De eerste dag van april is behalve traditionele grappendag ook de dag dat er weer een Laptop Best Buy Guide klaarstaat en ondanks de tegenwerpingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we als redactie toch weer in drie categorieën de laptops getest die wat ons betreft de meeste waar voor hun geld bieden.

Corona of niet, de ontwikkelingen in laptopland gaan gewoon door, hoewel dat niet geldt voor de verkoop, want webshops en distributeurs verwachten leveringsproblemen. De belangrijkste ontwikkeling bij laptops kwam in de afgelopen maand van AMD, dat zijn nieuwe laptopprocessors presenteerde. De Ryzen 4000-generatie, met codenaam Renoir, is voorzien van zen2-cores die op 7nm gebakken zijn, en bieden in de snelste uitvoering acht cores op maximaal 4,2GHz in een tdp van 15W. Er komen ook laptops met 45W-processors en twee daarvan hebben we al aan de tand gevoeld. AMD verwacht dat de eerste laptops met Ryzen 4000-processors deze maand al beschikbaar komen.

Iets langer zullen Intels Tiger Lake-processors nog op zich laten wachten. Benchmarkresultaten van de vermoedelijke opvolger van Ice Lake verschenen in een database van SiSoftware. De cpu in kwestie heeft een maximale kloksnelheid van 4,3GHz en 12MB cache. Ter vergelijking: de snelste Ice Lake-i7 heeft een maximale kloksnelheid van 3,9GHz en 8MB cache. Tiger Lake moet nog dit jaar uitkomen.

Nvidia kondigde ook nieuwe chips aan in de vorm van de MX330 en MX350. Ondanks de nieuwe naam is de MX330 onderhuids een omgenummerde MX250, die op zijn beurt nauwelijks verschilde van de MX150. Het zijn leuke chips voor goedkopere laptops van rond de zevenhonderd euro, maar de interessantste chips laten nog op zich wachten. Niet lang als de geruchten kloppen, want op 2 april zouden Intel en Nvidia nieuwe chips aankondigen.

Wat concretere laptopaankondigingen waren er ook, want Apple kondigde onverwachts het 2020-model van de MacBook Air aan. Het butterfly-toetsenbord in het 2018-model ruimt het veld en de laptop krijgt net als de 16"-MacBook Pro een toetsenbord met gewone scissorswitches. Daarnaast krijgt het 1200 euro kostende instapmodel een ssd van 256GB in plaats van de 128GB die de instapper van de vorige generatie nog had.

Verder kondigde Asus een high-end Chromebook aan, en vernieuwde Huawei zijn MateBook X Pro- en MateBook D-modellen. Lenovo deed, tot slot, een aankondiging van nieuwe laptops met Ryzen 4000- en Intel-processors van de tiende generatie. Meer specificaties maakt het bedrijf niet bekend, maar de eerste ThinkPads zullen eind mei beschikbaar zijn en zijn dan ongetwijfeld voorzien van nieuwe Intel- en AMD-processors.