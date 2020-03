Hoe ziet de ultieme Chromebook eruit? Googles eigen idee daarvan bestond uit de Chromebook Pixel en diens opvolger, maar het bedrijf verkoopt die al geruime tijd niet meer en dus kwam er ruim baan voor dure Chromebooks van de bekende fabrikanten. Asus deed al een duit in het zakje met de C434, die in de duurste uitvoering achthonderd euro kostte, en tijdens de CES kondigde Asus de opvolger daarvan aan: de C436. Die opvolger wordt van nieuwe Intel-cpu's voorzien en zal in de goedkoopste uitvoering negenhonderd euro kosten. De uitvoering die wij hebben getest, kost zelfs duizend euro en met zo'n prijs vraag je je natuurlijk af of de Chromebook zijn geld waard is.

Om met de buitenkant van de C436 te beginnen; die wekt inderdaad de indruk van een laptop van duizend euro. De behuizing is volledig van metaal gemaakt en voelt lekker stevig aan. De scharnieren geven niet te veel weerstand, waardoor het omklappen van het scherm gemakkelijk gaat, maar er is toch genoeg weerstand om het scherm netjes op een gekozen positie te houden. Een handigheidje in het ontwerp is de schuine kant aan de bovenste schermrand. Als de laptop dichtgeklapt is, kun je daardoor gemakkelijk het scherm openklappen.

De oplader bij de C436 is een usb-c-lader met een maximale spanning van 15V, maar de laptop laat zich ook met een 20V-lader opladen. De usb-c-aansluitingen kun je gebruiken voor usb-randapparatuur, maar ook om externe beeldschermen aan te sluiten. Daarbij is er genoeg bandbreedte voor 4k-schermen op 60Hz. Je moet wel zelf voor een usb-c-dock zorgen, want Asus levert die niet mee. Op de usb-c-aansluitingen links en rechts na is heeft de C436 alleen nog een hoofdtelefoonaansluiting en een micro-sd-kaartlezer. Gewone sd-kaartlezers zijn op Chromebooks helaas uit de gratie geraakt, hoewel het praktischer is dan de microvariant. Anderzijds, een microkaartlezer is nog altijd beter dan geen kaartlezer.

De zijkant van de C436 herbergt ook de luidsprekers en daardoor is het geluid goed hoorbaar, ook als je het scherm omgeklapt hebt en het apparaat als tablet of in de presentatiemodus gebruikt. Dat doet echter niet veel voor de kwaliteit van het geluid, dat net zo blikkerig klinkt als bij andere laptops. Gezien de grootte van de luidsprekers hadden we ook niet anders verwacht.

Rechts boven het toetsenbord heeft Asus de vingerafdrukscanner geplaatst. Die ziet eruit als een aan-uitknop, maar is het niet, want die knop zit aan de zijkant. Het toetsenbord heeft de gebruikelijke ChromeOS-lay-out, zonder capslock en met functie- in plaats van F-toetsen. De laptop is behoorlijk dun, dus van de toetsentravel hoef je niet veel te verwachten. De aanslag vergt weinig kracht en daardoor is het toetsenbord even wennen als je een desktoptoetsenbord gewend bent.

De touchpad heeft een oppervlak dat van glas is gemaakt, en is lekker breed. Het ondersteunt uiteraard de in ChromeOS ingebouwde multitouchbewegingen; die worden vlot opgepikt en uitgevoerd.