
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
132,3
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
116,2
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
92,9
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
130,4
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
116,8
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
116,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
110,9
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
103,7
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
85,7
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
60,8
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
106,0
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
98,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
98,2
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
97,8
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
85,6
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
71,9
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
50,5
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
71,5
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
65,8
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
65,4
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
64,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
63,7
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
50,1
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
33,4

Ondanks de beperkte tdp-ruimte is het in veel omstandigheden niet de laptop van HP die aan het kortste eind trekt in de benchmarks die we hebben gedraaid. De ROG Strix G15 is in veel scenario's het allertraagst. De verouderde processor biedt niet zulke goede singlecoreprestaties, die belangrijk zijn voor gaming, terwijl dat juist een sterk punt is van de courante Intel-chips. Met dank daaraan zijn de Acer Nitro 5 en HP Victus 16 soms bijna even snel als de laptop met RTX 3070 in deze grafiek en een AMD-processor uit de 5000-serie. In een titel als F1 2020, die niet heel zwaar op de gpu leunt, zijn ze met lagere resoluties en instellingen zelfs nipt sneller dan dat model.

  • Far Cry: New Dawn - 1080p Medium
  • - 1080p Ultra
  • - 1440p Medium
  • - 1440p Ultra
  • - 2160p Medium
  • - 2160p Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
126,3
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
115,7
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
114,4
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
109,5
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
79,1
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
78,9
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
76,0
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
106,6
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
103,4
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
98,2
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
96,5
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
72,7
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
70,4
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
64,7
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
104,5
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
98,9
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
97,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
94,8
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
72,5
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
68,7
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
56,4
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
87,5
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
86,7
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
81,9
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
67,4
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
61,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
54,8
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
47,0
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
81,6
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
60,8
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
56,7
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
56,1
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
54,3
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
34,3
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
29,1
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
51,6
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
49,5
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
47,6
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
46,3
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
45,4
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
28,9
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
24,1

Door zijn tragere processor verliest de ASUS ROG Strix G15 in de full-hd-benchmarks regelmatig tientallen procenten ten opzichte van Victus 16 en Nitro 5, en dat is uitgerekend de resolutie van het ingebouwde scherm. Ook als we met wqhd aan de slag gaan, scoren de Victus 16 en Nitro 5 in veel gevallen nog hoger, waarbij de laptop van Acer met zijn 140W-tdp voor de videokaart logischerwijs aan het langste eind trekt. Pas in 4k kan de ROG Strix G15 soms terugkomen. In Metro Exodus, dat het meest van de gpu vereist van de geteste spellen, kan de ASUS-laptop al in wqhd aanhaken. In de 4k-Ultra-test bereikt hij vervolgens een zeldzame overwinning, maar daarbij is 30fps ook voor de ROG Strix G15 het hoogst haalbare.

  • Metro Exodus - 1080p Medium
  • - 1080p Ultra
  • - 1440p Medium
  • - 1440p Ultra
  • - 2160p Medium
  • - 2160p Ultra
  • - 1080p Ultra (DXR - High)
  • - 1440p Ultra (DXR - High)
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
108,4
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
103,1
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
100,2
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
99,8
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
91,5
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
72,8
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
73,8
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
67,8
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
63,4
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
62,8
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
61,3
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
44,8
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
82,8
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
76,3
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
75,4
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
73,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
62,2
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
54,1
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
53,3
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
50,7
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
48,8
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
47,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
41,6
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
35,5
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
47,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
47,6
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
46,3
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
43,5
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
42,1
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
31,5
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
32,0
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
31,9
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
29,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
28,8
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
28,5
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
21,0
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (DXR - High)
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
56,7
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
54,1
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
52,6
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
52,4
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
50,9
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
38,4
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (DXR - High)
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
41,2
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
40,1
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
37,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
36,9
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
36,1
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
26,7

Ook voor andere rekentaken steekt de Ryzen 7 4800H niet meer zo gunstig af tegen een moderne Core i5. Geekbench, een synthetische test van de processorprestaties, laat zien dat de nieuwe chip 30 tot 50 procent sneller is, zowel singlecore als multithreaded. De i7-12700H van duurdere laptops, met zijn twee extra performancecores, is vooral in de multithreaded benchmark nog wat sneller.

  • Geekbench 5 - Single
  • Geekbench 5 - Multi
  • PCMark 10 Digital Content Creation
Geekbench 5 - Single
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
1.804
HP Omen 16-b1890nd GF RTX 3070 Ci7-12700H
1.758
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
1.642
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
1.545
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
1.504
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
1.485
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
1.188
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
1.172
Geekbench 5 - Multi
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP Omen 16-b1890nd GF RTX 3070 Ci7-12700H
12.652
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
11.701
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
10.448
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
8.742
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
8.150
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
8.149
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
7.052
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
6.657
PCMark 10 Digital Content Creation
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
HP Omen 16-b1890nd GF RTX 3070 Ci7-12700H
11.142
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
10.670
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
9.498
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
9.179
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
9.054
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
7.970
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
7.671
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
7.237

De praktijktest met Blender wijst uit dat de ASUS-laptop weliswaar trager rekent dan de concurrentie, maar dat de prestaties op termijn netjes constant blijven. De Victus 16 begint even snel als de Nitro 5, maar gaat vervolgens throttlen, waardoor de rendertijd na een paar runs oploopt tot boven die van de ROG Strix G15.

Alle drie de laptops hebben vervangbare geheugenreepjes, DDR5 bij de Victus 16 en DDR4 bij de Nitro 5 en ROG Strix G15. Ook de opslag kan nog gemakkelijk worden uitgebreid doordat de fabrikanten een extra M.2-slot hebben ingebouwd voor een tweede ssd. ASUS heeft het eerste slot al gevuld met 1TB, waar de concurrentie de helft biedt.

  • Binnenkant - Acer Nitro 5
  • - ASUS ROG Strix G15
  • - HP Victus 16
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W
HP Victus 16-d1350nd
HP Victus 16-d1350nd

Accuduur en geluid

De Acer Nitro 5 is voorzien van een relatief kleine 57Wh-accu. HP bouwt een 70Wh-exemplaar in zijn Victus 16, terwijl bij de ASUS ROG Strix G15 een riante 90Wh aan accucapaciteit voorhanden is.

  • Browsetest
  • PCMark 10 accutest
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Acer Swift X SFX14-41G-R6J5 GF RTX 3050 Ryzen 7 5800U
13u1m
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
10u25m
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
10u12m
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
6u57m
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
5u40m
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
5u31m
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
5u23m
HP Omen 16-b1890nd GF RTX 3070 Ci7-12700H
5u11m
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
4u11m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
3u32m
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
2u56m
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
2u49m
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
2u48m
HP Omen 16-b1890nd GF RTX 3070 Ci7-12700H
2u46m
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
1u56m
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
1u45m

Inderdaad scoort de ROG Strix G15 in onze accutests het best. Bij licht gebruik, gesimuleerd door onze browsetest, biedt het apparaat zelfs een veruit betere werktijd, vergelijkbaar met die van een Ultrabook. Dat kan van de Nitro 5 en Victus 16 niet gezegd worden; die geven het al na vijf tot zeven uur op. Bij zwaardere werkzaamheden scoren de Victus 16 en ROG Strix G15 ongeveer gelijk. De Acer Nitro 5 is dan bijna de helft sneller leeg.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
  • F1 2020 - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
13,6
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
16,7
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
17,8
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
20,3
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
21,6
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
23,1
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
20,2
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
21,6
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
25,2
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
26,8
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
27,4
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
32,0
Blender - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
32,1
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
35,2
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
39,2
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
41,5
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
44,2
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
45,4
Game - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN073W GF RTX 3060 Ryzen 7 4800H
38,2
HP Victus 16-d1350nd GF RTX 3060 Ci5-12500H
38,3
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) GF RTX 3050 Ryzen 9 5900HX
44,1
Acer Nitro 5 AN515-58-56BL GF RTX 3060 Ci5-12500H
44,1
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH GF RTX 3060 Ci7-12700H
44,9
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN004W GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
45,4

De focus op maximale prestaties gaat bij de Nitro 5 niet alleen ten koste van de accuduur, maar ook van de nodige herrie. We meten het geluid van de ventilators in vier scenario's en in de omstandigheden waarin het meest van het apparaat wordt gevraagd, is de Nitro 5 veruit het luidst. De Victus 16 is erg stil onder belasting, wat waarschijnlijk mede komt door het relatief lage stroomverbruik waarop HP de videokaart heeft begrensd. De ROG Strix G15 is tijdens benchmarks luider, maar bij het gamen relatief stil. In idle is hij zelfs nauwelijks hoorbaar. De Victus 16 maakt dan juist relatief veel lawaai.

Conclusie

Voor minder dan 1400 euro koop je op dit moment een gamelaptop met een snelle Nvidia RTX 3060-videokaart, waarmee je recente spellen met hoge instellingen en framerates kunt spelen. Een goed beeldscherm blijkt lastig te vinden; de drie geteste laptops van evenzoveel verschillende merken hebben allemaal een tegenvallende helderheid, fletse kleurweergave en trage responstijden.

De ASUS ROG Strix G15 heeft van het drietal de mooiste behuizing, met het fijnste toetsenbord, de fijnste touchpad en de beste luidsprekers, plus de langste accuduur en een stille werking. Hij is ook nog het goedkoopst op het moment van schrijven en heeft dubbel zoveel opslag. Het gebrek aan een webcam is een misser. Door de verouderde Ryzen-processor liggen de prestaties uitgerekend op de full-hd-resolutie van het scherm veel lager dan bij de Acer Nitro 5 en HP Victus 16. Die presteren dankzij hun courante Intel Alder Lake-processor regelmatig beter dan je zou verwachten. De laptop van Acer is het allersnelst, maar maakt daarbij ook het meeste lawaai en doet veruit het kortst met de accu. Onder de streep biedt de HP Victus 16 daarmee de beste balans tussen framerates, accuwerktijd en lawaai, met wat leuke extraatjes (HDMI 2.1 en een SD-kaartlezer) maar ook wat missers (het wapperscherm en het rammelende toetsenbord) in de verdere uitvoering.

Alternatieven

Behalve Acer, ASUS en HP zijn er nog meer merken die voor onder de 1400 euro een RTX 3060-laptop in het assortiment hebben. De alternatieven hieronder lijken ons interessant vanwege de specificaties, maar we hebben ze niet getest.

Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU0192MH)

Geen van de geteste laptops geeft goed beeld, maar de Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU0192MH) zou het afgaande op de specificaties een stuk beter moeten doen. Deze laptop heeft een wqhd ips-scherm met 165Hz-refreshrate en een beloofde 100 procent sRGB-dekking. De laptop bevat verder een Ryzen 7 5800H-cpu, 16GB ram en 512GB opslag. Een azertyversie met het goede scherm lijkt helaas niet beschikbaar.

(0 reviews)
MSI Katana GF66 12UE-005NL

De Intel Core i5-12500H blijkt in dit artikel een zeer capabele cpu, maar de Alder Lake-serie heeft nog snellere processors. Het is mogelijk voor dit bedrag een laptop te vinden met de Core i7-12700H en een RTX3060, zoals de MSI Katana GF66 12UE-005NL. Door de twee extra performancecores moeten vooral taken die gebruikmaken van veel cpu-threads, sneller verlopen. Een Belgische tegenhanger lijkt er niet te zijn.

(0 reviews)
MSI Delta 15 A5EFK-088NL

Gaminglaptops met een AMD-videokaart zijn dungezaaid en de MSI Delta 15 A5EFK-088NL is er een van. Hij is uitgerust met een Radeon RX6700M, die vergelijkbaar of iets beter moet presteren dan de RTX 3060, behalve wanneer je raytracing aanzet. Ook de processor van dit model, een Ryzen 7 5800H, komt van AMD. De Delta 15 onderscheidt zich verder door een 240Hz-full-hd-scherm en door zijn lage gewicht van minder dan 2kg. Er is ook een variant van deze laptop met Belgisch toetsenbord, die hieronder is gelinkt.

4.5 van 5 sterren
(1 reviews)
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Reacties (122)

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Morress 1 december 2022 13:03
Hallo, ik vroeg me af of er ook wat aandacht geschonken kan worden aan laptops welke geschikt zijn om met een usb-c te docken (laden en invoerapparaten en scherm(en))?
Ik zie zelf door het bos niet meer welke laptops via usbc kunnen docken op die manier.
ikweethetbeter @Morress1 december 2022 13:16
Precies, dat wil ik ook weten. Dat verwacht ik in een "werklaptop BBG". De meeste flexplekken bij ons op kantoor hebben een scherm met ingebouwde dock, USB-C kabel aansluiten en je hebt scherm, toetsenbord, muis en je laptop laadt op.

Een HP Zbook vaagt teveel stroom, die laadt niet op op zo'n scherm. Wat mij betreft een "fail" als werklaptop. Maar dat zou je uit zo'n BBG moeten kunnen halen...
thisisjazz @ikweethetbeter2 december 2022 00:39
Ja 100%! Dat is echt heel irritant als je erachter komt dat hij niet kan laden. In deze tijd zou elke laptop dat moeten kunnen naar mijn mening
panterarosso @ikweethetbeter2 december 2022 08:53
ik zit op een z book te werken, 65w usb c, zijn genoeg schermen die het kunnen leveren, ideaal

heb nu 1 oplader bij me voor alles (en een extra kabeltje veel hotels hebben tegenwoordig usb poorten)
ikweethetbeter @panterarosso3 december 2022 12:42
Geen idee wat die 34" HP schermen aan stroom leveren, maar waarschijnliojk geen 65W. Mijn HP Zbook 15" 4K 6 Core i7 laadde er niet op. Elke HP EliteBook, MacBook Air, MacBook Pro en Dells' en Lenovo's (oud of van externen) doen het er prima op.
panterarosso @ikweethetbeter3 december 2022 22:37
die van hp niet, heb met paar lg schermen zoals
https://www.lg.com/nl/monitor/lg-34wq75c-b gecheckt maar gebruik nu op mijn werk deze

https://www.lg.com/nl/monitor/lg-49wq95c-w

sommige van de ergo modellen bieden ook wel maar 60w en de zbook vindt dat maar niets
ikweethetbeter @panterarosso4 december 2022 09:00
Ik verwacht dat de HP schermen zo'n 60W kunnen leveren, maar dat is niet voldoende voor de Zbook. Het is niet eens dat de accu iets minder snel leegloopt, nee, het is alsof er helemaal geen stroom wordt geleverd. De accu loopt dus in 2,5 uur leeg...
panterarosso @ikweethetbeter4 december 2022 15:52
klopt het is of of of niet, de voeding zal bij de te grote vraag niet actief worden

maar er zijn gelukkig schermen die 90w kunnen leveren
Devvert @panterarosso6 december 2022 18:11
Net even gekeken, mijn Z Book heeft een voeding van 230 W. Als ik die uit de laptop trek, krijg ik meteen een melding dat het scherm niet genoeg stroom levert. :)
panterarosso @Devvert7 december 2022 22:49
ah dan heb je wel een wat ander model dan ik. het workstation type. mijn kwam met een usb c 65w oplader :) op zich best wel licht voor een stevige cpu en gpu en oled scherm (niet dat ik die veel gebruik eerlijk gezegd)
Brechtdb @ikweethetbeter3 december 2022 11:45
Misschien interessant om eens met tweakers te testen.
Ik ondervind met mijn thinkbook 16p met rtx3060 dat hij wel oplaad op USB PD (100w) maar dat hij niet dezelfde perfomance haalt als met de meegeleverde stroomadapter met vierkante plug.
ikweethetbeter @Brechtdb3 december 2022 12:45
Inderdaad interessant!

USB-C met PD is er natuurlijk voor het gemak van een universele werkplek, op een eigen werkplek (dus geen flexplek) kan een aparte adapter misschien voordelen hebben.
oochiewallie @ikweethetbeter21 december 2022 14:39
Yes! Een zakelijke laptop BBG zou echt handig zijn! _/-\o_
zap8 1 december 2022 14:30
Ik begrijp dat dit de december buy guide is echter wel jammer dat deze rubriek niet een week eerder uit is gekomen. Veel van de laptops hier besproken waren vorige week van goedkoper tot heel veel goedkoper dit vanwege Black Friday. Zo was de Acer Nitro 5 AN515-58-56BL vorige week slechts 888 euro nu is hij weer 1499.

Dat gezegd hebbende het probleem met al deze game laptops is het probleem dat ze een totaal brak scherm hebben (staat overigens ook duidelijk in de review). Enige echte use case voor mij zou zijn dat je deze laptops als je ze af en toe eens meeneemt, maar ze vnl gebruikt met een redelijk extern scherm. Wil je laptops met dezelfde specs met een beter scherm moet je gewoon 500 euro meer neertellen.

[Reactie gewijzigd door zap8 op 22 juli 2024 17:41]

igrutje @zap81 december 2022 15:35
BBGBFE zou dat dan worden... De BBG Black Friday Edition
Peter F @zap82 december 2022 18:21
Ik begrijp dat dit de december buy guide is echter wel jammer dat deze rubriek niet een week eerder uit is gekomen. Veel van de laptops hier besproken waren vorige week van goedkoper tot heel veel goedkoper dit vanwege Black Friday. Zo was de Acer Nitro 5 AN515-58-56BL vorige week slechts 888 euro nu is hij weer 1499.

Dat gezegd hebbende het probleem met al deze game laptops is het probleem dat ze een totaal brak scherm hebben (staat overigens ook duidelijk in de review). Enige echte use case voor mij zou zijn dat je deze laptops als je ze af en toe eens meeneemt, maar ze vnl gebruikt met een redelijk extern scherm. Wil je laptops met dezelfde specs met een beter scherm moet je gewoon 500 euro meer neertellen.
ik heb deze vorige week aangeschaft voor 888 bij MM en heb er geen spijt van. ja inerdaad beeldkwaliteit is minder, maar dan had de laptop het dubbele moeten gaan kosten, en dat vond ik niet de moeite.
Jeroenneman 1 december 2022 07:26
Wellicht leuk om te vermelden: op Pepper staat nu een actie met kortingscodes voor Lenovo laptops tot 25%. Dan kun je dus wel een betere laptop halen voor 700 euro, in plaats van de hier aanbevolen HP met een slecht scherm, slechts 8GB intern geheugen en een brakke WiFi kaart (zie comments hierboven).
Meemzeh @Jeroenneman1 december 2022 09:59
Volgens mij liep die code tot 30/11 en dus verlopen.
Gelomidor1 @Jeroenneman1 december 2022 14:20
Ik heb t idee alsof er geen leuke laptops te koop zijn…
Iets in de trance van 15 in scherm,
16gb ram, minstens 512gb SSD, beetje vlotte CPU, normale stevige behuizing, Windows hello en fingerprint en WiFi ax. Any ideas?
Met name voor mijn vrouw met word en excel en voor mij af en toe om videootje te editten wat niks fancys is.
Gamerstijn @Gelomidor11 december 2022 16:44
Ik heb zelf twee jaar geleden een Lenovo ideapad 5 14 inch direct van Lenovo gekocht ivm de 20% studentenkorting. Zonder die korting had je alsnog een laptop met metalen behuizing, fingerprint scanner, wifi 6, toetsenbord verlichting, 6 core cpu, 16gb ram en 100% srgb dekking voor zo'n ~750 euro. Enige minpunt was dan wel een lange levertijd van zo'n 2-3 maanden, en dat die prijs exclusief een windows license was (scheelt ongeveer 60 euro iirc).
dlare @Gelomidor12 december 2022 23:46
Ik heb anderhalf jaar geleden een Lenovo Thinkbook 15 inch, i7 10th, 16GB, 512GB gekocht. Vingerafdruk + redelijke behuizing + USB-c laden. Was destijds 1050 euro.
Geen idee hoe de Thinkbook nu is qua specs en prijsniveau, maar dit modelletje heeft mij verrast.
De Thinkpad was stukken duurder en de rest van de line-up ging niet tot deze specs.
Kevin95 1 december 2022 19:53
Een opmerking bij de Acer Nitro: in het tweede ssd slot blijken grotere capaciteit ssd's niet te passen door de connectoren die daar op het moederbord zitten.
brambomb 1 december 2022 21:24
Waarom wordt de Dell inspiron 14 niet meegenomen? Minder duur en dezelfde specs.
Dell link

Met CashbackXl krijg je ook nog 72 euro terug.

[Reactie gewijzigd door brambomb op 22 juli 2024 17:41]

blade08 1 december 2022 06:55
Ik ben heel blij met bbg! Maar ik snap af en toe de groepen niet. Ik volg de game laptop niet in dit rijtje. Of wil de guide er mee zeggen dat je voor 700 euro de best mogelijke laptop koopt als je niet gamed? Ik had graag als laatste groep bv een professionele laptop gezien, lange accu, flinke prestatie, veel opslag groot en goed scherm en niet te zwaar.
Q @blade081 december 2022 17:40
Tweakers baseert deze prijs categorieën op de populariteit van die prijs punten in de price watch.

Persoonlijk vind ik dat je daarmee je gebruikers - ook de minder technische mensen - flink tekort mee doet.
Mensen kopen een computer op basis van wat ze er mee willen doen, prijs is altijd secundair. Mogelijk zie je dit anders, maar dat Apple laptops zo populair zijn demonstreert dat prijs gewoon niet het uitgangspunt is voor veel mensen.

Echter vanuit het perspectief van Tweakers lijkt het er op alsof Apple laptops niet bestaan. Persoonlijk vind ik dan dat je dit niet een Best buy guide mag noemen en dan nog: wat de hell betekent 'best' hier? Best voor wat?

Persoonlijk vind ik het 1000x nuttiger als ze uit zouden gaan van scenario's. Zoals een schoolgaande puper, een fotograaf, of iemand die op 120hz 1440p wil gamen. Specifieke use cases / scenario's.
TheRien @blade081 december 2022 08:59
Helemaal mee eens, ik mis ook de "werklaptop". Eentje waar je goed op kunt werken zolang je werk geen gpu vereist. Dus op z'n minst iets met 16GB werkgeheugen en dan graag inderdaad met een goeie accuduur, goeie aansluiting voor een werkplek (en wellicht een docking station adviseren) et cetera. Bij ons werk geldt een BYOD-policy en ik zou collega's dan ook graag naar een BBG doorverwijzen. Maar die hebben hier helaas niks aan
Verwijderd @TheRien1 december 2022 10:08
Vele jaren terug was Dell XPS mijn standaard aanrader.
Maar die zijn tegenwoordig erg duur en ik hoor veel klachten over stuurprogramma problemen (webcam, wifi). Toen eens een Lenovo bekeken van een collega maar wat een enorm slechte bouwkwaliteit was dat, zeg. Die leefde ook niet lang. HP Probook? Ja, als je lage resoluties, blazende ventilatoren en middelmatige specs houdt.

Tegenwoordig nemen collega's nog liever een macbook air. Maar ik zou ook wel graag een alternatief zien op PC gebied met een budget van 1000 euro.
olafmol @Verwijderd1 december 2022 10:18
Dit was precies mijn overweging om op een gegeven moment toch de stap naar Apple te nemen. Als je kijkt naar value for money in de range rond 1000-1400 euro voor een 13/14” aluminium professionele werk laptop, dan springt Apple daar met de MacBook Pro en Air erg goed uit. Dat was ten tijde van de Intel chips en misschien nu met hun M1/2 nog meer. Ja, je moet over naar de Apple-side, true. Voor de een een groter issue dan voor de ander. Maar alleen de build quality is voor mij al een reden om te blijven, het “voelt” gewoon echt sturdy en robuust.
Tusk @olafmol1 december 2022 10:46
Als je inderdaad een compacte laptop wilt, zijn dat opties. Maar in die prijscategorie zijn 15" laptops van Apple geen optie. En alles boven de 1500 euro voor een laptop waar je alleen wat op internet en tekstverwerkt is wat mij betreft zinloze overkill. Het staat wel stoer natuurlijk ;)

Wat zakelijk ook belangrijk is, is de managebaarheid van de devices. Apple biedt hiervoor mogelijkheden en valt ook te combineren met bijvoorbeeld Intune, maar het werkt allemaal nét niet goed samen. Dan is een Windows Pro laptop toch echt wel een uitkomst
Verwijderd @Tusk1 december 2022 12:06
Maar in die prijscategorie zijn 15" laptops van Apple geen optie. En alles boven de 1500 euro voor een laptop waar je alleen wat op internet en tekstverwerkt is wat mij betreft zinloze overkill.
Het is grappig dat je daarover begint, ik zat net te kijken op de Dell site naar een XPS. Ik zou ook minimaal een 15 inch scherm willen maar wat een enorme bedragen. En dan moet je Windows Pro helemaal niet aanvinken, dan ben je met een macbook pro zelfs goedkoper uit. Zoals gezegd, zou ik ook graag een Windows alternatief zien.

Wat zakelijk ook belangrijk is, is de managebaarheid van de devices. Apple biedt hiervoor mogelijkheden en valt ook te combineren met bijvoorbeeld Intune, maar het werkt allemaal nét niet goed samen. Dan is een Windows Pro laptop toch echt wel een uitkomst
Ik neem regelmatig deel aan moderne werkplek uitrollen maar dat valt wel mee, toch? Bij een moderne werkplek moet het niet uitmaken welk onderliggende OS de eindgebruiker heeft? Afdwingen dat je een bepaald OS gebruikt is juist tegenstrijdig aan het moderne werkplek concept (zegt Microsoft). Ik zou daarnaast ook niet wat je precies weten wat je wil 'managen' op een mac anders dan een wachtwoord verplichting? Bij Microsoft is het anders gezien zaken als encryptie daar niet standaard zijn (wat nog steeds bizar is).

Dan is een Windows Pro laptop toch echt wel een uitkomst
Wij willen iedereen de zelf de keuze geven (BYOD) die ze willen en daar hoort uiteraard een Windows laptop bij. Maar tot nu toe heb ik buiten Dell nog geen echte keuzes gezien waar ik achter sta. Ik zie goede reviews van de LG gram maar die is weer niet echt beschikbaar hier (en support zal daardoor ook wel een drama zijn).
OruBLMsFrl @Verwijderd1 december 2022 14:26
Ik zie zakelijk HP elitebooks onder de duizend euro prima werken voor kantoortoepassingen incl Teams (16 GB RAM). Zelfs met BTW meegerekend is € 1.500 in mijn beleving dan al onnodig duur. Vast 1,5 kg ipv 1,3kg dan of zo, kan zijn, maar werkt goed in praktijk die dingen. Andere klasse dan de ProBook inderdaad, moet wel echt de EliteBook hebben bij HP.
Verwijderd @OruBLMsFrl1 december 2022 14:36
De prijzen van de Elitebooks zijn inderdaad niet zo extreem als vroeger, zo te zien (al zijn ze onvindbaar in de Pricewatch). Goede call, ik ga er eens naar kijken. Thanks.
yvez @Tusk1 december 2022 13:15
Ik hoor dit argument wel vaker maar er wordt een gebruikersgroep over geslagen: mensen die in de moderne tijd niet tegen gestutter en vertraging kunnen. Goedkopere laptops zijn vaak wat schokkeriger in gebruik, zeker als je een paar browser windows/tabs open hebt en een youtube filmpje wil kijken.

Ik ben dus zo iemand die wel degelijk een dikke laptop wil, zonder dikke gpu, ook al doe ik er in jouw voorbeeld weinig mee, ik wil gewoon een constant vloeiende ervaring...dan zijn goedkopere laptops gewoon vaak geen optie.

Ik heb de afgelopen 5 jaar zo zo zooooveel laptops geprobeerd (in mijn zoektocht naar een desktop vervanger?) en XPS was by far de beste compacte oplossing. Nu zijn er meer opties, HP Envy, Asus Zenbook e.d. zijn "dure" maar erg goede laptops die aan mijn wensen voldoen. Zeker als je, zoals ik, de laptop eigenlijk als desktop vervanger wilt hebben, dan zul je helaas wat dieper in de buidel moeten tasten...ook al ben je geen zware gebruiker.

Offtopic; de XPS 13 2in1 was by far de beste leptop, voor mij. Compact, prachtig scherm en constante performance...althans voor zover ik dat kon zien. Met de nieuwe XPS 13 2in1, is het eigenlijk een tablet geworden met keyboard dock, soort van Windows Surface met keyboard verhaal. De performance is echt bagger, zeker vergeleken met zijn voorganger, maar wel prijziger...dus inderdaad, helaas, is die optie nu niet meer realistisch. Beter af met vorige model XPS 13 2in1.

[edit] added info.

[Reactie gewijzigd door yvez op 22 juli 2024 17:41]

sweetdude @yvez1 december 2022 13:37
is de Dell XPS lijn niet meer gericht op consumenten? de zakelijke laptops zijn de latitudes.

Maar als je usecase is "desktop vervanger" die niet mobiel is. Dan kun je beter voor een NUC kiezen, klein sterk, stabiel en de cpu's zijn niet geknepen zoals in een laptop.
yvez @sweetdude1 december 2022 14:07
Nee, de XPS lijn is ook een zakelijke laptop...maar los van voor wie de lijn bedoeld is volgens Dell, het is een perfecte werk laptop, zoals ik uitleg :)

"Als". Nee, wel dus als mobiele desktop vervanger. Ik zag laatst hier een review van de minisforum minipc, dat zou de ultieme desktop vervanger zijn idd als je niet mobiel hoeft te zijn.
Tusk @yvez1 december 2022 16:54
Dat is denk ik echt een vorm van perceptie en zeer persoonlijk.

Onze thuis-op-de-bank-laptop is een laptop uit 2013 die bij een klant weg ging omdat er koffie over gemorst was. Ik heb hem open gemaakt, gepoetst een ssd ingezet en dat ding geeft echt een prima werk ervaring, zit zelfs maar 4gb geheugen in. Schermpje is geen FHD waardoor youtube ook niet zwaar aan de bak hoeft. Maar alles scrolt snel, laadt snel. Geen gesputter en vertraingen. En dat voor 40 euro :)
yvez @Tusk1 december 2022 18:01
Ik kan me niet voorstellen dat als ie even aan staat en je op start klikt dat hij dan gelijk opent, en meer van dat soort dingen. Aan de andere kant, if you do, then; very nice :)
Gelomidor1 @Verwijderd1 december 2022 14:24
Als je geen MacBook Air wilt, wat zou je dan aanraden? Ik ben precies naar dit dus opzoek en mij valt t zelfde op als jou…
Verwijderd @Gelomidor11 december 2022 14:29
Haha, geen idee, dat is eigenlijk mijn punt. Ik zat net nog te kijken naar een 15 inch XPS van 2500 euro en dacht, dat ga ik echt niet aanraden...

Een mooie vraag voor Tweakers.net om te beantwoorden lijkt mij...
TheRien @Verwijderd1 december 2022 11:38
Mijn huidige en vorige laptop zijn inderdaad ook XPS's en dat is momenteel ook wel wat ik verwacht als opvolger weer te nemen over een jaar of wat. Maar zijn inderdaad niet de goedkoopste laptops en niet iedereen heeft dat er voor over. Dus precies wat je zegt, als ik collega's iets anders wil aanraden dan een macbook is het nu lastig om een geschikt apparaat te vinden. Perfect voor een Tweakers BBG dus om die vraag te beantwoorden
aaahaaap @Verwijderd1 december 2022 18:35
Weet niet wat voor Lenovo je had? Maar met de (goede) zakelijke modellen is niks mis.
XPS is een stuk minder tegenwoordig inderdaad, zou ik niet meer aanbevelen totdat ze wat aan met name hun QA gaan doen.

MacBooks hebben nog steeds een crappy toetsenbord (alhoewel niet zo slecht als 2016-2020, maar dat was dan ook wel heel slecht) en zijn sinds het weer verwijderen van de Touch Bar ook weer somewhat bruikbaar. De non-x86 CPU is nog wel een struikelblok voor wat dingen.
Display is wel nice, maar tegenwoordig genoeg alternatieven met een goeie kwaliteit scherm met dezelfde of hogere resolutie in 16:10 of beter dus dat is ook niet echt een reden meer om naar een mbp te grijpen.

[Reactie gewijzigd door aaahaaap op 22 juli 2024 16:01]

80sdude @TheRien1 december 2022 16:33
Is de Dell Vostro (7300) serie misschien wat voor je?
AequitasII @blade081 december 2022 08:01
Ja, ik zou ook graag zien dat laptops getoetst worden op rekenkracht. Een 3d kaart in een laptop boeit me niet. Een vierde categorie toevoegen kan geen kwaad.
Tusk @blade081 december 2022 11:07
Ja ik pleit al meerdere edities voor een zakelijke categorie...

1000-1500 euro
ETH en HDMI aansluiting
Nummeriek toetsenbord
Goede accu
Windows Pro

[Reactie gewijzigd door Tusk op 22 juli 2024 17:41]

Alex-83 1 december 2022 10:43
Hmmm - wacht in blijde verwachting van een BBG voor desktops - nu toch al enkele maanden geleden? Gaat men hier niet meer op inzetten?
Tomas Hochstenbach Redacteur @Alex-831 december 2022 11:04
Soon™ ;-)
Alex-83 @Tomas Hochstenbach1 december 2022 11:18
Thanks Tomas! :D
TinusH777 1 december 2022 07:14
Ik begrijp niet waarom de HP wint in de categorie 700€.
Die realtek wifi functioneert slecht, ik heb het moeten vervangen door een Intel om teams stabiel te krijgen (op basis van tips van andere gebruikers van realtek).
Beeldscherm is ook matig met 67% rgb, toetsenbord onplezierig.
Een laptop is méér dan de cpu en fps bij spelletjes.
jaspov @TinusH7771 december 2022 07:17
8GB werkgeheugen ook maar. Goed het is te vervangen en zo te lezen betekent dat direct twee modules vervangen.
d3x @jaspov1 december 2022 08:21
En wat denk je in meer dan 8GB van geheugen nodig te hebben voor algemeen gebruik?

Dan nog niet meegenomen dat het in een categorie is van maar 700eur en ik liever budget spendeer aan andere onderdelen die er wel toe doen....

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 17:41]

amigob2 @d3x1 december 2022 08:26
Als je teams op start en een browser zit 8G vol, dus ja tegenwoordig is 8G veel te weinig, met dank aan vooral Microsoft.
Blasterxp @amigob21 december 2022 10:48
je hebt gelijk. 8gb loopt enorm snel vol.
d3x @Blasterxp1 december 2022 17:26
En sinds wanneer zit alles direkt in memory bij een MS OS? denk wat een voorbarige conclusie. Met 8 voor een gewoon gebruik kom je vandaag nog vlot mee rond, daarbovenop is het probeel gewoon het budget van BBG tweakers... wat 700vandaag is is eigenlijk 500+ begin dit jaar. Je budget is het probleem en de verwachting erbij.
jaspov @d3x1 december 2022 10:24
Je hebt een punt, voor veel dingen is 8GB nog genoeg. Misschien wat kort in mijn reactie maar:
-er zijn rond dit prijspunt ook genoeg laptops die wél gelijk met 16GB komen
-laptop moet even mee kunnen, dus krap aan kopen wat vandaag de dag misschien genoeg is, is niet handig, en er is al een goedkopere laptop punt in deze review meegenomen (dat je bij instap die concessie doet snap ik meer)
-bij upgrade staat heel duidelijk dat beide modules bezet zijn, een simpele upgrade door bijprikken kan dus niet, er is geen leeg slot. Je kan dus niet 8GB bijprikken maar moet dan 16GB kopen als je die stap wil maken en hebt de 8GB die er in zit over (of rare combi 1 module van 4 laten zitten en er iets bijprikken, allemaal niet optimaal)

Misschien voor velen geen punt, ligt aan gebruik maar als je de stap wil maken naar 16GB dan komen er dus wat kosten bij. Een alternatief waar het gelijk in zit kan dan voordeliger zijn
HuisRocker @jaspov1 december 2022 10:56
Sorry, maar nee, hij (d3x) heeft geen punt, zoals al meermaals genoemd:

Teams + wat tabjes in je browser open en klaar, 8GB vol.

En dat scenario is nou net wat tegenwoordig "algemeen gebruik" perfect vertegenwoordigd...
Quitzcused @d3x1 december 2022 08:40
Doe een videocall met teams en open letterlijk 3 tabs in Firefox. RAM zit vol.
Borundil @TinusH7771 december 2022 07:20
En dan zeggen ze ook nog van een van de alternatieven dat het eigenlijk de betere koop is. Ik snap er niks van, zoals ik het lees zijn ze toch wel terecht kritisch op de HP Pavilion 14.
Verwijderd @TinusH7771 december 2022 10:13
Dit is ook waarom ik niet vertrouw op deze 'aanbevelingen'. Ooit een collega een Lenovo aangeraden die hier stond en wat een problemen hadden we daarmee zeg.... Daarnaast was ook nog de flex van het toetsenbord gewoon zwaar irritant en kon je de pixels zien. Fijn als je de hele dag naar tekst kijkt in Word..
Ik heb het gevoel dat men deze apparaten niet echt 'gebruikt' buiten de benchmarks.
callofduty @Verwijderd1 december 2022 15:43
Inderdaad Lenovo is rotzooi, 4 laptops gehad die moest je letterlijk buigen om aan de praat te krijgen.
Ro ofzo @TinusH7771 december 2022 14:55
Hij voldoet aan het volgend criterium:
"maar we vinden ook dat je het prijsverschil terug moet kunnen zien in het exterieur en de uitstraling van het systeem. "

Persoonlijk vind ik dat niet, en zou ik als het budget 700 was en de tijd om een laptop te kopen niet gunstig is, eerder kiezen voor een laptop met fatsoenlijke onderdelen uit een lagere modelklasse dan 1 met een metalen behuizing waar je binnen een jaar de helft van de onderdelen van mag gaan vervangen.

Dit valt een beetje in de categorie: er past een BMW in mijn budget en dat is de allergoedkoopste met 0 opties maar hé, ik kan wel zeggen dat ik BMW rijd.
Ieder zijn persoonlijke afweging, maar ik zou verwachten dat er op een site als Tweakers wat meer naar inhoud wordt gekeken en minder op uiterlijk wordt gestuurd.
D-Three 1 december 2022 08:38
Allemaal zo klein, ben ik de enige die nog een 17 inch laptop wil? :)
Kroesss @D-Three1 december 2022 09:22
Nee, dat is bij mij ook het eerste filter dat ik in de pricewatch aanzet als ik op zoek ben naar een nieuwe laptop. Ik ga echt niet naar zo'n klein 14 inch scherm turen.
deknegt @D-Three1 december 2022 09:25
Wat ik zelf herken in mijn Privé en werkomgevingen is dat onderhand de meeste mensen een dockingstation met 1/2 scherm(en) hebben staan op een thuiskantoortje en datzelfde. Dan word het praktisch nut van een groter scherm wat minder groot, en de meeste fabrikanten hebben daar ook naar gekeken en is 14/15" de norm geworden voor menig laptop.

De enige die bij ons dan ook nog grotere laptops krijgen, dat zijn de mensen die bijna altijd op pad zijn en niet kunnen docken. Maar zelfs onder die groep toch vaak het verzoek voor een kleiner scherm, want dat is (aanzienlijk) minder gewicht dat ze in de tas hebben hangen.
Cosimo @D-Three1 december 2022 10:14
Zelf heb ik ook net een nieuwe 17" laptop.
Vind dat ook veel prettiger.
Nog wel even wennen aan de 16:10 ipv 16:9.
kdekker 1 december 2022 08:16
Ik mis idd wel iets als een praktische/zakelijke laptop. Niet te dun (want duur en hitte problemen), wel draagbaar (14, 15, misschien 16"), goede garantie en stevigheid. Dus bijv. HP Elitebook, Dell Latitude, Thinkpad T. Of is er zo weinig aan die apparaten te testen, omdat ze allemaal goed zijn?

Ik vind zelf de generatie met iets hogere (matte) schermen (1900x1200, dus niet 16:9) interessant. Wat er nu voorbij komt in de BBG's is el cheapo, of te veel (game) bling bling. Iets minder poespas zou fijn zijn.
Brrand0n @kdekker1 december 2022 09:18
Voor een gemiddelde gebruiker is een laptop die de Office Suite draait al voldoende - het enige waar een consument op hoeft te zoeken is de specificaties die ze persoonlijk belangrijk vinden en dan wordt het heel subjectief (grootte, garantie, stevigheid). Waar zou je op willen benchmarken?
Olaf van der Spek @Brrand0n1 december 2022 09:22
Waar zou je op willen benchmarken?
WiFi performance

En CPU performance.
De 479 euro Lenovo heeft een Zen 2 3.8 GHz 4C8T 5300U CPU,
de 479 euro Dynabook een Zen 3 4.2 GHz 6C12T 5600U CPU. De IPC van Zen 3 is sowieso stukken beter.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 17:41]

klonic @Brrand0n1 december 2022 10:21
Voor kantoorwerk:
-5000x in en uit je tas halen
-Kwaliteit van scharnier e.d.
-Met tas en al laten vallen
-Het draaien van al je corporate bloatware
-Geluidsproductie
-Schermhelderheid (is typisch bij dit soort producten wat beter dan bij de gemiddelde consumentenlaptop)
-Trackpad/toetsenbord
-Gebruiksduur batterij (wel fijn als je vaak vliegt)

Een manuur bij de meeste bedrijven €50 tot €150, je gereedschap moet dan gewoon goed zijn, dat verdien(t) je (baas) echt wel terug. Ik heb overigens het gevoel dat dat de benoemde apparaten: Elitebook, Dell Latitude, Thinkpad T allemaal hele goede producten zijn (en daar is de prijs ook naar). Ik heb ze allemaal gebruikt en vond het allemaal prima machines.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 17:41]

OruBLMsFrl @klonic1 december 2022 14:30
Eens, dat zijn de typische zakelijke laptops waar je weinig over hoort omdat ze goed voldoen. En die kun je prima in bulk inkopen ook, met wat prijsvoordeel als bedrijf. Wordt soms met BYOD onderschat, daarom steeds meer BYOC (Choice) -> keuze om zelf te doen, of bedrijf het te laten leveren :Y)
TIGER79 @klonic2 december 2022 08:52
ook alsjeblieft het testen van voeding(kabels) 5000x in en uit je tas halen, want wat heb ik vaak kabelbreuken meegemaakt na een paar jaar :(
klonic @TIGER792 december 2022 12:42
Ah, ik gebruik nu UBS C laders, als mn kabel kapot zou gaan hoef ik alleen een nieuwe kabel te kopen. Op kantoor en thuis heb ik docking stations. Mijn lader gebruik ik zelden. Tijdens meetingens is de accu bijna altijd voldoende. Ik denk dus voor elke 50 keer dat mijn laptop open/dicht gaat, ik mijn lader 1 keer gebruik.

Maar logisch dat dat voor sommige mensen anders is. Echter zou dit opzich met USB C laders opgelost moeten zijn. Dan kunnen kabels gewoon los getest worden. Wat betreft levensduur kan je dan een kabel kiezen met lange garrantie.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 17:41]

kdekker @Brrand0n1 december 2022 18:12
Ik heb gemerkt dat een business laptop betere wifi heeft. Toetsenbord comfort/productiviteit is dan wat lastiger te meten. Vervangbaarheid van onderdelen is ook nog iets, al worden zakelijke laptops daar ook minder in geworden. Accu autonomiteit, koeling spelen ook een rol. En levensduur. Maar dat is weer lastig.

Anyhow, een club als notebook check.com lukt het wel om ze te vergelijken. Met jouw redenering heeft een zakelijke laptop geen nut

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