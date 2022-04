Aon neemt cybercrime voortaan standaard in inboedelverzekering op

Verzekeraar Aon neemt vanaf 1 september cybercrime standaard op in de inboedelverzekering. Klanten zijn daarmee verzekerd tegen de onkosten die ze maken door onder andere ransomware en identiteitsdiefstal.

Het onderdeel Cyberhulp valt voortaan standaard onder de inboedelverzekering van Aon. Cyberhulp was daarvoor nog een aparte verzekering voor digitale zaken. Volgens Aon is het anno 2020 nodig een dergelijke verzekering aan te bieden. "De tijden dat een inbreker ’s nachts met een koevoet aan de achterdeur stond, zijn grotendeels voorbij. Cybercrime kan iedereen op elk moment overkomen en is door zijn vele varianten een complex probleem."

In de polis staat te lezen dat voornamelijk onkosten worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten die moeten worden gemaakt voor het herstellen van een systeem en de kosten om 'gevolgen van identiteitsfraude te beperken'. Onder dat laatste vallen naast onkosten zoals telefoon- en advocaatkosten ook gemist loon van maximaal 2500 euro per jaar, en kosten die een klant heeft voor het opnieuw aanvragen van een lening, als de eerste aanvraag vanwege identiteitsfraude is afgewezen.

Aon vergoedt bij de meeste incidenten de kosten voor het inschakelen van specialisten. Die worden door de verzekeraar aangewezen. De verzekeraar vergoedt ook de schade van anderen als gevolg van privacy-inbreuken, en juridische kosten als de klant wordt aangeklaagd.

Bij ransomware vergoedt de verzekeraar alleen de kosten van het inhuren van een expert. Die kan bijvoorbeeld helpen bij het terugkrijgen van de controle over een computer, of met het terugzetten van een back-up. Er wordt daarbij geen schade vergoed, ook niet als de apparatuur niet meer werkt.

Schade aan computersystemen worden niet gedekt. Ook zijn klanten niet verzekerd tegen phishingfraude, die Aon omschrijft als 'social engineering-fraude'. Ook vergoedt de verzekering geen ransomwarelosgeld, wat veel zakelijke verzekeraars wel doen. Ook boetes, zoals privacyovertredingen, worden niet gedekt, al zijn die tot nu toe ook nog niet opgelegd aan particulieren. Klanten kunnen verder geen schadevergoeding krijgen voor bestanden die ze zijn kwijtgeraakt.

Naast het vergoeden van onkosten krijgen klanten ook toegang tot een hulplijn, en er is een website opgezet met tips om beter beschermd te blijven. Die hebben klanten wel nodig: de verzekeraar stelt voorwaarden aan het beveiligingsniveau van gebruikers. Die moeten bijvoorbeeld verplicht een 'sterk wachtwoord' gebruiken, 'redelijke beveiligingsoplossingen' zoals antivirussoftware gebruiken, en hun computers niet 'jailbreaken'. Ook mag er niet peer-to-peer gedownload worden.