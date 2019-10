In de Laptop Best Buy Guide zoeken we iedere twee maanden naar de beste laptops van vijfhonderd en zevenhonderd euro. In deze editie kijken we ook weer naar de beste thin&light-laptop in de categorie tot duizend euro.

In de laptopwereld is sinds de vorige Best Buy Guide aardig wat veranderd. Dat komt vooral door Intel, dat eind augustus zijn Comet Lake-processors aankondigde. Die aankondiging kwam krap drie maanden na de introductie van de 10nm-Ice Lake-processors. Die zijn per kloktik sneller dan Comet Lake. Laatstgenoemde is echter ook te krijgen in een variant met zes cores, terwijl Ice Lake het met maximaal vier cores doet. Op het moment van schrijven zijn laptops met een van beide processors nog nauwelijks te krijgen. Er staan twee laptops met Comet Lake in de Pricewatch en daarmee houdt het wel op. Op korte termijn verwachten we meer laptops met de nieuwe hardware; op de IFA-beurs werd al veel aangekondigd.

Razer gaat bijvoorbeeld in zijn 13,3"-gamelaptop Blade Stealth voor Ice Lake en combineert die cpu met een GTX 1650-videokaart. De upgrade gaat puur om de hardware, want aan de buitenkant lijkt de gamelaptop als twee druppels water op de vorige generatie. Ook Acer kiest voor Ice Lake in de lichte Swift 3- en Swift 5-laptops, waarvan de lichtste minder dan een kilogram weegt. Lenovo deed ook een groot aantal aankondigingen en had het in de meeste gevallen over een '10e generatie Intel-processor'. Dat kan zowel Ice als Comet Lake zijn, want Intel rekent beide tot die tiende generatie. In de Yoga C640 troffen we in ieder geval Comet Lake aan. Daarnaast gaat Lenovo over de hele linie betere schermen monteren, met een hogere helderheid en in sommige gevallen ondersteuning voor Dolby Vision of hdr.

Asus gooide het niet over de boeg van de Comet- en Ice Lake-laptops, maar gebruikte juist een nieuwe mobiele chip van Nvidia in zijn ProArt StudioBook One-laptop: de Quadro RTX 6000. Dat is een bizar sterke gpu voor een laptop en om die hardware te koelen, heeft Asus de hardware achter het scherm geplaatst en een klep aan de achterkant gemaakt, zodat verticaal koellucht kan worden aangezogen. Een prijs maakte Asus nog niet bekend, maar de desktopversie van de RTX 6000 kost alleen al 6615 euro, dus met een hele laptop eromheen zal de totaalprijs nog wel een paar duizend euro hoger liggen.

De Laptops in deze Best Buy Buide hebben zoals gezegd de nieuwste cpu's nog niet aan boord en moeten het doen met de Whiskey Lake-processors van vorig jaar. Die zijn overigens vrijwel hetzelfde als de Comet Lake-varianten. Wel krijg je nu duidelijk meer waar voor je geld dan een jaar geleden. Dat is vooral goed te zien bij de thin&light die we dit jaar voor minder dan duizend euro met een i7, 16GB ram en een 512GB-ssd kunnen uitrusten. Vorig jaar kwamen we niet verder dan een i5, 8GB ram en een 256GB-ssd voor datzelfde bedrag.