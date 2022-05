HP kondigt mobiel ZBook Fury G9-workstation met Alder Lake-HX aan

HP voegt twee mobiele werkstations aan zijn ZBook-lijn toe. De Fury G9 en de Studio G9 hebben een 16"-scherm en komen in verschillende configuraties beschikbaar. HP levert de Fury G9 met een Intel Alder Lake-HX-processor en de Studio G9 met een oledscherm.

HP levert de ZBook Fury G9 met Core i5-, Core i7- en Core i9-processors van de Alder Lake-HX-generatie. Intel introduceerde deze generatie in de afgelopen week en het topmodel, de Core i9 12950HX, heeft acht P- en acht E-cores. Het workstation heeft een 16"-scherm en in de meest uitgebreide configuratie is dat een ips-scherm van 120Hz met een resolutie van 3840x2400 pixels. De krachtigste videokaart waarmee HP de laptop uitrust, is de RTX A5500 van Nvidia, maar er komen ook modellen met een Radeon Pro-accelerator. Het gewicht bedraagt 2,44kg en dit model heeft een 95Wh-accu.

De ZBook Studio G9 is met 1,73kg standaard een stuk lichter, maar dit gewicht kan volgens de fabrikant variëren naargelang de configuratie. Dit workstation komt beschikbaar met een Core i9-12900HK en een i7-12700H, en de videokaart is een RTX A5500 of RTX 3080 Ti, in combinatie met de Iris Xe van Intel. De accucapaciteit bedraagt 86Wh en een van de schermopties betreft een oledtouchscreen met een resolutie van 3840x2400 pixels.

HP verwacht beide workstations vanaf juni te kunnen leveren, maar de prijzen noemt het bedrijf nog niet.