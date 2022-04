Independer lanceert cyberverzekering voor particulieren

Het percentage Nederlanders dat slachtoffer wordt van ‘traditionele criminaliteit’ daalt al jaren. Maar op het gebied van cybercrime is deze trend tegenovergesteld. Het percentage slachtoffers blijft hier maar stijgen. Vorig jaar viel 13% van de Nederlanders ten prooi aan internetcriminelen (bron: Veiligheidsmonitor 2019, CBS). De incidenten die het vaakst worden gemeld, hebben te maken met aan- en verkoopfraude en hacking. Slachtoffers weten vaak niet wat ze moeten doen en kunnen in de meeste gevallen fluiten naar hun geld. Independer lanceert daarom, samen met verzekeringspartner iptiQ, de Veilig Online Verzekering.

Doe onderaan het artikel mee met het Independer-onderzoek en maak kans op een jaar lang gratis de Veilig Online Verzekering!

Dit is niet de eerste cyberverzekering voor particulieren in Nederland. Maar wél de eerste waarvoor je niet maandelijks ruim 15 euro betaalt, maar een bedrag vanaf 4,10 euro. Voor dat geld krijg je een uitgebreide dekking. Gaat het online mis? Dan krijg je je schade vergoed, en hulp van een cyberexpert. Die kun je overigens ook al bellen vóórdat het misgaat. Tips en uitleg over hoe je je online kunt beschermen zijn namelijk inbegrepen. Is deze verzekering ook interessant voor tweakers? Of is dit meer iets wat je aan minder technisch onderlegde vrienden en familieleden zou adviseren?

“Dat overkomt mij niet!” Dit is één van de misverstanden die Independer vaak hoort. Veel mensen overschatten hun eigen kennis en alertheid. Cijfers laten namelijk zien dat jaarlijks een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van online criminaliteit. Uit interviews met slachtoffers blijkt dat ook zij altijd dachten dat dit alleen bij ‘de buurman’ zou gebeuren. Schaamte speelt bij slachtoffers een grote rol. Dat is de reden dat er nog steeds een taboe op rust.

Waarvoor ben je wel, én niet verzekerd met de Veilig Online Verzekering?

Deze cyberverzekering van Independer bestaat uit drie verzekerde categorieën:

1. Financiële transacties

Op allerlei manieren proberen criminelen je geld afhandig te maken. Je wordt bijvoorbeeld gebeld door iemand die zegt dat hij bij de bank werkt. Omdat er veel valse e-mails in omloop zijn, wil hij je instellingen voor internetbankieren controleren. Maar daar heeft hij dan wel een code voor nodig uit je inlogapparaat. Die geef je, want dan weet je zeker dat je daarna weer veilig online kunt bankieren. Een paar dagen later log je in op je rekening en ziet dat er 6.000 euro van je rekening is verdwenen naar een buitenlands rekeningnummer dat je niet kent. Als je van de eerste schrik bent bekomen bel je je bank. Die zal je toch wel helpen en de transactie terugdraaien? Helaas! In de meeste gevallen kan de bank niks voor je betekenen. Echte bankmedewerkers bellen of mailen je nooit met het verzoek om codes door te geven. Geef je die wel aan iemand door? Dan vindt de bank meestal dat je te goedgelovig bent geweest en krijg je dus geen cent terug.

Met een dekking tot 10.000 euro had de Veilig Online Verzekering je schade volledig vergoed. Belangrijk is wel dat het misbruik online plaatsvond en het niet om een rekening gaat die je zakelijk gebruikt.

2. Online shopping

Bij het online kopen en verkopen van producten en diensten gaat het vaak mis. Het is niet altijd duidelijk of de andere partij is te vertrouwen. Al let je nog zo goed op, het kan altijd misgaan. Stel dat je online een vakantiehuis aan de Spaanse kust huurt. Het is een mooie aanbieding voor 2.100 euro en de reviews zijn veelbelovend. Als je op het adres aankomt, tref je echter geen vakantiehuis aan, maar een braakliggend stuk land. De ‘eigenaar’ kun je niet bereiken en de website is in rook opgegaan. Natuurlijk doe je aangifte bij de politie, maar die doet er niks aan en je geld zie je al helemaal niet meer terug. Met de Veilig Online Verzekering ben je verzekerd voor aan- en verkopen tot 3.000 euro. Je betaalt alleen een eigen risico van 50 euro.

Ook als verkoper ben je beschermd. Verkoop je iets via een tweedehands verkoopsite en spreek je met de koper af dat je de aankoop opstuurt zodra je het geld binnen hebt? Dan loop je het risico dat je een vervalst screenshot van de overboeking ontvangt. De koper heeft een rekening bij een andere bank dan jij. Het kan dus kloppen dat je het bedrag pas later bijgeschreven ziet worden. Je wil de moeilijkste niet zijn en stuurt het pakketje alvast op. Dan kom je erachter hoe de vork in de steel zit. Net als in het vorige voorbeeld krijg je hier je schade vergoed, met aftrek van het eigen risico.

“De bank of de politie lost het wel op.” Nog zo’n aanname die bij veel mensen leeft. In veel gevallen is dit niet waar. Vaak maken onvoorzichtigheid en goedgelovigheid fraude en oplichting mede mogelijk. Dat is een ‘goede’ reden voor de bank om een schadeclaim af te wijzen. En de politie? Die komt aan dit soort aangiftes nauwelijks toe. De kans dat zij de zaak oplossen én dat je je geld terugkrijgt is dus ontzettend klein.

3. Herstel verloren data

Nog zoiets waarvan je denkt ‘dat gebeurt mij nooit’, want waarschijnlijk heb je je digitale beveiliging beter op orde dan de gemiddelde Nederlander. Maar juist als tweaker weet je waarschijnlijk ook dat 100% veiligheid niet bestaat. Ook jou kan het overkomen dat je door een virusaanval geen toegang meer hebt tot je bestanden of device. Lukt het je niet zelf om de situatie te herstellen? Dan kun je rekenen op de experts van de Veilig Online Verzekering. Hiervoor maakt Independer gebruik van CyberScout. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het voorkomen én oplossen van cyberincidenten. Hun experts doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om je bestanden en de toegang tot je device weer terug te geven. Ook als dat niet op afstand kan. Overigens is het wel goed om te weten dat alleen bestanden die fysiek op bijvoorbeeld je laptop, smartphone of usb-stick staan, zijn verzekerd.

24/7 noodhulp van een cyber-expert

Ze kwamen net al even ter sprake, de cyber-experts van de Veilig Online Verzekering. Zij helpen met alles op het gebied van online veiligheid. Niet alleen op technisch gebied, maar ook op het gebied van gedrag. Ze geven je bijvoorbeeld tips over hoe je online veilig winkelt en hoe je phishing-mails herkent. En nog belangrijker misschien: als je slachtoffer wordt van cybercrime, staan ze 24/7 voor je klaar. De expert bij wie je het incident meldt, helpt je van a tot z:

Zijn er bijvoorbeeld bedragen van je rekening afgeschreven? Dan helpt hij je, van het deblokkeren van je rekening tot aan de vergoeding die je krijgt.

Ben je door een webshop opgelicht? Dan probeert de expert eerst om alsnog de koop of verkoop terug te draaien. Lukt dat niet? Dan zorgt hij ervoor dat je je schade vergoed krijgt.

Ben je niet financieel benadeeld, maar kun je door een cyberaanval niet meer bij je bestanden? Dan probeert een expert van CyberScout eerst van afstand om alles weer terug te krijgen. Met behulp van back-ups en op andere manieren. Is je computer of telefoon hier fysiek voor nodig? Dan kun je je device kosteloos opsturen.

Wat vind jij?

Nu je de belangrijkste informatie over deze cyberverzekering hebt gelezen, heb je vast een goede eerste indruk.

Is de Veilig Online Verzekering iets voor jou? Poll Ja, ook ik kan slachtoffer worden van cybercrime

Ik twijfel nog (vertel in de comments welke informatie je nog mist)

Nee, mijn beveiliging en kennis zijn dik in orde

Nee, ik ben niet tevreden over de dekking (vertel in de comments wat je nog mist)

Nee, maar wel voor mijn omgeving

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Mogen we nog wat meer van je weten?

Natuurlijk is je eerste indruk van deze verzekering belangrijk. Maar Independer heeft nog een aantal vragen, specifiek aan de Tweakers-community. Met de antwoorden hoopt Independer te leren hoe de Veilig Online Verzekering nog beter kan worden.

Wil jij meewerken aan het Independer-onderzoek? Vul dan hieronder de vragenlijst in en maak kans op een jaar lang gratis de Veilig Online Verzekering!

Voor het onderzoek gebruiken we een Google formulier, omdat dit een prettige manier is om alle informatie te verzamelen. De data die we verzamelen vanuit een google formulier, gebruiken we alleen voor het Independer onderzoek. De data is alleen toegankelijk voor degene die dit formulier heeft aangemaakt, Tweakers in dit geval. De data in G Suite staat gehost bij Google, maar wel specifiek in Europa.

Actievoorwaarden

Je Tweakers account moet voor 31 augustus 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 8 september 2020, alleen via de vragenlijst.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de vragenlijst deelnemen.

De winnaar ontvangt een jaar lang gratis de Veilig Online Verzekering.

De winnaar krijgen uiterlijk 10 september 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaar worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers & Independer zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.