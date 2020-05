HP toont nieuwe ZBook Firefly-laptops en geeft EliteBooks Ryzen 4000-cpu's

HP kondigt nieuwe modellen in zijn ZBook Firefly-serie van dunne en lichte laptops aan. Het gaat om een 14"- en 15"-variant. Verder presenteert HP nieuwe EliteBooks, waaronder exemplaren met Ryzen Mobile 4000-processors.

De HP Zbook Firefly G7 komt volgens de bekendmaking in een 14"- en een 15"-variant. HP gaat niet erg diep op de specificaties in, dus het is op dit moment niet duidelijk of de notebooks verdere verschillende hebben naast de afmetingen van behuizing en scherm. De notebooks hebben in ieder geval 'maximaal' een tiende generatie Intel Core-processor met zes rekenkernen. Daarmee zijn er vier verschillende cpu's mogelijk, allemaal in de Comet Lake-serie, gemaakt op Intels 14nm-procedé. De maximale turboklok is 5,1GHz en alle modellen hebben hyperthreading.

Hoeveel werkgeheugen en opslaggeheugen de Zbook Firefly krijgt, wordt niet vermeld. Wel is verder duidelijk dat de notebooks een 4k-scherm met DisplayHDR 400-certificaat heeft, maar dan wel met een helderheid van maximaal 500cd/m2. De graphics kunnen worden verzorgd door Nvidia Quadro P520-kaarten met 4GB ram. Ook is er optioneel ondersteuning voor 4g-connectiviteit. Het 14"-model weegt 1,4 kilogram.

HP komt ook met nieuwe EliteBooks: drie x360-convertibles en zes reguliere laptops. De convertibles hebben allemaal 'maximaal' een tiende generatie Intel-hexacore-cpu aan boord, maar ditmaal modellen van het vPro-platform, dat extra enterprise-features heeft, zoals hardware based security. Een van de opties is in ieder geval een Core i5-10310U met 8GB ram, 128GB-ssd, een 1080p-display, een 78WHr-accu en ondersteuning voor ax-wifi.

Het gaat om de modellen EliteBook x360 1030 G7, 1040 G7 en 830 G7. Die laatste wordt omschreven als een 'mainstream business convertible' en zal vermoedelijk goedkoper zijn dan de andere twee. Alledrie de modellen hebben optioneel 4g- of 5g-ondersteuning. Verder schrijft HP dat de x360 1040 G7 maximaal 29 uur doet met een volle accu. Van de nieuwe convertibles plaatst HP geen foto's of renders.

Dan zijn er tot slot de 'gewone' EliteBooks G7. Het gaat om de 830, 835, 840, 845, 850 en 855, allemaal met het G7-suffix. De schermdiagonalen variëren van 13,3" tot 14" en 15,6". Onder de motorkap zitten zowel AMD Ryzen Pro- als Intel vPro-processoren. Er is bijvoorbeeld een configuratie met een Ryzen 7 Pro 4750U, 4GB ram, een 128GB-ssd, wifi-6-ondersteuning en een 53WHr-accu. Ook is er een variant met dezelfde specificaties maar dan met een Intel Core i5-10210U. Bij deze modellen spreek HP van een accuduur van ongeveer 24 uur.

Over de releasedata en prijzen zegt HP nog niet veel. De laptops komen gespreid in juni, juli en augustus op de markt, maar dat geldt hoogstwaarschijnlijk voor de Verenigde Staten. De prijzen van de Firefly-modellen beginnen bij 1099 dollar, de goedkopere convertible krijgt een vanafprijs van 1419 dollar en de gewone EliteBooks beginnen bij 1399 dollar.