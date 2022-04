HP introduceert workstationlaptops ZBook Fury G7 en ZBook Power G7

HP introduceert nieuwe zakelijke laptops in zijn ZBook-series. De ZBook Fury G7 is het meest krachtige model en verkrijgbaar als 15,6"- en 17,3"-variant. De ZBook Power G7 is een dunner en lichter 15,6"-model. Ook komt HP met nieuwe Z2-desktops.

HP claimt dat de ZBook Fury G7-laptops geen throttling ondervinden. Er gaat maximaal een Quadro RTX 5000-videokaart met 16GB gddr6 in. Ook kan er gekozen worden voor Radeon Pro- en RX-videokaarten. HP geeft keuze uit Comet Lake-H- en Xeon-processors met maximaal acht cores.

De laptops hebben vier sleuven voor sodimms en zijn te voorzien van maximaal 128GB ddr4-2667 of 64GB ddr4-2667 ecc-geheugen. Er kunnen maximaal drie nmve-ssd's geplaatst worden en de workstationlaptops zijn eenvoudig te openen voor het uitbreiden of vervangen van de opslag en het geheugen.

De 17,3"-versie van de ZBook Fury G7 weegt vanaf 2,97kg en is 2,69cm dik. Het nieuwe model is volgens HP 29 procent kleiner dan zijn voorganger. De 15,6"-uitvoering van de ZBook Fury G7 weegt 2,42kg en is 2,59cm dik. Dat model is 12 procent kleiner dan het vorige model. Beide laptops hebben een 94Wh-accu.

Zowel de uitvoering van 15,6" als de versie van 17,3" kan geleverd worden met een 4k-scherm of een fhd-paneel. De maximale helderheid is 600cd/m² voor de kleine uitvoering en 550cd/m² bij het grote model.

HP ZBook Power G7

Ook komt HP met een nieuwe variant van zijn ZBook Power. De G7-uitvoering is 2,86cm dik en weegt minimaal 1,92kg. Volgens HP is het nieuwe model 19 procent kleiner dan zijn voorganger. HP voorziet de workstationlaptop van Comet Lake-H-processors of Xeon-varianten met maximaal acht cores en tot aan 64GB ddr4-3200. De 15,6"-laptop kan geleverd worden met 4k- of fhd-paneel, met een helderheid van maximaal 400cd/m². Opslag is er in de vorm van twee nvme-ssd's en HP geeft de laptop een 83Wh-accu.

HP Z2-workstations

HP introduceert ook nieuwe workstations in zijn Z2-serie, in verschillende formaten. Er verschijnen reguliere desktopmodellen, smallformfactor-varianten en een mini-uitvoering. De workstations krijgen Intel Comet Lake- of Xeon-processors met maximaal tien cores, Nvidia Quadro-videokaarten en zijn geschikt voor gebruik met Windows of Linux. De compacte Z2 Mini G5 kan achter een monitor worden bevestigd, of in een rack worden geplaatst. Er gaat maximaal een Quadro RTX 3000-videokaart in de kleine Z2 Mini G5, die configuratie komt volgend jaar uit.