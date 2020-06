De Laptop Best Buy Guide kijkt iedere twee maanden naar drie laptopcategorieën, met drie bijbehorende prijzen. De budgetlaptop mag maximaal 500 euro kosten, de basislaptop 700 en voor de thin&light trekken we 1000 euro uit. Ook dit keer zijn we op zoek gegaan naar wat ons de beste koop in iedere categorie lijkt en daar zitten een bekende en twee nieuwe laptops bij.

Of dit overigens het beste moment is om een laptop te kopen, hangt een beetje van je wensen af. De laptops met nieuwe Intel-processors, Comet Lake H, zijn inmiddels goed verkrijgbaar, maar dat geldt niet echt voor de nieuwe AMD Ryzen-generatie. Dat moment komt echter snel naderbij, want Asus kondigde onlangs aan in augustus een Zenbook met Ryzen-processor uit te brengen, terwijl Acer en Lenovo ons lieten weten eind juni en in juli laptops met Ryzen 4000U-processors te zullen verkopen.

Het lijkt er bovendien op dat de nieuwe Ryzen-processors in meer laptops terecht zullen komen dan hun voorgangers, want behalve Asus met de eerder genoemde Zenbook kondigde HP Elitebooks, Probooks en Envy-laptops met de nieuwe processor aan. Dan is er nog Xiaomi, en gamelaptops van MSI en Lenovo zullen ook van de nieuwe cpu worden voorzien.

Zit Intel dan stil? Uiteraard niet, want de fabrikant lijkt speciale Ice Lake-processors met een tdp van 28 watt klaar te hebben staan voor Apple, maar bovendien een tweede generatie van de 10nm-architectuur op de plank te hebben liggen, die onder de naam Tiger Lake halverwege 2020 naar laptops komt.

Ook op gpu-gebied zitten fabrikanten niet stil. De eerste laptops met GTX 1650 Ti-gpu werden bijvoorbeeld onlangs aangekondigd, waaronder de Razer Blade Stealth en Dells XPS 15. Daarbij zou Nvidia voor goedkopere laptops een MX450-gpu gaan maken, met gddr6-geheugen en Turing-architectuur. De huidige MX250- en MX350-gpu's zijn nog op de enigszins verouderde Pascal-architectuur gebaseerd.