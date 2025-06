Beste allround laptops

De ThinkBook-serie van Lenovo hangt een beetje in tussen de zakelijke en de consumentenlaptop. Dat zakelijke zie je terug in het strakke ontwerp en de vrij stevige behuizing. De achterkant van het scherm met daarop groot het ThinkBook-logo is gemaakt van metaal. De rest van de behuizing is van plastic, maar voelt stevig aan. Het zakelijke zie je ook terug in het feit dat er Windows 11 Pro op de laptop geïnstalleerd is en dat de hardware eenvoudig te upgraden is. Dit model heeft twee DDR4-slots met een 16GB-module. Het geheugen kan dus niet in dualchannel werken, maar is makkelijk te upgraden door een tweede module in het lege slot te plaatsen. Ook de 512GB-M.2-ssd kun je upgraden, maar vrij uniek in deze prijsklasse is dat er ook een tweede M.2-slot aanwezig is.

Het beeldscherm van de 16"-ThinkBook heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en ook dat kom je voor dit geld niet vaak tegen: het merendeel van de laptops in deze prijsklasse heeft 1080 pixels in de hoogte. Het scherm is in onze test met 350cd/m² helder, maar heeft geen honderd procent sRGB-dekking. De accuduur komt uit op een uur of negen en dat is voor een 16"-laptop niet onaardig.

De processor is een Ryzen 5 7430U, gebaseerd op de Zen 3-generatie en voorzien van zes cores. Dat is niet de snelste processor die deze prijsklasse te bieden heeft: af en toe kom je ook Ryzen 7-processors tegen. Toch is de ThinkBook interessant, want alles wat je nodig zou kunnen hebben zit erop. Hij is voorzien van gezichtsherkenning, zodat je snel kunt inloggen, Wi-Fi 6, twee gewone USB-A-aansluitingen, twee multifunctionele USB-C-poorten, een HDMI 2.1-poort en de steeds zeldzamer wordende ethernetaansluiting en kaartlezer. Tel daarbij de eerdergenoemde Windows 11 Pro-licentie en de upgrademogelijkheden op, en de ThinkBook 16 is een van de 'compleetste' laptops die je voor dit geld kunt krijgen.

Voor de huidige prijs is de versie met Ryzen 5 een mooie deal. Er is ook een uitvoering met Intel-processor, de Core Ultra 5 125U. Die heeft als voordeel dat er een npu in zit. Die is niet snel genoeg voor Copilot+, maar hij is wél geschikt voor bijvoorbeeld het automatisch vervagen van je camerabeeld. Er is ook een ThinkBook 16 G8 met Core 5 210H-processor. Kies daar niet voor: de 210H is in feite een Core i5-13420H met een ander labeltje en zonder npu.