Lenovo ThinkStation P360 Ultra heeft volume van vier liter en mobiele RTX A5000

Lenovo introduceert een compact workstation met daarin 125W-Intel Core-processors van de twaalfde generatie met maximaal zestien cores en een mobiele RTX A5000-gpu. De ThinkStation P360 Ultra heeft een inhoud van 'minder dan vier liter'.

Het compacte workstation kan voorzien worden van 128GB DDR5-opslag en tot 8TB aan M.2-ssd's. Er zijn twee PCIe 4.0-sleuven voor uitbreidingskaarten. Er gaan desktopprocessors van de Alder Lake-generatie in de computer en Lenovo combineert die met een mobiele RTX A5000-gpu. Die is met zijn 6144 CUDA-cores en 16GB GDDR6-geheugen vergelijkbaar met de mobiele RTX 3080-videokaart.

Lenovo heeft naar eigen zeggen samengewerkt met Nvidia om de gpu goed te kunnen huisvesten en te koelen in het compacte systeem. De gpu is daarvoor op een los pcb geplaatst. Het moederbord is gemaakt in samenwerking met Intel en dubbelzijdig uitgevoerd. Aan beide kanten kan geheugen geplaatst worden.

Aan de achterkant van de ThinkStation P360 Ultra zitten onder andere twee ethernetaansluitingen en twee Thunderbolt 4-poorten. Volgens Lenovo is het workstation vanaf augustus of september leverbaar voor prijzen vanaf 1249 euro, maar het is niet bekend welke specificaties kopers voor dat geld krijgen. De genoemde processor met zestien cores en RTX A5000-gpu zijn de maximale specificaties.