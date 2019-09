De afgelopen jaren had Lenovo tijdens de IFA vaak wat bijzonders in petto, zoals een laptop met e-inkscherm in plaats van toetsenbord, of, toen het nog een noviteit was, een laptop met scherm dat volledig om de behuizing heen klapte. Op de IFA van 2019 kwamen we geen nieuwe laptopconcepten tegen en dat komt doordat Lenovo zich de afgelopen tijd volgens eigen zeggen op het verbeteren van zijn producten en het luisteren naar klanten heeft gericht.

Uit het onderzoek onder zijn klanten kwam een aantal pijnpunten naar voren, waarvan Lenovo de drie belangrijkste tijdens de persconferentie deelde. Nummer een had te maken met beeldschermen; de schermen waren niet helder, scherp en groot genoeg volgens Lenovo's klanten en daarom maakte de fabrikant bekend meer laptops met schermen met een hogere helderheid te voorzien. Het gaat daarbij om de op de IFA geïntroduceerde Yoga C640, C740, C940 en S740, die in ieder geval opties voor schermen met een hoge helderheid krijgen, en in een aantal gevallen hangt daar ook meteen een DisplayHDR-labeltje aan. En sommigen kunnen zelfs met Dolby Vision-beelden overweg.

Het tweede pijnpunt is de accuduur van laptops, en Lenovo claimt de accuduur in de nieuwe modellen gemiddeld 20 procent verbeterd te hebben sinds de vorige generatie. Hoe dat bereikt is zei de fabrikant er niet bij, maar hopelijk is het dankzij zuinigere componenten of softwareoptimalisaties en niet door simpelweg een grotere accu te monteren, want dat laatste leidt weer tot extra gewicht.

Van links naar rechts: Yoga S740, C740 en C940

Het derde pijnpunt heeft te maken met snelheid en daarop werd tijdens de presentatie niet uitgebreid ingegaan, maar de oplossing laat zich raden; Lenovo past in zijn nieuwe laptops Intels negende en tiende generatie processors toe. De fabrikant specificeerde overigens niet per model of het gekozen heeft voor 10nm Ice Lake- of 14nm Comet Lake-processors, want beide cpu's behoren tot de tiende generatie. Bij de C640, die we kort testten gaat het in ieder geval om Comet Lake.

De specificaties van de aangekondigde laptops hebben we in de onderstaande tabel samengevat. De accuduur baseert Lenovo op metingen met het behoorlijk verouderde MobileMark 2004 en bovendien specificeert de fabrikant de gebruikte helderheid niet. De ervaring leert dat we de opgegeven accuduur daarom niet al te letterlijk moeten nemen.

Laptop Opgegeven accuduur (maximaal) Processor Scherm Yoga C940 14" 10,5 uur (4k), 18 uur (fhd) tot i7, 10e generatie 4k DisplayHDR 400, 500cd/m², Fhd Dolby Vision 400cd/m² Yoga C940 15" 9 uur (4k), 12 uur (fhd) tot i9, 9e generatie 4k DisplayHDR 400, 500cd/m², Fhd 500cd/m² Yoga C740 14" 13 uur tot i7, 10e generatie Fhd 300cd/m² Yoga C740 15" 15 uur tot i7, 10e generatie Tot fhd DisplayHDR 400, 500cd/m² Yoga C640 13" 20 uur tot i7, 10e generatie Fhd 300cd/m2, fhd 400cd/m² Yoga S740 14" 11 uur (4k), 14 uur (fhd) tot i7 10e generatie 4k 500cd/m² Dolby Vision, Fhd 400cd/m² Dolby Vision Yoga S740 15" 14 uur tot i9, 9e generatie 4k 500cd/m² Dolby Vision, Fhd Displayhdr 400, 500cd/²

Yoga C640

De Yoga-laptops die Lenovo aankondigde zijn dus vooral verbeterde versies van bestaande modellen. De meest interessante laptop vonden we daarom de C640, want die is het meest ingrijpend veranderd sinds vorig jaar. De C630, in 2018 op de IFA geïntroduceerd, werd namelijk voorzien van een Snapdragon 850-processor van Qualcomm. De Snapdragon-processors zijn nog altijd niet doorgebroken en het lijkt erop dat fabrikanten het niet durven om nog Qualcomm-socs in Windows-laptops te monteren.

Voor de opvolger van de C630, de C640, heeft Lenovo dan ook voor Intel gekozen. Lenovo heeft het zelf over een processor van de tiende generatie, wat zowel Ice- als Comet Lake kan betekenen, maar het model dat op de beurs stond was voorzien van een Core i7-10510U-processor, die tot de Comet Lake-generatie beheert. Dat is een quadcore-processor met een maximale turbo-snelheid van 4,8GHz en een tdp van 15 watt. en dat is een flinke omslag ten opzichte van de Snapdragon 850-gpu, waarvan de tdp een watt of vijf is. Daarnaast heeft Lenovo de laptop ook nog compacter weten te maken, want de grote zwarte rand onderaan het scherm van de C630 is bij de C640 een stuk smaller geworden. Toch is het gewicht niet gedaald; de C630 weegt 1,2 kilogram, terwijl de C640 1,25 kilogram weegt. Dat vinden we overigens nog altijd niet erg zwaar, maar lichtere laptops hebben we tijdens deze IFA ook gezien.

De behuizing van de C640 is volgens Lenovo van 'gezandstraald aluminium' gemaakt en voor de behuizing van het scherm geloven we best dat er van metaal gebruik is gemaakt, want dat deel van de laptop voelt stevig aan. Dat is belangrijk is bij een laptop waarvan het scherm om de behuizing heen kan klappen. De andere helft van de laptop, rondom het toetsenbord, voelt minder stevig aan en is enigszins te torderen. Het voelt ook minder koel aan, wat bij het aluminium achter het scherm, dankzij de goede warmtegeleiding van het metaal, wel het geval is. Het toetsenbord heeft overigens, zoals wel meer compacte laptops met een 13,3"-scherm, vrij weinig travel. De aansluitingen, aan weerszijden van de behuizing, zijn twee gewone usb 3.0-aansluitingen en eenmaal 'gewoon' usb-c. Was die laatste een thunderbolt-aansluiting geweest, dan had de laptop waarschijnlijk voldaan aan Intels Project Athena-eisen.

Door de gewijzigde behuizing en de nieuwe hardware lijkt de C640 dus een heel andere laptop dan zijn voorganger, de C630, te zijn geworden, maar een aantal sterke punten van de Qualcomm-laptops heeft de C640 overgenomen. De accuduur van de Qualcomm-laptops was namelijk lang en dat lijkt bij de C640 ook het geval te zijn. Lenovo geeft een accuduur van twintig uur op en hoewel we de accu-opgaves van fabrikanten doorgaans met een korreltje zout nemen, heeft de C640 al een prima accuduur als hij de helft daarvan haalt. Daarnaast hebben alle Qualcomm-laptops een ingebouwd 4g-modem en ook dat zagen we terug op de C640 die we tijdens de persconferentie in handen hadden, hoewel het nog afwachten blijft of de uitvoeringen in Nederland en België daar ook van voorzien zullen zijn.

Voorlopige conclusie

De beschikbare uitvoeringen van de C640 zal wat ons betreft grotendeels bepalen of de C640 een succes wordt. Lenovo heeft bijvoorbeeld nog niet bekend gemaakt of de versies in Nederland en België een scherm met een maximale helderheid van 300, of 400 cd/m² zullen krijgen. Ook is het niet duidelijk met welke processors de C640 zal worden uitgerust. Wat ons betreft heeft de C640 een kans zich te onderscheiden met een goed scherm, vlotte cpu, lange accuduur en 4g-modem, maar uiteraard wel voor de juiste prijs. De goedkoopste C640 gaat in ieder geval 900 euro kosten, maakte Lenovo al bekend, en komt in oktober beschikbaar.