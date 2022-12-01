Inleiding

Laptop Best Buy Guide Overzichtspagina

Beste allround laptops tot 1000 euro

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Beste instapgamelaptops Op de eerste dag van de laatste maand van dit jaar is het weer tijd voor de Laptop Best Buy Guide. Daarin besteden we dit keer aandacht aan de budgetlaptop die maximaal 500 euro mag kosten, de basislaptop van 700 euro en een krachtige gamelaptop waarvoor we 1400 euro reserveren. Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Basislaptop € 700,- Gamelaptop € 1400,- Aan de vooravond van het nieuwe jaar staan er weer wat introducties van nieuwe laptophardware op stapel. Naar verluidt is het op de CES begin januari zover voor nieuwe processors van Intel en AMD, alsmede voor nieuwe videokaarten van Nvidia. De mogelijkheid van Zen 4 en Ada Lovelace in een mobiele formfactor klinkt interessant. Meer nog dan wat er precies wordt aangekondigd, vragen we ons af hoeveel laptops er zullen komen met de nieuwe hardware en hoe snel, en of fabrikanten het lagere segment dit jaar niet stilletjes voorbij zullen rijden. Laptops onder de 1000 euro hebben vaak nog steeds geen Intel-processor van de twaalfde generatie, die in de eerste dagen van 2022 werden aangekondigd, maar een elfde- of tiendegeneratiechip van 2021 of 2020. AMD's Ryzen 6000U-serie voor Ultrabooks heeft nog meer weg van een paper launch. Bijna een jaar na de introductie staan er precies 17 notebooks met een chip uit deze serie in onze Pricewatch, tegenover meer dan 300 apparaten met een Ryzen 5000U-processor. Wat er gaat komen is altijd lastig te voorspellen, maar ook de oudere generaties van Intel en AMD kunnen vaak nog prima mee. Nu het bijna kerst is en de tijd voor grote aankopen is gekomen, zijn de kortingsacties die deze maanden worden gehouden, ook mooi meegenomen. In deze Best Buy Guide hebben we zoals altijd samengevat wat wij op dit moment de beste laptops vinden.

Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 82KT00C5MH Scherm 14", ips, 1920x1080px Cpu AMD Ryzen 3 5300U Geheugen 8GB Ssd 256GB Prijs qwerty Onbekend Prijs azerty Andere uitvoering: Onbekend De categorie tot 500 euro is een interessante. Je komt er niet de snelste of meest flashy laptops in tegen, maar het is wel de categorie waarin je goed kunt zien dat je ieder jaar weer een beetje meer waar voor je geld krijgt. Ondertussen betekent dit dat je voor 500 euro een laptop met een quadcoreprocessor, ips-scherm, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner kunt krijgen. Dat alles vind je terug in een Lenovo IdeaPad 3 en wie de Laptop Best Buy Guide vaker leest, zal dit systeem niet onbekend voorkomen. Voor de Vlaamse bezoeker hebben we ook een azertyuitvoering van de IdeaPad 3 gevonden, maar dat is een aanmerkelijk slechtere deal. Wat processor, werkgeheugen en ssd betreft komen ze overeen, maar de azertyversie heeft geen toetsenbordverlichting, heeft geen vingerafdrukscanner en is ook nog eens van een kleinere 38Wh-accu voorzien. Exterieur De IdeaPad 3 is Lenovo's op-een-na goedkoopste laptoplijn. Dat betekent dat je van de buitenkant van de laptop eigenlijk niet al te veel moet verwachten. De behuizing is volledig van kunststof gemaakt en dat voel je als je de laptop vasthebt. Het geheel geeft een wat goedkope indruk. De print op het plastic verwijst duidelijk naar een geborsteld aluminium behuizing, maar daar blijft het bij, want je kunt als je wilt de behuizing ook een beetje torderen. Van die plastic behuizing liggen we niet wakker; het is eigenlijk precies wat je verwacht in deze prijscategorie. Soms kun je voor 500 euro nog weleens laptop vinden waarbij de achterkant van het scherm van metaal is gemaakt, maar een geheel metalen behuizing kun je vergeten. Ergens is het ook wel een aantrekkelijke behuizing. Hij ziet er opgeruimd uit en er zitten geen lampjes of grote logo's op. De verlichting die erop zit, is onder de toetsen te vinden en dat is iets wat je in deze prijsklasse nauwelijks tegenkomt, en al helemaal niet als er ook nog een vingerafdrukscanner in de behuizing zit. Die scanner is in de aan-uitknop verwerkt en er zit een stickertje op om je erop te wijzen, want je ziet hem anders snel over het hoofd. Om randapparatuur aan te sluiten, zitten links en rechts op de behuizing USB-A-aansluitingen, maar daarvan is alleen de linker een snelle aansluiting die op 5Gbit/s werkt. De rechter werkt op USB 2.0-snelheid. Naast die poort zit een kaartlezer en dat kom je niet vaak meer tegen. Verder is de rechterkant leeg, maar links kom je nog wel twee aansluitingen tegen. Een daarvan is een USB-C-aansluiting, die op 5Gbit/s werkt en waarop je alleen USB-apparaten kunt aansluiten. Beeldschermen gaan er niet op werken en je kunt hem ook niet gebruiken om de laptop mee op te laden. Tot slot zit er nog een HDMI 1.4-aansluiting op. Die heeft als nadeel dat je er geen 4k-scherm op 60Hz op kunt aansluiten. Als het al werkt, dan is het door gebruik van chroma-subsampling en dat komt de beeldkwaliteit niet ten goede. Benchmarks Lenovo voorziet deze uitvoering van de IdeaPad 3 van een Ryzen 3 5300U-processor en dat is in deze prijsklasse de snelste die je kunt krijgen. Het is een processor met vier cores en een maximale kloksnelheid van 3,8GHz. De Intel-tegenhanger die je in deze prijsklasse vindt, is de Core i3-1115G4. Die heeft weliswaar snellere cores, maar moet het met slechts twee stuks doen. In de praktijk heb je daarom meer aan de Ryzen 3 5300U. Met al die vlotte hardware, vingerafdrukscanner en toetsenbordverlichting aan boord kun je je afvragen of Lenovo nog ergens op bezuinigd heeft. Dat is inderdaad het geval; de wifikaart ondersteunt namelijk maximaal Wi-Fi 5 en geen Wi-Fi 6, zoals op dit moment gebruikelijk is. In Cinebench Multi zie je duidelijk dat de Ryzen 5300U aanmerkelijk vlotter is dan de Intel i3-1115G4, maar in Cinebench Single blijkt weer dat een enkele i3-core vlotter is dan een van AMD. In 3DMark Night Raid blijken de AMD- en Intel-gpu's aan elkaar gewaagd te zijn. Welke je ook kiest, het zijn in alle gevallen geen gpu's die voor gaming bedoeld zijn. Beeldscherm en accuduur Deze IdeaPad 3 is voorzien van een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Daarvoor maakt de laptop gebruik van een ips-paneel, dat weer voorzien is van een matte coating. In de prijscategorie tot 500 euro kom je veel van dit soort panelen tegen. Ze hebben ook allemaal één ding gemeen; ze kunnen niet de volledige sRGB-gamut weergeven. We zijn slechts één keer een laptop tegengekomen die dat wel kon, in de BBG van afgelopen juni. Het scherm van de IdeaPad 3 is dan ook gewoon goed. Zoals we aan het begin van deze pagina al aanstipten, zijn er uitvoeringen van de IdeaPad 3 met een 38Wh-accu en uitvoeringen met 45Wh. Het hier geteste model heeft de grote accu en dat levert een mooie accuduur van iets meer dan negen uur op. Upgraden Mocht je de IdeaPad 3 overwegen, dan is het goed om te weten of er nog wat te upgraden valt als de laptop na verloop van tijd onvermijdelijk trager wordt. Upgraden kan gelukkig. De laptop is van 8GB werkgeheugen voorzien, bestaande uit 4GB dat aan het moederbord is vastgesoldeerd, en een losse module van 4GB. Die laatste kun je vervangen door een module van 8GB, voor een totaal van 12GB. Verder zit er een 42mm lange 256GB-ssd in, maar er is ruimte voor langere ssd's, tot 80mm. De wifikaart, tot slot, is ook vervangbaar. Conclusie Het is niet voor het eerst dat we de IdeaPad 3 uitroepen tot Best Buy en de reden daarvoor is steeds dezelfde; de laptop biedt veel waar voor je geld. In dit geval krijg je een laptop met een Ryzen 3 5300U-processor, 8GB geheugen, 256GB-ssd, toetsenbordverlichting en een vingerafdrukscanner voor minder dan 500 euro. De IdeaPad 3 heeft bovendien een accuduur die niet tegenvalt en een scherm dat zeker niet perfect is, maar wel zo'n beetje het beste dat je in deze prijscategorie kunt krijgen. Nadelen zijn er ook, in de vorm van de HDMI 1.4-aansluiting en de Wi-Fi 5-kaart, maar wat ons betreft wegen die niet op tegen de voordelen, wat reden genoeg is om deze uitvoering van de IdeaPad 3 te kronen tot Best Buy in de categorie budgetlaptop. Alternatieven Dynabook Satellite Pro C50D-B-10B vanaf Onbekend We vermoeden dat deze laptop binnenkort weer in prijs gaat stijgen, maar zelfs als hij net boven de 500 euro uitkomt, is dit een bijzonder mooie deal. De Dynabook (voorheen Toshiba), is voorzien van een Ryzen 5 5600U-processor, 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Voor de liefhebber zit er een ethernetaansluiting op en verder is de laptop voorzien van een full-hd-IPS-scherm. Het enige nadeel? Er zit ook hier een verouderde Wi-Fi 5-netwerkkaart in. 4 van 5 sterren (1 reviews) Huawei MateBook D15 (53012TRG) vanaf Onbekend Ook van deze Huawei Matebook verwachten we dat de prijs snel weer zal stijgen. Voor 500 euro is deze laptop, voorzien van een Core i5-processor, namelijk ook een bijzonder mooie deal. Er zijn verder 8GB geheugen aanwezig en een ssd van maar liefst 512GB. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en een ips-paneel en er is zelfs Wi-Fi 6 aanwezig. (0 reviews) Acer Extensa 15 EX215-54-387B vanaf Onbekend Met een prijs die ruim binnen het budget ligt, is de Acer Extensa 15 een interessante optie. De i3-1115G4-processor moet het met slechts twee cores stellen, maar dat kan voor een niet-veeleisende gebruiker genoeg zijn. Net als bij de Lenovo zijn er 8GB geheugen en 256GB opslag aanwezig. Het full-hd-scherm heeft een ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook bij deze laptop houdt het op bij Wi-Fi 5. (0 reviews)

Tot 700 euro: HP Pavilion 14

Het verschil tussen een laptop van 500 en een van 700 euro zie je op verschillende plekken in die laptop terug. Natuurlijk kun je met een ruimer budget een snellere processor krijgen, maar we vinden ook dat je het prijsverschil terug moet kunnen zien in het exterieur en de uitstraling van het systeem. Gelukkig vallen de wat mooier afgewerkte laptops met een metalen behuizing nu binnen het budget. De HP Pavilion 14 is zo'n laptop. Je ziet duidelijk dat dit een duurder model is dan de budgetlaptop van 500 euro, die een plastic behuizing heeft. De Pavilion 14 heeft een deels metalen behuizing, is ook wat dunner en is uiteraard voorzien van vlottere hardware. De specifieke configuratie waarop ons oog viel, is de Pavilion 14-ec1750nd. Die is voorzien van een 'vernieuwde' Ryzen 5-processor, 8GB geheugen en een ssd van 512GB. Dit model is exclusief bij bol.com te krijgen, maar er is ook een equivalent dat bij andere webshops te koop is: de ec1355nd. Voor dit artikel hebben we gekeken naar de 14-ec1350nd, die eveneens dezelfde hardware heeft, maar een zilvergrijze in plaats van donkerblauwe behuizing. HP Pavilion 14-ec1750nd HP Pavilion 14-ec1350nd HP Pavilion 14-ec1355nd Processor AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U Geheugen 8GB 8GB 8GB Ssd 512GB 512GB 512GB Beeldscherm 14", 1920x1080 pixels, mat 14", 1920x1080 pixels, mat 14", 1920x1080 pixels, mat Kleur Blauw Grijs Blauw Prijs Onbekend Onbekend Onbekend Exterieur De Pavilion 14 is niet helemaal van metaal gemaakt. De schermomlijsting en de onderkant zijn van plastic, maar daarmee is het nog altijd een behoorlijk stevig aanvoelend laptopje. Aan de buitenkant valt verder op dat hij van alles voorzien is wat je op een laptop voor dit geld mag verwachten. Een vingerafdrukscanner zit erop, aan de rechterkant van de polssteun. De touchpad heeft een glazen oppervlak, zoals je op de duurdere laptops mag verwachten en het toetsenbord is van achtergrondverlichting voorzien. Die verlichting is in twee standen te dimmen. In de bovenste schermrand zit de webcam en die is met een resolutie van 1280x720 pixels adequaat, maar niet bijzonder. Laptops vanaf een euro of 1000 krijgen steeds vaker camera's met een hogere resolutie mee, maar in deze prijscategorie is dat nog niet het geval. HP vermeldt ook de samenwerking met luidsprekerbouwer B&O op de laptop. Het resultaat van die samenwerking is een applicatie met daarin een equalizer die het karige geluid van de kleine luidsprekertjes niet echt kan verbeteren. Ze produceren een behoorlijk volume, maar daarmee is alles over de geluidskwaliteit wel gezegd. De Pavilion 14 is aardig goed van aansluitingen voorzien. Links en rechts zit een USB-poort die de standaard doorvoersnelheid van 5Gbit/s ondersteunt. Rechts zit ook een USB-C-aansluiting. Die doet 10Gbit/s en kun je bovendien gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten, maar ook om de laptop mee op te laden. De HDMI-aansluiting ondersteunt versie 2.1 van het protocol, wat genoeg is om 4k-schermen op 120Hz aan te sturen. Hardware en benchmarks Onze keuze viel op de Pavilion 14 vanwege de 'nieuwe' AMD-processor die erin zit. 'Nieuwe' staat tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk dezelfde processor is als de 5600U, maar dan met een 100MHz hogere turbofrequentie, die daardoor op maximaal 4,3GHz ligt. Gelukkig is de 5600U, en daardoor ook de 5625U, nog altijd een heel capabele processor. Hij heeft zes cores en twaalf threads, en is een van de snelste processors die je binnen dit budget kunt kopen. In Cinebench zie je mooi terug dat de 5625U in de HP net een fractie sneller is dan de 5600U in de Lenovo Yoga Slim 7. In 3DMark valt het algehele resultaat tegen, wat veroorzaakt wordt door de lage gpu-score. De gpu is toch al het zwakke punt van de Ryzen 5000-processors. Ze maken nog altijd gebruik van een Vega-gpu, een architectuur die ondertussen al vijf jaar meegaat. AMD heeft wel nieuwe laptopprocessors met snellere gpu's aangekondigd, in de vorm van de Ryzen 5 6600U en Ryzen 7 6800U, maar laptops met die hardware zijn nog maar mondjesmaat verkrijgbaar. Aan de andere kant moeten we dit gpu-probleem ook niet groter maken dan het is, want plat gezegd kun je de prestaties van deze gpu's zien als gerommel in de marge. De Intel Xe 80- en 96-gpu's zijn sneller dan de Vega's, maar uiteindelijk zijn dat ook geen chips die bedoeld zijn om games mee te spelen. Daarvoor zul je eerder moeten kijken naar een externe videokaart, maar door het hogere verbruik en de grotere warmteontwikkeling kom je dan bij een heel ander slag laptops uit. Waar het bij de laptopcategorie tot 700 euro om gaat, is dat een Ryzen 5625U of een Core i5-1235U ongeveer het snelste is wat je kunt verwachten. De HP is van die eerste voorzien en die presteert zoals je mag verwachten. Beeldkwaliteit en accuduur De Pavilion 14 is voorzien van een 14"-scherm, zoals de naam al aangeeft, met een resolutie van 1920x1080 pixels en een matte coating. Het gaat om een ips-paneel en toch is dat een kleine achteruitgang in vergelijking met eerdere Best Buy Guides. In april bijvoorbeeld kwamen we in de Laptop Best Buy Guide in deze zelfde prijscategorie de Lenovo Yoga Slim 7 tegen met een resolutie van 2560x1600 pixels en een HP Pavilion Aero met een resolutie van 1920x1200 pixels. Behalve een hogere resolutie konden beide laptops het volledige sRGB-kleurbereik weergeven. Dat is bij de Pavilion 14 helaas niet zo. De helderheid blijft steken op 270cd/m², wat in combinatie met de matte coating in de meeste gevallen genoeg is, maar bij veel omgevingslicht is een helderder scherm, zoals bij de Pavilion Aero, toch prettiger. Ondanks de bescheiden afmeting van de accu is de accuduur tijdens browsen niet verkeerd. We komen op een minuutje na uit op negen uur. Daarbij moeten we wel vermelden dat de browsetest geen zware belasting vormt voor de hardware, dus als je zwaardere software draait of het scherm feller zet dan de 180cd/m² die we in deze test hanteren, zal de accuduur lager uitvallen. Upgrades De Pavilion 14 is een vrij compacte laptop en hoe dunner de laptop, des te groter is de kans dat onderdelen vastgesoldeerd zijn en je ze dus niet kunt upgraden. Bij de Pavilion 14 is daar gelukkig geen sprake van, want beide geheugenmodules zijn vervangbaar. Ook de ssd, die verticaal naast de accu is geplaatst, kun je vervangen. Wat je misschien ook zou willen vervangen, is de draadlozenetwerkkaart. Dat is namelijk een Wi-Fi 5-kaart met Realtek-chipset. Dat is een tegenvaller, want Wi-Fi 6-apparatuur is al lang op de markt en Wi-Fi 7-accesspoints komen volgend jaar al beschikbaar. Conclusie De HP Pavilion 14 is niet de allerbeste koop die we tot nu toe in deze categorie gezien hebben. De HP Pavilion Aero en de Lenovo Yoga Slim 7 uit de BBG van april waren door hun betere schermen en Wi-Fi 6-ondersteuning interessanter. Dat was echter een rare periode, waarin corona 'voorbij' was, en fabrikanten door de teruglopende verkoop hun magazijnen steeds verder vol zagen lopen. Het lijkt erop dat die tijden voorbij zijn, waardoor dergelijke laptops niet meer binnen het budget vallen. Daarom komen we uit op de Pavilion 14, die weliswaar niet zo'n goed scherm heeft als de eerder genoemde laptops, maar wel een mooie, metalen behuizing. De Ryzen 5625U is een van de snelste processors binnen dit budget. De HP onderscheidt zich bovendien door de mogelijkheid om het werkgeheugen te upgraden, iets wat bij veel andere compacte laptops niet kan. De draadlozenetwerkkaart is gelukkig ook vervangbaar, want die blijft nog op Wi-Fi 5 hangen. Alternatieven HP Pavilion Aero 13-be0120nd vanaf Onbekend We hebben de HP Pavilion Aero al een aantal keer genoemd en eigenlijk is deze laptop een betere koop dan de Pavilion 14. Dat komt vooral door het scherm, dat een iets hogere resolutie heeft en meer kleuren kan weergeven. De processor is ongeveer even snel en deze Aero is ook voorzien van 8GB geheugen en een 512GB-ssd. De Aero is bovendien lichter en wel van Wi-Fi 6 voorzien, maar heeft geen vervangbaar werkgeheugen. De Aero is onlangs in prijs gedaald en nog maar bij één webwinkel te krijgen, dus het lijkt erop dat dit model uitlopend is. (0 reviews)

Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 (82LN005YMH) vanaf Onbekend De Pavilion 14 heeft zes cores, maar deze Lenovo IdeaPad 5 heeft er zelfs acht. De Ryzen 7 5700U-processor is in scenario's waarin al die cores aan het werk worden gezet, dan ook sneller dan de 5625U. Net als bij de HP zijn er 8GB geheugen aanwezig en een 512GB-ssd. Bij deze laptop is alleen de achterkant van het scherm van aluminium gemaakt; de rest van de laptop is van plastic. Net als bij de Pavilion 14 wordt niets boven Wi-Fi 5 ondersteund. (0 reviews) Acer Spin 3 SP313-51N-32X2 vanaf Onbekend Je kunt het ook over een andere boeg gooien in deze prijscategorie en niet kiezen voor snelheid, maar bijvoorbeeld voor een ander gesbruiksscenario. De Spin 3 is een convertible met touchscreen, waarbij je het scherm om de behuizing heen kunt klappen. Het scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en geeft de volledige sRGB-gamut weer. 8GB geheugen en een ssd van 512GB zijn ook aanwezig, maar het nadeel is dat de Core i3-processor slechts twee cores heeft. Leuk om te weten: de stylus zit erbij en kun je in de behuizing van de laptop steken, zodat je hem niet kwijtraakt. (0 reviews)

Gamelaptop tot 1400 euro: Acer versus ASUS en HP