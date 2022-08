Laptop Best Buy Guide

Het is weer augustus en dat betekent dat de back-to-schoolperiode in volle gang is: de tijd van het jaar waarin velen een nieuwe laptop kopen voor school of studie. Genoeg reden voor ons om net zoals in de voorgaande jaren uit te pakken met een extra uitgebreide editie van de Best Buy Guide. We gaan voor je op zoek naar de beste Chromebook, de beste betaalbare Windows-laptop voor niet meer dan 500 euro, een midrange laptop die 700 euro mag kosten, de beste Apple Macbooks en een luxe Windows-krachtpatser met groot scherm en losse videokaart.

Begin dit jaar hebben zowel AMD als Intel nieuwe laptopprocessors uitgebracht. Laptops met die nieuwe Ryzen 6000- en Intel 12th Gen-cpu's zijn inmiddels zeer mondjesmaat te vinden in de winkels, maar de bulk van de apparaten heeft nog steeds een oudere chip. Dat geldt zeker voor de modellen die het meest worden verkocht en waar we in de BBG dus ook de nadruk op leggen, geprijsd tussen de 400 en 1000 euro. De back-to-schoolperiode is voor fabrikanten een mooie gelegenheid om van die oude voorraad af te komen. Dat betekent dat nu het moment is om een goede deal te scoren. Zeker de wat oudere Ryzen-processors zijn helemaal niet traag in vergelijking met de nieuwere serie, waarbij je voor slechts zevenhonderd euro acht cores in het vooronder kunt krijgen. Voor een laptop met die hoeveelheid rekenkracht betaalde je enkele jaren geleden nog duizenden euro's. Intels elfde generatie kan met name nog goed meekomen op gebied van singlecore-prestaties, waarbij er ook een goede igpu aanwezig is.

Ook als je een snelle en luxe laptop wil hebben, kan het interessant zijn om er nu een te kopen. In deze categorie zien we wel al de nodige machines met een Intel-processor van de 12de generatie. Die processoren - of het Ryzen-alternatief van AMD - worden gekoppeld aan videokaarten die wel al wat ouder zijn, maar de nieuwe generaties van Nvidia en AMD laten hoogstwaarschijnlijk nog wel even op zich wachten. Je gloednieuwe apparaat zal dus niet binnen de kortste keren worden ingehaald door snellere apparatuur.

Wil je juist geen Windows-laptop maar liever een Apple Macbook, dan zijn er recent een paar nieuwe keuzes bijgekomen. Apple heeft zijn aanbod opgefrist met nieuwe 13"-laptops, te weten de Macbook Air en Macbook Pro met M2-processor, die we beide hebben gereviewd. Vooral de Macbook Air is flink verbeterd, maar ook wel een stuk duurder dan de voorganger op basis van M1-chip, die nu nog steeds verkrijgbaar is. Net als de Macbook Pro's met M1 Pro- en Max-cpu's van vorig jaar, is hij door zijn prijs nog altijd interessant.