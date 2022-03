In de Laptop Best Buy Guide van december gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop voor 500 euro, de beste basislaptop van 700 euro en een mainstreamlaptop van 1000 euro. Dat bleek niet zo'n gemakkelijke klus, want de aanbiedingen van Black Friday en Cyber Monday zijn echt nét achter de rug. Als het goed is, zijn de prijzen van de laptops in deze guide na Black Friday niet veranderd en zijn de laptops bovendien goed verkrijgbaar.

Voordat we naar de Best Buys kijken, werpen we een blik op de ontwikkelingen die in laptopland hebben plaatsgevonden, want daar is in de afgelopen tijd veel gebeurd. Misschien wel het opzienbarendste was Apples uitbrengen van twee laptops met een zelfontwikkelde processor aan boord: de Apple M1. In de eerste reviews zagen de prestaties van de M1-soc er al indrukwekkend uit en later deze maand zal Tweakers ook een review van de nieuwe MacBook met M1-processor publiceren.

Chipfabrikant AMD heeft ook nieuwe processors op stapel staan en gaat volgens geruchten zowel processors met Zen3- als met met Zen2-architectuur gebruiken. De eerste laptop met die 5000U-processor, een Acer Aspire 5, verscheen al kortstondig online. Laptops met Ryzen 5000U-processors zouden in februari 2021 geleverd kunnen gaan worden, want dat is de datum waarop de laptop in kwestie beschikbaar zou komen.

Intels nieuwste processor van de Tiger Lake-generatie is onlangs beschikbaar gekomen en de eerste laptops hebben we intussen getest. Daarbij viel op dat de cpu snel is dankzij zijn hoge kloksnelheid, maar in veel gevallen de AMD-concurrentie met zes en acht cores nog moet laten voorgaan. Zoals intussen gebruikelijk is, presteert niet elke Tiger Lake-processor in iedere laptop hetzelfde, maar maakt de implementatie van de cpu in de laptop een groot verschil. De ASUS Zenbook Flip was bijvoorbeeld wat conservatief afgesteld en ook de nieuwe Dell XPS 13 bleek langzamer dan zijn voorganger.

Fabrikanten hebben de Tiger Lake-processor aangegrepen om nieuwe laptops te bouwen en dat leverde een hoop aankondigingen op. ASUS komt met een zakelijke laptop van 880 gram en Razer gaf zijn Blade Stealth-laptop een upgrade, maar kwam ook met de Book, een laptop voor het 'serieuzere' werk. HP voorziet zijn 14"-Spectre-laptop behalve van een Tiger Lake-cpu ook van een oledscherm en ASUS kondigde een laptop aan met een losse videokaart van Intel, de Xe Max. Daarvoor worden dezelfde Xe-gpu's gebruikt als in de snelste Tiger Lake-processors, maar dan op een hogere kloksnelheid en met eigen geheugen.

Tiger Lake komen we op dit moment alleen nog maar tegen op de duurdere laptops, hoewel Intel ook al Core i3-cpu's heeft aangekondigd. De laptops in deze BBG hebben daarom de oudere Intel Ice Lake-processor aan boord en natuurlijk AMD Ryzen-processors, die een geduchte concurrent blijven vormen voor de Intels.