Asus brengt ZenBook 14 met Ryzen 4500U in augustus uit voor 799 euro

Asus brengt in augustus een variant van zijn ZenBook 14 uit met een AMD Ryzen 4500U-processor. De laptop krijgt 8GB lpddr4x-geheugen, een 512GB-ssd en een adviesprijs van 799 euro. In juli brengt Asus zijn vernieuwde ZenBook Pro Duo met Intel-cpu's uit.

De ZenBook 14-variant wordt Asus' eerste laptop met Ryzen 4000U-processor. Eerder bracht de fabrikant al gamelaptops uit met de Ryzen 4000H-processors. Dat zijn varianten met een hogere tdp. Vooralsnog komt er in België en Nederland één configuratie van de ZenBook 14 met Ryzen 5 4500U. Dat is een hexacore met smt en een maximale kloksnelheid van 4GHz. Er zit een Vega 6-gpu in die op 1500MHz draait.

AMD kondigde begin dit jaar zijn op 7nm gemaakte Ryzen 4000U-processors aan, maar laptops waarin die zijn verwerkt, zijn nog niet te koop in Nederland en België. Er staat een tiental laptops met de nieuwe processors in de Pricewatch, maar wanneer die leverbaar zijn, is nog niet bekend. De ZenBook 14 met AMD-cpu laat ook nog tot augustus op zich wachten.

Asus heeft de ZenBook 14 begin dit jaar al uitgebracht met een Ryzen 5 3500U-processor. Die variant heeft verder dezelfde specificaties en kost 749 euro. De configuratie met Ryzen 5 4500U is vijftig euro duurder, maar de nieuwe processor heeft meer cores, heeft een hogere kloksnelheid en is op een kleiner procedé gemaakt.

Asus ZenBook 14

Asus maakt ook bekend dat twee uitvoeringen van de ZenBook Pro Duo UX581 in juli verschijnen. Deze laptops met tweede scherm krijgen Intel Core H-processors van de tiende generatie en een RTX 2060-gpu. Het topmodel kost 3599 euro en er is een variant voor 2999 euro. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van de ZenBook Pro Duo UX580. Die eerste uitvoering is vrijwel gelijk aan de nieuwe modellen, maar heeft cpu's van de negende generatie.