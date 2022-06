Laptop Budget Budgetlaptop € 500,- Thin&light € 1000,-

Het is begin juni, dus tijd voor een nieuwe editie van de Laptop Best Buy Guide. In de afgelopen maanden kwam er zowaar weer wat beweging in de prijzen voor budgetlaptops. Eerder leek een quadcoreprocessor voor dit bedrag uit het zicht te raken, maar dezer dagen is zo'n snelle laptop ook voor minder dan 500 euro weer te vinden.

Intel en AMD hebben dit voorjaar nieuwe laptopprocessors geïntroduceerd, die langzamerhand in meer nieuwe laptops te vinden zijn. Intel zet in op zijn twaalfdegeneratie-'Alder Lake'-cpu's met de interessante combinatie van zuinige en krachtige cores. Je zag die opbouw al langer in socs voor smartphones en tablets, maar laptopprocessors hadden over het algemeen maar één type rekenkernen. In de vorm van de Samsung Galaxy Book 2 Pro reviewden we vorige maand een van de eerste laptops met de nieuwste Intel-processor, waaruit bleek dat Intel wat snelheid betreft een grote stap zet ten opzichte van de vorige generatie, die vaak het onderspit dolf tegen het alternatief van AMD.

'Team rood' komt op zijn beurt met een opgefriste versie van zijn Ryzen 5000U-generatie en later dit jaar met een serie goedkopere instapprocessors voor budgetlaptops onder de naam Mendocino. Voor duurdere modellen zijn er de nieuwe Ryzen 6000-processors, voorzien van maximaal acht Zen 3+-cores en een nieuwe RDNA 2-gpu. AMD zegt zich dit jaar te willen focussen op dunnere en lichtere laptops, reden waarom de nieuwe chips diverse verbeteringen bevatten op het gebied van powermanagement. Interessant aan het nieuwe platform is USB 4.0-ondersteuning, waarmee Ryzen-laptops eindelijk dezelfde snelle connectiviteit kunnen bieden als Intel-machines, waarbij er al jaren opties zijn met de vergelijkbare Thunderbolt-connector. We zijn inmiddels een Ryzen 6000U-laptop aan het testen en daarvan kun je binnenkort de review verwachten.

In deze Best Buy Guide vind je nog geen aanraders met de nieuwe processors, ook al omdat laptops met de iets oudere chips nu behoorlijk aantrekkelijk geprijsd zijn. Het zal je vast opvallen dat deze editie van onze Laptop BBG, anders dan gebruikelijk, slechts twee categorieën telt. We waren van plan om je deze maand ook een advies te geven voor de beste Chromebook, waarvoor we een aantal luxere modellen hadden aangevraagd. Helaas liepen diverse modellen vertraging op en waren die niet op tijd binnen voor de deadline voor dit artikel, reden waarom dit hoofdstuk ontbreekt. Dat houd je voor de komende periode van ons tegoed in de vorm van een uitgebreide round-up, want de laptops zijn nog steeds naar ons onderweg en enkele modellen hebben we intussen al binnen.