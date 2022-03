In de Laptop Best Buy Guide van juni gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro en een uitstekende thin&light voor om en nabij de 1000 euro. We trappen op de volgende pagina echter af met een advies in een nieuwe categorie: de beste Chromebook voor minder dan 500 euro.

In de afgelopen jaren had onze Laptop Best Buy Guide een zeer voorspelbare indeling, waarbij we altijd een budgetnotebook van 500 euro en een basisnotebook van 700 euro bespraken, plus afwisselend de beste mainstreamlaptop van 1000 euro of de beste thin&light voor dat bedrag. Hoewel de meesten ook voor die bedragen winkelen als ze een nieuwe laptop kopen, merkten we uit jullie reacties dat er behoefte is aan een koopadvies voor andere soorten laptops. We hebben daarom een aantal nieuwe categorieën opgesteld, die we in de komende Best Buy Guides aan bod laten komen naast de bestaande categorieën, bijvoorbeeld de beste gamelaptop van 1500 tot 2500 euro en de beste luxe thin&light tot 2000 euro. Deze zullen wisselend en minder geregeld terugkomen dan de categorieën die we al eerder meenamen, omdat er minder keus is en we minder testen in deze segmenten, maar ook omdat het advies niet zo snel verandert. In het budget- en basissegment is het heel normaal dat laptops na slechts enkele weken op de markt vervangen worden door een nieuw model. Duurdere laptops blijven vaak veel langer beschikbaar. Het aantal categorieën per BBG blijft dus staan op drie.

Vanaf deze maand komt de back-to-schoolperiode weer op gang, het moment van het jaar dat velen een nieuwe laptop nodig hebben voor school of studie en winkels met hun interessantste aanbiedingen komen. Voor ons is het ook de reden om deze keer te beginnen met Chromebooks als eerste nieuwe categorie. De betaalbare en eenvoudig te gebruiken laptopjes met Googles OS zijn juist in het onderwijs populair, maar kunnen ook voor (licht) privégebruik interessant zijn en kwamen in de eerdere Best Buy Guides niet terug. Liefhebbers van andere besturingssystemen dan Windows komen met deze BBG toch al aan hun trekken, want voor het eerst verkiezen we in een (reguliere) BBG een Apple MacBook als beste koop.

Laptopnieuws: Intel Tiger Lake-H en AMD RX6000M

Het belangrijkste laptopnieuws van de afgelopen maanden is ongetwijfeld de introductie van Intels Tiger Lake-H cpu's begin mei. De 45W-processors zijn bedoeld voor krachtige (zakelijke) laptops, workstations en gamingnotebooks. De drie nieuwe octacores en twee hexacores komen in aanvulling op de Tiger Lake H35-quadcores met 35W-tdp van begin dit jaar en de nog zuinigere Tiger Lake-U-cpu's bedoeld voor Ultrabooks, die sinds september vorig jaar beschikbaar zijn. Volgens Intel zijn er nu meer dan 120 laptops te koop met Tiger Lake U-processor en 60 modellen met een Tiger Lake-H chip aan boord.

Met Tiger Lake-H introduceert Intel voor het eerst in jaren een nieuwe architectuur in het 45W-segment, waarbij het platform ook andere vernieuwingen bevat, die eerder voorbijgingen aan Intels krachtigste serie laptopprocessors, zoals de krachtige, geïntegreerde Xe-gpu, Wi-Fi 6E, PCIe 4.0 en Thunderbolt 4. Op de Computex, de techbeurs die op het moment van schrijven virtueel aan de gang is, toont Intel ook twee nieuwe Tiger Lake-U cpu's, waaronder een nieuw topmodel: de Core i7-1195G7. Door procesverbeteringen behaalt deze chip een maximale kloksnelheid van 5GHz, nipt hoger dan het oude model.

Bij AMD komt de daadwerkelijke beschikbaarheid van laptops met een Ryzen 5000U- en Ryzen 5000H-processor, die al werden aangekondigd op de CES in januari, intussen langzaam maar zeker op gang. Op de Computex presenteert AMD zijn nieuwe RX6000M-videokaarten voor laptops. De drie modellen in de reeks worden gepositioneerd tegenover de laptopkaarten in Nvidia's RTX3000-serie, waarmee 'team red' ook op het gebied van laptopvideokaarten de competitie weer aangaat in het high-end segment. Vanaf vandaag zouden de eerste laptops met deze videokaarten al worden verkocht, al is niet duidelijk of dat ook geldt voor ons land.

De Radeon RX 6800M is de snelste van de drie nieuwe laptopvideokaarten van AMD

Speciaal voor laptops die zowel een AMD RX6000M-videokaart als een AMD Ryzen 5000H-processor bevatten, heeft AMD het AMD Advantage Design Framework in het leven geroepen. Vergelijkbaar met Intel Evo, een keurmerk voor Ultrabooks op basis van een Intel Tiger Lake-U cpu, zijn er voor een AMD Advantage-laptop ook aanvullende eisen, zoals een lange accuduur, een goede display en een snelle ssd. Hoewel AMD geen beloftes doet over aantallen producten, zoals Intel, zouden er Advantage-laptops op komst zijn van ASUS, HP, MSI en Lenovo.