Toen Intel begin september zijn nieuwe 15W-chips voor laptops aankondigde, wisten we daar eigenlijk al het nodige van. Enkele specificaties en benchmarks waren al uitgelekt en al in juni had Acer zijn nieuwe Swift 5-reeks aangekondigd met een 'Intel-processor van de volgende generatie'. Dat kon er eigenlijk maar een zijn en intussen heeft Acer als een van de eerste fabrikanten een laptop met Intels Core-processor van de elfde generatie, ook wel Tiger Lake genoemd, in de schappen liggen. Hoe groot is de stap van Ice Lake naar Tiger Lake en moet AMD zich zorgen gaan maken? We bekijken in deze review de Swift 5 met Core i5-1135G7- en i7-1165G7-processor.

De laptop in kwestie is dus een Acer Swift 5 en de Swift-serie omvat de lichtere en dunnere alternatieven voor de bekende Aspire-modelreeks van het merk. De Swift 5 kenmerkt zich onder andere doordat de laptop niet meer dan een kilogram weegt. De nieuwste Swift 5 is te herkennen aan de '55'-code in de typenaam en is daarmee de opvolger van de '54'. De belangrijkste eigenschappen van de 55 zijn volgens Acer het lage gewicht, de Intel Evo-certificering en het antimicrobiële scherm.

Laten we met dat scherm en de antimicrobiële coating beginnen. Dat klinkt heel interessant tijdens een pandemie en dat is het ook tot op zekere hoogte. De coating is voorzien van zilverionen en die kunnen microben, waaronder bacteriën, doden. Dat is overigens geen nieuwe techniek; Samsung gebruikte eenzelfde coating op zijn NC10-netbook in 2008. Bij de Swift 5 zit die coating dus op het touchscreen en zeker als verschillende gebruikers de laptop gebruiken, verspreid je op die manier minder microben dan op een normaal touchscreen. SARS-CoV-2 is echter een virus en geen microbe. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de zilverionen ook effectief zijn tegen virusdeeltjes, geven Corning en Acer geen enkele garantie dat ze ook tegen het coronavirus werken en dat maakt het touchscreen dus geen 'coronakiller'.

Bij de versies die op het moment van schrijven geleverd worden, houdt het daarbij op, maar er bestaat ook een Swift 5 met typenummer 55TA, waarbij de hele behuizing, het toetsenbord en de touchpad van de antimicrobiële coating zijn voorzien. Het is nog niet duidelijk of die uitvoering ook in Nederland en België verkocht zal worden.

De antimicrobiële glasplaat op het scherm wordt gemaakt door Corning, bekend van zijn stevige Gorilla Glass, en dat is ook op deze laptop toegepast. Ook dat is niet uniek, want fabrikanten als HP, Dell en Lenovo gebruiken het stevigere glas ook op hun laptops en tablets. Of het door het Gorilla Glass komt of niet, de schermconstructie van de Swift 5 voelt behoorlijk stevig aan en dat zien we weleens anders bij laptops met smalle schermranden. Boven in het scherm zit de webcam, met een resolutie van 1280x720 pixels, zonder gezichtsherkenning. Biometrisch inloggen kan wel, maar dan met een vingerafdrukscanner, die onder het toetsenbord zit.

De achterkant van het scherm en de rest van de behuizing zijn gemaakt van een legering van aluminium, lithium en magnesium. Die metalen paste Acer al toe in eerdere Swift 5-modellen. Het voordeel daarvan is dat het bijzonder licht is en de Swift 5 weegt op onze weegschaal dan ook net iets meer dan een kilogram. Bovendien voelt de behuizing stevig aan en dat is niet bij iedere laptop het geval. Als je echt hard op de toetsen hamert, zie je de behuizing wel meeveren, maar in de gewone praktijk zal dat niet gebeuren. De behuizing van de Swift 5 is overigens 'mist green', wat een subtiele kleur groen is. Bij weinig licht lijkt de behuizing grijs, maar in het juiste licht wordt het groen en hoewel er over smaak niet te twisten valt, vinden we dat groen de Swift goed staat. De combinatie met de geeloranje opdruk van de toetsen is dan weer minder geslaagd, maar het is leuk dat Acer eens een andere kleur op de behuizing probeert.

Op de behuizing zit ook een Intel Evo-stickertje en dat betekent dat de Swift 5 aan een reeks eisen van Intel voldoet. Momenteel is de Evo-certificering alleen voor laptops met een Intel-processor van de elfde generatie weggelegd, met minstens 8GB geheugen en een 256GB-ssd. Intel stelt vervolgens ook eisen aan de accuduur, de snelheid waarmee de laptop uit stand-by komt, de kwaliteit van de microfoon en zelfs de aansluitingen. Een Evo-laptop moet Thunderbolt 4 hebben en die aansluiting prijkt op de linkerkant van de Swift 5-behuizing. Daarnaast zitten een gewone USB-A-aansluiting op 5Gbit/s en een HDMI 2.0-aansluiting. Je kunt de laptop via USB-C opladen, maar standaard levert Acer een gewone lader mee, waarvan de aansluiting naast de HDMI-poort zit. Aan de rechterkant is nog een tweede USB-A-aansluiting te vinden die ook op 5Gbit/s werkt, met daarnaast een jackaansluiting voor een hoofdtelefoon. Op de vorige generatie Swift 5 liet Acer de kaartlezer al weg en bij de nieuwste uitvoering is die helaas niet teruggekomen.

Toetsenbord en touchpad

De toetsen van de Swift 5 zijn van vlak plastic gemaakt en voorzien van achtergrondverlichting met twee standen: aan en uit. Toch is die verlichting niet gauw te fel in een donkere omgeving, waardoor je een minder felle stand niet mist. Wat typcomfort betreft is het toetsenbord niet van het soort dat voorziet in veel travel, hoewel we het ook weleens slechter zien op dunne laptops.

In vergelijking met andere 14"-laptops ligt het actuatiepunt van de aanslag ongeveer op dezelfde plek en komen we uit op een totale toetsentravel van 1,3mm. Om een idee te krijgen van de toetsentravel: de meeste travel die we tot nu toe gemeten hebben, was op de ThinkPad E490, terwijl de minste travel gemeten is op de MacBook Pro met Butterfly-toetsenbord. De Swift 5 zit daar dus tussenin en is dus in dat opzicht vrij gemiddeld.

De touchpad doet zijn werk op zich goed, maar voelt enigszins goedkoop aan. Het oppervlak lijkt van plastic te zijn gemaakt en niet van glas, zoals bij duurdere laptops, en de muisknop voelt aan alsof Acer daarvoor dezelfde schakelaar gebruikt als in Aspire-laptops van 300 euro.