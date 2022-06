HP kondigt Envy-laptops met Intel- en AMD-processors en ZBooks voor creators aan

HP heeft nieuwe modellen in zijn Envy-laptopserie aangekondigd, waaronder de Envy 13 en 15. Van beide modellen verschijnt ook een convertible uitvoering. In de zakelijke ZBook-reeks kondigde HP de Studio en Create aan, die een RTX 2080S of Quadro RTX 5000 als gpu hebben.

De nieuwe HP Envy 15 vertoont aan de buitenkant gelijkenissen met de Envy 17, die begin april door HP werd geïntroduceerd. Van binnen is de Envy 15 echter niet van een Ice Lake-, maar van een Coffee Lake H-processor voorzien. In de snelste variant levert HP de Envy 15 met een Core i9-processor, een RTX 2060 Max Q-videokaart en 32GB werkgeheugen. De koeling van die hardware gaat met behulp van een vapor chamber, zoals wel vaker bij dunne laptops met niet al te zuinige hardware het geval is.

De laptop kan worden voorzien van twee ssd's, die in raid 0 worden geplaatst, met een totale capaciteit van maximaal 2TB. De Envy 15 krijgt 'maximaal' een oledscherm met een resolutie van 3840x2160 pixels. Welke andere schermopties er zijn, is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat er ook een goedkoper model met full-hd-lcd beschikbaar komt. De goedkoopste Envy 15 zal 1350 Amerikaanse dollar kosten en zal daar vanaf juni verkrijgbaar zijn.

De Envy 15 x360 is het convertible broertje van de Envy 15 en wordt van zuinigere hardware voorzien. Er komt een optie voor de AMD Ryzen 4000- of Intel Ice Lake-processor. In de VS komen er in ieder geval varianten beschikbaar met Core i5-1035G1- en i7-1065G7-processors, 8 tot 12GB werkgeheugen en ssd's van 256 tot 512GB. Het scherm in die versies heeft een ips-paneel met full-hd-resolutie, maar er komen ook varianten met een 4k-oledscherm. De AMD-versies zijn er met Ryzen 5 4500U- en Ryzen 7 4700U-processors, en worden van 8GB ddr4-3200 in dualchannel voorzien. Alle uitvoeringen krijgen een Intel Wi-Fi 6 AX200 of AX201-netwerkkaart. De goedkoopste Intel-variant komt begin mei in de VS beschikbaar en zal 850 dollar kosten, terwijl de AMD-uitvoering vanaf 700 dollar te krijgen zal zijn.

De nieuwe Envy 13 is ten opzichte van zijn voorganger een stuk compacter, door een smallere rand onder het scherm. Net als bij de andere nieuwe Envy-modellen zit de vingerafdrukscanner tussen de rechter-alt-toets en de pijltjestoetsen. De laptop wordt voorzien van een Intel Ice Lake-processor en zal in ieder geval in een variant met full-hd-scherm te krijgen zijn. De accuduur bij gemengd gebruik bedraagt volgens HP 15 uur en 15 minuten. De goedkoopste versie in de VS zal 1000 dollar kosten en vanaf begin mei beschikbaar zijn.

De Envy 13 x360, de convertible versie van de Envy 13, wordt in de VS in ieder geval geleverd met een Ryzen 7 4700U-processor, een full-hd-scherm, 8GB ddr4-3200 en een 512GB-ssd. De kaart voor draadloze netwerken is opvallend genoeg een Realtek-exemplaar, dat maximaal wifi 5 ondersteunt. HP voorspelt een 'lange' accuduur, maar noemt bij dit model geen cijfers. De Envy 13 x360 komt ook begin mei beschikbaar in de VS en zal dan 700 dollar kosten.

Tot slot brengt het bedrijf twee varianten in de zakelijke ZBook-series uit: de ZBook Studio en de ZBook Create. De Studio kan van een Intel Xeon-processor en maximaal een Nvidia Quadro RTX5000-videokaart voorzien worden, terwijl de Create met maximaal een i9-processor en een Nvidia RTX 2080 Super-videokaart wordt geleverd. Net als bij de Envy 15 is de ZBook voorzien van een vapor chamber om gpu en cpu te koelen. Beide modellen kunnen worden voorzien van een HP Dreamcolor-scherm, dat een breed kleurbereik heeft en in de meegeleverde software ingesteld kan worden op srgb-, dci p3- of Adobe rgb-modus. HP geeft op dit moment nog geen verdere specificaties van het scherm, maar de accuduur van de ZBook in combinatie met dat paneel zou op 17,5 uur uitkomen. Opvallend is dat HP graag Apple MacBook-gebruikers naar de ZBook wil laten overstappen, en voor diegenen het toetsenbord heeft aangepast en de ctrl-toets naast de spatiebalk heeft geplaatst, op de plek waar bij Apple-laptops de command-toets zit. De ZBooks komen in augustus beschikbaar voor een nog onbekende prijs.

Voor alle geïntroduceerde laptops geldt dat nog niet bekend is welke configuraties HP in Nederland en België zal leveren en tegen welke prijzen.