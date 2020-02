Asus Chromebook Flip C436 met Core i5-10210U gaat 999 euro kosten

Asus maakt vrijdag versies van zijn Chromebook Flip C436 met Core i3- en Core i5-procesors van de Comet Lake U-generatie beschikbaar. In de tweede helft van het jaar verschijnen varianten met een Core i7.

De zilveren versies met Core i3 en Core i5 van Intels Comet Lake U-generatie komen vrijdag op de Nederlandse markt en komen dan bij BCC, MediaMarkt, bol.com en Coolblue beschikbaar. In mei volgt de beschikbaarheid van witte varianten en die komen in die maand ook in België uit.

Op de zilveren en witte Chromebook Flip C436 met een Core i7 is het dan nog even wachten: die verschijnen in de tweede helft van 2020 in Nederland en België. Het gaat daarbij om de Core i7-10510U. De prijs van deze modellen is nog onbekend.

Asus kondigde de Chromebook Flip C436 begin januari aan, maar noemde toen geen precieze prijzen en verschijningsdata.