Lenovo geeft Yoga-convertible met speaker in scharnier update met GTX 1650

Lenovo heeft de Yoga C940 aangekondigd, een opvolger van de C930 van vorig jaar. Net als dat model heeft de laptop een scharnier waarin een speaker is geïntegreerd, maar Lenovo voorziet het model van een nieuwe processorgeneratie en optioneel de GeForce GTX 1650.

Tijdens de IFA kondigt Lenovo de Yoga-laptops met de modelnummers C940, C740, C640 en S740 aan. Daarvan is de Yoga C940 het topmodel. Deze 2-in-1-laptop verschijnt in verschillende uitvoeringen, onder andere met 14"- en 15,6"-scherm. De 14"-laptops krijgen een Core i7 of Core i5 van de tiende generatie, de 15,6"-variant een Core i9- of Core i7-chip van Intels negende generatie. Ook krijgt alleen de 15,6"-C940 optioneel de GeForce GTX 1650.

Zowel de 14"- als de 15,6"-versie van de C940 krijgt een 4k- en een 1080p-model. Bij de 14"-1080p-versie bedraagt de accuduur volgens de fabrikant maximaal 17,5 uur, bij de 14"-4k-versie is dat 10,5 uur. Het scherm van het topmodel biedt een maximale schermhelderheid van 500cd/m², ondersteunt hdr-weergave en kan honderd procent van de srgb-kleurruimte weergegeven.

Het roterende speakerscharnier ondersteunt Dolby Atmos-surroundweergave, net als de C930 die Lenovo vorig jaar aankondigde, dat doet. De behuizing is deels van aluminium en de bediening kan via Amazons Alexa-assistent verlopen, ook als de laptop gesloten is. Verdere bedieningsmogelijkheden worden geboden door de Garaged Pen, een stylus die in de behuizing kan plaatsnemen.

De 14"-C940 verschijnt nog deze maand voor een vanafprijs van 1499 euro; de 15,6"-C940 komt in oktober op de markt voor een startprijs van 1899 euro.

De C740 staat een treetje lager in Lenovo's Yoga-aanbod, maar ook deze 2-in-1's verschijnen in een aluminium behuizing in 14"- en 15,6"-varianten, ondersteunen Dolby Atmos en bieden hdr-weergave. De C740 komt niet beschikbaar met 4k-schermen, krijgt wel Core-processors van de tiende generatie, maar niet gecombineerd met de GTX 1650. De C740 verschijnt vanaf september voor een startprijs van 899 euro en de C640 is een 13,3"-variant die voor dezelfde startprijs vanaf oktober te krijgen is.

De Yoga S740 is geen 2-in-1, maar een traditionele laptop. Net als de C940 en de C740 komt dit model in een 14"- en 15,6"-variant op de markt. In het eerste geval is de gpu de GeForce MX250, in het tweede de GeForce GTX 1650. Lenovo levert de S740-modellen met verschillende Core i-processors van de negende en tiende generatie. De S740 komt beschikbaar met 1080p- en 4k-schermen, en de helderheid daarvan bedraagt maximaal 500cd/m². In tegenstelling tot bij de Yoga C-modellen is er geen vingerafdruksensor aanwezig, maar wel een ir-camera voor biometrisch inloggen met Windows Hello. De startprijs van de 15,6"-S740 is 1399 euro, maar de 14"-variant is met een vanafprijs van 899 euro voor een lager bedrag te krijgen.