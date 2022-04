In de Laptop Best Buy Guide van april gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop van 500 euro, de beste basislaptop van 700 euro en een uitstekende mainstreamnotebook met veel rekenkracht voor om en nabij de 1000 euro. In de vorige editie meldden we al dat hardware schaars werd en de keus daarmee steeds beperkter, maar deze keer is de spoeling nog dunner, zeker in het basissegment.

Met een beetje goed zoeken was het een half jaar geleden nog mogelijk om voor minder dan 500 euro een laptop met snelle Intel Core i5 of AMD Ryzen 5-quadcoreprocessor op de kop te tikken. Bij de vorige editie lukte dat slechts met hangen en wurgen. Toen bleek onze aanvankelijke aanrader een week voor publicatie uitverkocht, maar vonden we te elfder ure bij Medion toch een heel behoorlijk apparaat met een iets oudere processor. Die laptop is nu uitverkocht en alternatieven zijn uitgeput. Op het moment van schrijven resulteert een zoekopdracht in de Nederlandse Pricewatch met bovenstaande zoekcriteria, plus de eis dat een laptop binnen drie dagen geleverd kan worden, in een schamel tweetal zoekresultaten. Een van die modellen stamt uit 2013, het andere heeft een Belgisch azertytoetsenbord.

Zelfs als je genoegen neemt met een Core i3- of Ryzen 3-dualcoreprocessor, is er niet enorm veel te koop, waarbij veel modellen zijn voorzien van een al wat oudere chip en slechts bij één winkel leverbaar zijn. Dat vergroot de kans dat ook deze laptops binnenkort uit het assortiment gaan, wat ons gebeurde bij het model dat we aanvankelijk als aanrader hadden willen bestempelen. Op de volgende pagina lees je het verslag over onze zoektocht naar het best mogelijke alternatief. Dat dit verre van het beste moment is om een nieuwe budgetlaptop aan te schaffen, moge op voorhand duidelijk zijn.

Midrange: meer keus

Vanaf de midrange en daarboven is er nog steeds meer keuze uit goede laptops, hoewel ook in deze klasse het aanbod lijkt te slinken. In de klasse tot 700 euro verandert daarmee niet heel veel. Er komen langzamerhand wat meer laptops met een Intel Tiger Lake-processor uit de elfde generatie, terwijl het alternatief van AMD, de Ryzen 5000U-serie, voorlopig nog op zich laat wachten. Zoals je eerder al kon lezen, profiteert de nieuwe Intel-processor van zijn hoge kloksnelheid, waarbij ook de ingebouwde gpu een stuk sneller is geworden. Als je alle vier de processorkernen aan het werk zet, vormt hij geen bedreiging voor de processors van AMD, ook niet voor de oudere Ryzen 4000U-generatie. Die processors zijn er met zes of zelfs acht cores, reden waarom we ook die blijven aanraden voor onze beste midrangelaptop.

In het hogere segment zien we nu dat gaminglaptops met nieuwe Nvidia Ampere-gpu's uit de RTX3000-serie beginnen in te stromen. Dat leidt ertoe dat er op oudere modellen met de RTX2000-kaarten soms interessante aanbiedingen te vinden zijn. We hebben inmiddels een aantal RTX3000-laptops getest en hoewel Nvidia's nieuwe generatie allicht sneller kan zijn dan de voorgangers, is het verschil veel minder groot dan bij de desktopkaarten, die hun hogere prestaties voor een deel ontlenen aan een hoger stroomverbruik. Bij een laptop is er nu eenmaal weinig speelruimte om dat verder te verhogen.

Door de prijsdalingen is het nu mogelijk om voor rond de 1000 euro een laptop te vinden met RTX2060, waar je voorheen genoegen moest nemen met een tragere GTX1650(Ti). Daarmee beschik je over een apparaat met nog steeds een behoorlijke hoeveelheid grafische rekenkracht, plus de mogelijkheid om features als realtime raytracing en DLSS te gebruiken in moderne titels.