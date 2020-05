Lenovo kondigt twee Duet-convertibles met ingebouwde kickstand aan

Lenovo heeft twee convertibles in zijn Duet-line-up aangekondigd. Het gaat hierbij om de Duet 7i en Duet 3i, die beide met Windows 10 worden geleverd. Het bedrijf komt ook met een M10-tablet, die met een dock wordt geleverd en ondersteuning voor Alexa biedt.

De Lenovo Duet 7i wordt voorzien van een Intel Core-cpu van de tiende generatie. Hij krijgt maximaal 16GB ram en een 1TB-ssd. In de productaankondiging schrijft Lenovo dat het product geleverd kan worden met een geïntegreerde Iris Plus-gpu, hoewel dit in de specificaties niet wordt genoemd. De convertible wordt geleverd met Windows 10 Home of Windows 10 Pro.

De Duet 7i

De tablet heeft een ingebouwde kickstand. Hij wordt geleverd met een bijbehorende stylus en een toetsenbord met verlichte toetsen. Ook wordt het product voorzien van wifi 6 en bluetooth 5. Lenovo biedt ook een optie met 4g-ondersteuning. De tablet is daarnaast voorzien van een ir-camera met ondersteuning voor Windows Hello en ondersteunt daarnaast Amazons digitale assistent Alexa.

Het scherm van de Duet 7i heeft een diagonaal van 13" en een resolutie van 2160x1350 pixels. Het scherm haalt een maximale helderheid van 450cd/m² en kan honderd procent van de srgb-kleurruimte weergeven. De 7i is 297,4mm breed, 205,5mm hoog en 9,19mm dik. Verder weegt de tablet 1,16kg inclusief toetsenbord. Het product is voorzien van drie usb 3.2 gen 1-aansluitingen van het type-c, waarvan er twee ondersteuning bieden voor usb-power delivery en displayport. Verder heeft de convertible een sd-kaartlezer en een 3,5mm-aansluiting voor audio. De Duet 7i komt in juni op de markt, en krijgt een vanafprijs van 1199 euro.

De Duet 3i is een lager gepositioneerde convertible. Het product wordt geleverd met een Pentium- of Celeron-processor van Intel, en wordt voorzien van maximaal 8GB ram en 128GB emmc-flashgeheugen. Het wordt ook geleverd met een bijbehorend toetsenbord, maar een stylus wordt niet standaard meegeleverd. Lenovo voorziet de tablet van Windows 10 S of Windows 10 Pro.

De Duet 3i

De 3i heeft een 10"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een maximale helderheid van 330cd/m². De display kan honderd procent van het srgb-kleurenspectrum tonen. Het product heeft twee usb 3.2 gen 1-aansluitingen van het type-c, met ondersteuning voor usb-pd en displayport. De convertible ondersteunt bluetooth 5 en kan voorzien worden van een 4g-modem. Ook heeft de Duet 3i een 3,5mm-jack voor audio. Een sd-kaartlezer ontbreekt. De Duet 3i krijgt een vanafprijs van 429 euro en komt in juli uit.

Verder kondigt Lenovo zijn Smart Tab M10-tablet aan. Deze tablet heeft een schermdiagonaal van 10" en een resolutie van 1920x1200 pixels. De M10 is voorzien van een MediaTek P22T-soc met vier A53-cores op 2,3GHz en vier A53-cores op 1,8GHz. Het goedkoopste model wordt geleverd met 32GB opslagcapaciteit en 2GB geheugen. Dit kan opgehoogd worden naar 4GB ram en 128GB opslag.

De tablet is volgens Lenovo gemaakt in samenwerking met Amazon. Hij wordt dan ook geleverd met een bijbehorend dock en standaard ondersteuning voor Alexa. Hiermee kan de tablet ook gebruikt worden als een soort slimme assistent. De M10-tablet krijgt een vanafprijs van 229 euro, inclusief dock.

De Smart Tab M10 FHD Plus