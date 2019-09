Acer Swift-laptops

De belangrijkste aankondigingen doet laptopfabrikant Acer over het algemeen in het voorjaar. Afgelopen April zagen we dan ook Acers eerste laptop met 'uitschuiftoetsenbord'. Ook zagen we een hele nieuwe laptopserie, onder de naam 'ConceptD'. Op de IFA, in Berlijn, besteedde Acer veel aandacht aan gamers en ook kreeg de ConceptD-serie uitbreiding met de 'ConceptD Pro'-modellen. Dit zijn laptops die voor professioneel gebruik bedoeld zijn. Ze zijn voorzien van Nvidia Quadro-, in plaats van GeForce-videokaarten.

In de video wordt gezegd dat de Swift 3 een plastic behuizing heeft, maar dat is niet het geval, het gaat om een combinatie van magnesium en aluminium.

Voor gamers introduceerde Acer een Triton 500 met een scherm met een maximale verversingsfrequentie van 300Hz. Bovendien kondigde de fabrikant aan dat de Predator Thronos, de gigantische gamestoel met trilmotoren waar we vorig jaar in zaten, nu daadwerkelijk verkocht zal gaan worden. Behalve voor gamen kun je de productieversie van de stoel, die nu Thronos AIr heet, ook gebruiken om te ontspannen. Er is nu namelijk ook een massagefunctie. Hoewel we niet vies zijn van een goeie massage, of van snelle hardware, werd onze aandacht toch het meeste getrokken door Acers écht nieuwe laptopmodellen, namelijk de Swift 5 en de Swift 3.

Acer Swift 5

De Swift 5 is Acers lichtste laptopmodel. De afgelopen jaren heeft Acer het gewicht steeds verder omlaag weten te brengen; het 2018-model, met 15"-scherm, woog minder dan een kilogram. Toch was er een behoorlijk vlotte quadcore-processor aan boord. Evenals een accu die goed was voor acht en een half uur browsen. De Swift 5 was niet alleen Acers lichtste; het is zelfs de lichtste 15"-laptop die we ooit in handen gehad hebben.

Op de 2019-IFA krijgt die 15"-Swift 5 een opvolger, die opnieuw Swift 5 heet, en opnieuw minder dan een kilogram weegt. Acer heeft er bij dit model voor gekozen om van het 15"-scherm af te stappen en een kleiner 14"-scherm te monteren. Met een kleinere laptop is dat streefgewicht van een kilogram natuurlijk makkelijker te halen, maar Acer heeft het zichzelf wat moeilijker gemaakt door de Swift 5 te voorzien van een extra videokaart in de vorm van de Nvidia GeForce MX250. Behalve dat de extra gpu gewicht toevoegt, genereert hij ook meer warmte. Er moet dus meer koelcapaciteit aanwezig zijn, wat ook weer meer gewicht toevoegt. Dat de nieuwe Swift 5, met een gewicht van 990 gram, weer onder de kilogram zit, is een knappe prestatie van Acer. Er komt overigens ook een Swift 5 zonder extra videokaart aan. Deze is daardoor wat lichter. Bovendien is dat, gezien de in de processor geïntegreerde gpu, wellicht een interessantere keuze.

Die MX250-gpu wordt gekoppeld aan een processor van de Ice Lake-generatie. In de snelste uitvoering betreft het een Core i7-1065G7-processor, die standaard al voorzien is van een behoorlijk vlotte Iris Plus-gpu. Die Iris-gpu heeft 64 execution units; een flinke verbetering ten opzichte van de vorige Swift 5 die was voorzien van een UHD620-gpu met slechts 24 eu's. Daarmee zou de Intel-gpu in de nieuwe Swift 5 wat snelheid betreft redelijk in de buurt van de MX250-gpu kunnen komen.

Of dat ook daadwerkelijk het geval is, hangt van een aantal factoren af. Om te beginnen weten we niet hoe Acer de cpu heeft afgesteld, Ice Lake-processors hebben namelijk een tdp die configureerbaar is tussen de 12 en 25 watt. Vervolgens heeft de fabrikant ook nog wat speelruimte om met behulp van turbo boost de tdp voor enige tijd te overschrijden. De MX250-gpu is er in twee versies, namelijk met een tdp van 10 en 25 watt. Gezien de dikte van de Swift 5, een millimeter of 16, ligt het voor de hand dat Acer de 10watt-configuratie van de MX250 heeft gebruikt. Mocht dat het geval zijn, dan zou de MX250 wel eens even snel kunnen zijn als de Intel-gpu. Totdat we de laptop zelf aan de tand kunnen voelen is het nog afwachten hoe de gpu's in de Swift 5 zich tot elkaar en tot de concurrentie verhouden.

Behalve nieuwe hardware heeft de Swift 5 ook een nieuwe behuizing gekregen, die ondanks het andere formaat, veel trekken heeft van de vorige Swift 5. In de metalen behuizing heeft Acer weer lithium, aluminium en magnesium verwerkt waardoor hij licht en toch stevig zou moeten zijn. Die stevigheid is altijd lastig te beoordelen. Als we het scherm bij de hoeken vastpakten laat het zich redelijk makkelijk torderen, waardoor je het gevoel krijgt dat de laptop niet zo stevig is. Aan de andere kant kun je het scherm op die manier niet permanent verbuigen en ook breekt het niet, waardoor het met stevigheid wel snor lijkt te zitten.

We vinden de touchpad een tegenvaller en dan met name de montage ervan. Op zich is er met de touchpad zelf namelijk weinig mis; hij ondersteunt zoals alle touchpads netjes multitouchbewegingen en reageert bovendien vlot. Het probleem is dat het oppervlak bij meerdere Swift-laptops, die we op de Acer-stand tegenkwamen, scheef in de behuizing zat. Bovendien gaven ze het gevoel een beetje los te zitten. Bij het indrukken van het oppervlak moet je door wat loze ruimte heen drukken voordat er een klik geregistreerd werd. Op die manier was niet goed voelbaar wanneer je een klik maakte en dat werkte dus niet echt prettig. Over de touchpad van de vorige generatie Swift 5 waren we overigens ook niet echt te spreken.

Een andere tegenvaller, meer een praktisch ongenoegen eigenlijk, is de keuze voor usb 2.0 op de laptop. De vorige generatie Swift 5 was netjes voorzien van twee gewone usb 3.0-poorten en usb-c. Bij de nieuwe versie zit er aan de rechterkant weer een usb 2.0-aansluiting. Mocht je daar je bedrade muis willen aansluiten dan kan dat, maar voor een externe harde schijf is het niet snel genoeg en zul je een van de aansluitingen aan de linkerkant moeten hebben. Het goede nieuws is dat je daar de keuze hebt tussen een usb-a- en een usb-c-aansluiting en die laatste heeft ook nog eens ondersteuning voor Thunderbolt 3. Hierdoor kan je er makkelijk dingen als een dock, of een héle snelle externe ssd aan hangen.

De Swift 5-laptops onderscheidden zich altijd met een touchscreen. Deze leek op deze nieuwe te ontbreken, want het full hd-scherm heeft een matte coating; meestal combineren fabrikanten touchscreens juist met glanzende schermen. Acer doet dat bij deze Swift 5 echter niet en dus krijg je, wat ons betreft, het beste van twee werelden; een matte coating en een touchscreen. Daardoor heb je minder last van reflecties en toch de mogelijkheden van een touchscreen.

Ook wordt de laptop voorzien van 'tot aan' 16GB werkgeheugen en een 512GB ssd. Die specificaties gelden waarschijnlijk voor de duurste versie en we verwachten dat er ook een goedkopere uitvoering met bijvoorbeeld een i5-processor, 8GB geheugen en een 256GB-ssd zal verschijnen. De goedkoopste nieuwe Swift 5 zal in ieder geval 900 euro gaan kosten. Dat is honderd euro minder dan de SF515 met i5-processor kostte bij introductie.

Acer Swift 3

Niet alleen de Swift 5, maar ook de Swift 3, heeft een update gekregen. Hierbij zijn zowel de behuizing als de hardware aangepast. Het ontwerp van de behuizing van de nieuwe Swift 3 lijkt enigszins op die van de vorige generatie, maar is nu van magnesium en aluminium gemaakt. In eerste instantie merkten we dat niet en dachten we met een plastic behuizing te maken te hebben, maar net als bij de duurdere Swift 5 gaat het wel degelijk om metaal. Ook is hij, met een gewicht van 1,19 kilogram, weer wat lichter geworden. Als je net de Swift 5 hebt vastgehad voelt de Swift 3 wat zwaar aan, maar strikt genomen is hij dat niet. Twaalfhonderd gram is een laag gewicht voor een 14"-laptop en al helemaal voor het geld dat Acer voor de Swift 3 zal vragen.

Dat is dan ook het mooie van de Swift 3, want de goedkoopste uitvoering zal 600 euro kosten. Welke specificaties je daarvoor krijgt is nog niet duidelijk, want Acer liet alleen weten dat er 'tot aan' een Core i7-1065G7-processor, een MX250-gpu, 16GB geheugen en een 512GB-ssd in de Swift 3 gemonteerd gaat worden. Er komt in ieder geval een variant met i5-1035G1-processor, want die kwamen we op de stand van Acer kwamen tegen. Ook zou het ons niet verbazen als er ook nog een versie met Core i3-processor verschijnt.

Wat hardware betreft lijkt de snelste Swift 3 in ieder geval op de snelste Swift 5 en op hoofdlijnen geldt dat ook voor de behuizing. Die is iets dikker, voelt wat goedkoper aan, maar is wel compact en met smalle schermranden. Helaas zit er ook een touchpad in dat niet helemaal lekker aanvoelt Ook bij de Swift 3 kwamen we die onpraktische usb 2.0-poort tegen aan de rechterkant, maar ook een Thunderbolt 3-aansluiting links. Het scherm is mat, heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is, in tegenstelling tot de Swift 5, niet voorzien van een touchscreen.

Voorlopige conclusie

Door de Swift 3 lichter te maken, en van dezelfde specificaties te voorzien als de Swift 5, heeft Acer potentieel een concurrent voor zijn eigen lichte laptop gebouwd. Vind je een touchscreen niet belangrijk en vind je 1,19 kilogram licht genoeg voor een laptop? Dan zou een Swift 3 best wel eens interessanter kunnen zijn dan de nieuwe Swift 5. De accuduur die Acer voor beide laptop opgeeft is ook nog eens gelijk; 12,5 uur, dus daarvoor hoef je ook niet te investeren in de dure Swift.

Op dit moment lijkt de Swift 5 dan ook interessant voor gebruikers die écht zo weinig mogelijk gewicht mee willen nemen, of niet zonder touchscreen kunnen en zal de Swift 3 interessanter zijn voor de meeste andere gebruikers. Zo lijkt het nu, maar een definitief oordeel kunnen we natuurlijk pas vellen als we de laptops uitgebreid hebben getest. Op de beschikbaarheid hoeven we in ieder geval niet lang te wachten, want Acer zal de Swift 3 en Swift 5 nog deze maand in de winkels leggen.