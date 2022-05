Als het om high-end laptops met een goed scherm gaat, is er nogal wat keuze. Dell heeft zijn XPS-laptops, Lenovo heeft zijn dure ThinkPad-series en HP heeft de Spectre-lijn… Of is het nu Envy? Aanvankelijk positioneerde HP zijn Spectres boven de Envy-laptops, die op hun beurt boven de welbekende Pavilions staan. Dat is veranderd, want voor de snelste hardware in een 15"-jasje moet je nu bij de Envy-serie zijn en in die reeks verkoopt HP zelfs een model met oledscherm en een resolutie van 3840x2160 pixels. Het duurste model heeft een Core i9-processor, 32GB geheugen en een RTX 2060 aan boord, en die variant bekijken we in deze review. Daarbij kijken we natuurlijk naar de snelheid van de laptop, maar vooral naar dat prachtige oledscherm.

De Envy 15 kost in zijn goedkoopste verschijning met oledscherm 2000 euro. Dat is veel geld, maar als je de laptop uit de doos haalt, krijg je in ieder geval het gevoel dat je er ook wat voor terugkrijgt. De behuizing is namelijk van strak zilvergrijs aluminium gemaakt en ziet er mooi uit. Niet alleen om te zien - dat is bovendien nogal persoonlijk - maar vooral wat afwerking betreft. De delen van de behuizing sluiten netjes op elkaar aan en alle naden lopen kaarsrecht. De laptop voelt bovendien aan als een stevig blok aluminium en de behuizing laat zich op geen enkele plek indrukken. Het is bovendien een heel dunne laptop als je bedenkt dat er een Core i9-processor met een tdp van 45 watt en een RTX 2060-videokaart in zitten.

Het enige kritiekpuntje op de behuizing zit hem in het scherm. Daarvan had het scharnier wat meer weerstand mogen bieden, vooral omdat het aanraakgevoelig is. Als je het scherm met de hand bedient, kan het heen en weer wiebelen en dat is jammer. Verder is de schermconstructie behoorlijk stevig. De achterkant ervan is ook van aluminium gemaakt en biedt voldoende stevigheid.

Boven in het scherm zit de 720p-webcam, die bij de Envy niet van gezichtsherkenning is voorzien. Hij heeft wel een elektronisch bedienbaar 'privacyschuifje', dat bij veel andere laptops gewoon een plastic schuifje is dat met de hand moet worden bediend. De ontwerpers van de Envy 15 wilden blijkbaar geen ontsierend schuifje op de high-end laptop zien, maar mensen wel de zekerheid bieden dat de webcam fysiek is afgedekt. Er zit daarom een knop op het toetsenbord om de webcam fysiek af te dekken. Voor biometrische authenticatie is een vingerafdrukscanner voorhanden, die naast de pijltjestoetsen op het toetsenbord zit.

De aansluitingen zitten aan de zijkanten van de behuizing en links zitten daar een conventionele USB-aansluiting met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s, HDMI 2.0, tweemaal Thunderbolt 3 en een microSD-kaartlezer. Als je de laptop voor beeldbewerking gebruikt, hadden we een snelle SD-kaartlezer passender gevonden, maar het lijkt erop dat HP graag ruimte in de behuizing heeft willen besparen en daarom voor microSD heeft gekozen. De rechterkant is voorzien van een koelopening, met daarnaast een hoofdtelefoonaansluiting en een tweede USB 3.0-aansluiting.

De luidsprekers van de Envy zijn naar boven gericht en geven voor een laptop best een goed geluid, waardoor het voeren van gesprekken prima gaat. Daarvoor moet je overigens niet te veel omgevingsgeluid hebben, want de maximale geluidsproductie van de luidsprekertjes is niet al te hoog.

Toetsenbord en touchpad

Doordat er luidsprekers aan weerszijden van het toetsenbord zitten, is er geen ruimte voor een numeriek toetsenblok op de Envy. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting die in twee standen te dimmen is en de toetsen lijken, zeker gezien de geringe dikte van de behuizing, behoorlijk veel travel te hebben.

We hebben de travel gemeten en die blijkt inderdaad relatief groot te zijn. De BTO, ter vergelijking, is een redelijk dikke gamelaptop met een toetsenbord met aardig wat travel. De XPS 15 en MacBook Pro zijn net als de Envy slanke verschijningen, maar wat travel betreft doet de Envy het het beste. Daarnaast tikt het toetsenbord prettig door de stevigheid van de behuizing. Het toetsenbord veert op geen enkele manier mee bij het aanslaan van de toetsen en dat maakt dat het erg aangenaam tikken is op de Envy.

Aan de touchpad en dan vooral de manier waarop je die indrukt, lijkt HP ook behoorlijk veel aandacht besteed te hebben. De klik die je maakt als je op de touchpad drukt, is redelijk 'diep' en heeft een prettige feedback. Het oppervlak van de touchpad is van glas gemaakt en dat is bij high-end laptops de standaard, maar het is goed om te zien dat HP er niet op bezuinigd heeft.