Voor de Laptop Best Buy Guide van december is de redactie van Tweakers weer op zoek gegaan naar de beste laptops in drie prijscategorieën. Die zoektocht werd enigszins bemoeilijkt door Black Friday, met tijdelijke aanbiedingen, maar we hebben als het goed is een BBG met laptops samengesteld die ook na de dealtjesweek van eind november nog houdbaar is. De laptops die we hebben geselecteerd, vallen in de categorieën budgetlaptop (tot 500 euro), basislaptop (tot 700 euro) en mainstreamlaptop (tot 1000 euro).

In deze Best Buy Guide komen we voor het eerst laptops met Intels Ice Lake-processor tegen. Ice Lake is Intels nieuwe processorarchitectuur en werd door Intel al in de zomer van 2019 aangekondigd, maar het duurde maanden voordat de eerste laptops met Ice Lake daadwerkelijk in de winkels lagen. Terwijl laptopfabrikanten dus langzaam nieuwe modellen met 10nm-processors uitbrengen, zouden ze ook last hebben van tekorten van 14nm-processors. Intel introduceerde na Ice Lake namelijk nog Comet Lake, een processorgeneratie die op 14nm wordt gebakken en tot zes cores in een 15W-package heeft, terwijl het maximum bij Ice Lake vier cores is. De eerste Comet Lake- en Ice Lake-processors zijn intussen in de vorm van de Surface Laptop 3 en de MSI Prestige 14 in reviews voorbijgekomen. Voorlopig is de 6-coreprocessor van de 14nm-generatie over het algemeen nog sneller dan de quadcore-10nm-cpu.

Maar uiteindelijk koop je geen losse processors, maar een laptop waarin die processor is geïntegreerd en er zijn dit najaar aardig wat laptops aangekondigd. Zo kondigde Microsoft zijn Surface Laptop 3 aan en kondigde Apple onverwacht de MacBook Pro 16" aan, een laptop waarover al lange tijd geruchten gingen. In die nieuwe MacBook zitten onder andere nieuwe 7nm-gpu's van AMD: de Radeon Pro 5300 en 5500. De RX 5500M-gpu, die in tegenstelling tot de gpu's in MacBooks wel voor games is bedoeld, komt onder andere in MSI's nieuwe Alpha 15 terecht. Dat leidt wellicht tot wat concurrentie op de laptopmarkt, waarop Nvidia veruit het vaakst is vertegenwoordigd. Die fabrikant zit overigens ook niet stil en volgens geruchten zou Nvidia 'Super'-varianten van zijn laptopgpu's uitbrengen, net zoals het op de desktop al heeft gedaan. AMD zou voor high-end gamelaptops een RX 5700M uitbrengen.

Op het gebied van de wat betaalbaardere laptops gebeurde ook het een en ander. Zo kondigde Google de Pixelbook Go aan, een high-end Chromebook die helaas niet naar Nederland en België komt. Google liet onlangs in een interview met Tweakers weten Chromebooks te zullen voorzien van functionaliteit die weergeeft hoe lang ze nog updates ontvangen. Gebruikers moeten dat nu nog op een aparte supportpagina opzoeken.