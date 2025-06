Beste Apple MacBooks

Wil je liever geen Windows, maar ben je op zoek naar een laptop die macOS draait, dan kom je hoe dan ook bij een MacBook van Apple uit. Dat is altijd een prijzige keuze, want het goedkoopste model kost rond de 1000 euro. Moet je dat dan ook kiezen of kun je beter even doorsparen? Welke MacBook het beste is, hangt af van je gebruik en daarom kijken we in deze categorie welk model het interessantste is voor licht gebruik. Is dat een MacBook Air of kun je beter het instapmodel MacBook Pro kiezen?

Updates 18-03-2025 We hebben de BBG een update gegeven met de MacBook Air M4 06-03-2025 Apple heeft gisteren de MacBook Air M4 aangekondigd. Zodra we die laptop getest hebben geven we de BBG een update. 13-01-2025 We hebben het aanbod gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

Oktober 2024: introductie M4

Op 30 oktober kondigde Apple de MacBook Pro met M4-, M4 Pro en M4 Max-processor aan. Tegelijk daarmee bracht Apple wat veranderingen in de line-up aan. De belangrijkste zijn:

De minimale hoeveelheid werkgeheugen van de MacBook Pro stijgt naar 16GB voor de M4, 24GB voor de M4 Pro en 36GB voor de M4 Max.

De instapmodellen van de M4-generatie zijn 100 euro goedkoper dan bij de M3-generatie.

Apple stopt de verkoop van de MacBook Air M3 met 8GB en het instapmodel krijgt voor dezelfde prijs 16GB geheugen. Dat is volgens Apple nodig om Apple Intelligence te draaien.

De MacBook Air met M2-processor blijft in de verkoop en krijgt ook 16GB werkgeheugen.

Ondertussen hebben we de nieuwe MacBook Pro met M4 Pro-processor getest en die ervaring is, samen met de nieuwe uitvoeringen met meer werkgeheugen, reden genoeg voor een nieuwe Best Buy Guide voor deze categorie.

Instap-MacBook

In de vorige editie van de Best Buy Guide voor Apple-laptops raadden we aan om niet het instapmodel met 8GB werkgeheugen te kopen, maar om bij te betalen voor 16GB werkgeheugen, omdat 8GB snel krap wordt en niet toekomstbestendig is. Ondertussen is 16GB werkgeheugen het minimum en krijg je voor dat geld ook een M4-processor in de MacBook Air. Het nieuwe instapmodel is dan ook onze aanrader.

Best Buy Apple MacBook Air 2025 13" M4 10-core, 16GB ram, 8-core GPU, 256GB ssd, Qwerty, Zilver 13,6" • 2560x1664 • 256GB • Apple M4 Prijs bij publicatie: € 1.099,- € 1.039,99 bij bol Plaza Bekijk alle prijzen In maart 2025 bracht Apple de MacBook Air met M4-processor uit en dat is een betere deal dan zijn voorganger, de Air met M3-chip. Dat is niet alleen vanwege de M4-processor, die in het gunstigste geval 34 procent sneller is dan de M3, maar ook doordat de prijs van het instapmodel hetzelfde is gebleven. Apple vroeg bij de vorige generatie 1200 euro voor de instap-Air en toen kreeg je voor dat geld de versie met M2-processor. Wilde je een M3, dan moest je honderd euro bijbetalen. Nu krijg je voor diezelfde 1200 euro meteen de uitvoering met M4-chip, 16GB geheugen en 256GB opslag. Er zijn nog een paar dingen veranderd, waaronder de webcam. Die heeft nu een sensor met hogere resolutie en een heel brede beeldhoek, waardoor je minder snel buiten beeld valt. Vanaf de M4 is er ook de mogelijkheid om twee externe beeldschermen aan te sluiten en het interne scherm te blijven gebruiken. Tot slot verkoopt Apple de Air nu ook in een nieuwe lichtblauwe kleur. De snellere M4-processor wordt wel warmer dan de M3 en doordat de laptop geen ventilator heeft kan hij zijn warmte slechter kwijt. Verder is de laptop hetzelfde gebleven als zijn voorganger. Het is nog steeds een laptop met een mooi afgewerkte metalen behuizing, bijzonder goede speakers en een beeldscherm dat Apple 'liquid retina' noemt. Dat is een gewone lcd, dus geen oledpaneel, maar wel met een fijne hoge resolutie en een uitstekende kalibratie. De accuduur van de laptop is onveranderd en lekker lang als je zit te browsen. Als je genoeg hebt aan 16GB werkgeheugen en 256GB opslag zouden we voor het instapmodel kiezen, want Apple heeft de prijzen van upgrades helaas verhoogd. Dit is de zilveren uitvoering van het 13,6"-model. Hij is er ook in donkerblauw, lichtblauw en champagne.

MacBook Pro

Is een MacBook Air niet genoeg voor je, dan kun je voor een MacBook Pro kiezen. Daarbij zijn er ontzettend veel configuratieopties en er is niet een uitvoering die het beste is. Bij licht gebruik kun je bijvoorbeeld voor het goedkoopste M4-model met 16GB geheugen en 512GB opslag kiezen, maar je kunt upgraden tot aan de M4 Max met 128GB werkgeheugen en 8TB opslag, die rond de 8000 euro kost. Als je richting dat laatste model neigt, weet je waarschijnlijk al wat voor specificaties je nodig hebt voor je werkzaamheden en is deze BBG niet voor jou.

Voor gebruikers die tussen de MacBook Pro en een MacBook Air twijfelen: er is meer dan alleen het verschil in processor. De M4 is in het gunstigste geval 25 procent sneller dan de M3 en heeft bovendien geen last van throttling, omdat hij actief gekoeld wordt. Daarnaast heeft de MacBook Pro een beter scherm dan de Air. De maximale helderheid ligt hoger met 600cd/m², terwijl die helderheid in zonnige omstandigheden zelfs omhoog kan naar 1000cd/m² en in het donker omlaag naar 1cd/m². Het scherm heeft een miniledbacklight met 2560 dimbare zones (16"), waardoor hdr-beelden er bijzonder mooi uitzien. De schermen kunnen weliswaar niet per pixel dimmen, zoals oled, maar hebben wel een hogere maximale helderheid, wat voor indrukwekkend beeld zorgt. Optioneel is de MacBook Pro M4 te voorzien van een mat 'nano texture'-scherm.

De MacBook Pro is verder voorzien van een betere webcam dan de MacBook Air, met een resolutie van 12 megapixels en een grote beeldhoek, waardoor je niet snel buiten beeld valt.

Best Buy Apple MacBook Pro 2024 14" M4 Pro 12‑core CPU, 16‑core GPU, 24GB ram, 512GB opslag, Qwerty NL, Zwart 14,2" • 3024x1964 • 512GB • Apple M4 Prijs bij publicatie: € 2.239,- € 2.199,- bij Upgreatest Bekijk alle prijzen Het is moeilijk om een specifieke MacBook Pro aan te raden, want iedereen heeft eigen voorkeuren en de modellen liggen behoorlijk uit elkaar: van de simpelste M4 met 16GB geheugen en 512GB opslag tot de duurste M4 Max met 128GB werkgeheugen en een ssd van 8TB. Twijfel je tussen een MacBook Pro M4 of M4 Pro, dan zouden we voor de M4 Pro gaan. De reden daarvoor is dat de M4 Pro ten opzichte van de M3 Pro een heel grote stap gemaakt heeft. In het gunstigste geval is hij 63 procent sneller en dat komt doordat bij deze generatie de opbouw van de processor is veranderd. Er zitten minder zuinige E-cores en meer snelle P-cores in. Die P-cores zijn bovendien sneller geworden dan voorheen, wat de M4 Pro-processor een interessante keuze maakt. Bovendien is de M4 Pro standaard voorzien van 24GB werkgeheugen. Verder onderscheidt de M4-generatie zich door een scherm dat een miniledbacklight heeft, in fel zonlicht tot 1000cd/m² kan halen en in het donker juist omlaag kan naar slechts 1cd/m². Standaard is het een glanzend scherm, maar je kunt nu ook bijbetalen voor een matte uitvoering. De koeling maakt onder vollast in vergelijking met de meeste laptops weinig herrie, maar is wel rumoeriger dan zijn voorganger. Vanaf de M4-versie heeft de MacBook Pro ook een webcam met hogere resolutie en brede beeldhoek. De M4 Pro-versie heeft Thunderbolt 5-aansluitingen. De accuduur van de 14"-versie hebben we helaas (nog) niet kunnen testen. Op basis van ervaringen uit het verleden vermoeden we dat het in de buurt zit van Apples opgegeven 17 uur tijdens browsen. Dit is het 14"-model met 12-core cpu in het zwart, maar dezelfde laptop is ook in zilver te krijgen. Er is ook een 16"-model, dat standaard een 14-core processor heeft, in zwart en zilver.

Alternatief Apple MacBook Pro 2024 14" M4 10‑core CPU, 10‑core GPU, 16GB ram, 512GB opslag, Qwerty NL, Zilver 14,2" • 3024x1964 • 512GB • Apple M4 Prijs bij publicatie: € 1.769,- € 1.699,- bij Amac Bekijk alle prijzen De goedkoopste MacBook Pro is voorzien van een M4-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Ten opzichte van de MacBook Air is het een kleine upgrade. De M4-processor is in het gunstigste geval 25 procent sneller dan de M3 in de MacBook Air en je krijgt twee keer zoveel opslag als bij het basismodel van de Air, maar de prijs ligt grofweg zeshonderd euro hoger. Dat is niet het enige verschil met de Air, want de 14,2" Pro heeft een iets groter scherm met miniledbacklight en een hogere maximale en lagere minimale helderheid. De Pro heeft daarnaast actieve koeling, een betere webcam en praktischere aansluitingen. Zo zijn HDMI en een SD-kaartlezer aanwezig, die op de Air ontbreken. Op de M4-versie van de MacBook Pro zit helaas geen Thunderbolt 5, maar Thunderbolt 4. Eigenlijk zouden we de MacBook Pro met M4 Pro-processor aanraden. Die is veel sneller dan de Air, maar de prijs is ook bijna het dubbele. Deze instap-Pro met M4-processor zit er wat prijs betreft tussenin; we zouden hem aanraden als je de beeldkwaliteit en aansluitingen van een Pro-MacBook zoekt, maar geen ontzettend zware software zult draaien. Dit is de zilveren uitvoering; deze laptop is ook in het zwart te krijgen.

Testresultaten

Tussen de M4- en M3-generatie is de processor flink sneller geworden. Dat zie je in Cinebench en Geekbench. Grafisch gezien is er weinig veranderd, wat je weer ziet in 3DMark Wild Life. De MacBook Pro met M4-processor hebben we nog niet getest, maar we verwachten dat de testresultaten overeenkomen met die van de iMac met dezelfde M4-processor.

De MacBook Airs halen een maximale schermhelderheid van rond de 500cd/m², terwijl de Pro's ongeveer op 600cd/m² zitten. Nieuw voor de M4-generatie is dat ze tot 1000cd/m² kunnen gaan, maar dan moet automatische schermhelderheid zijn ingeschakeld en moet er veel omgevingslicht zijn, bijvoorbeeld als je buiten in de zon zit.