Asus introduceert ZenBook S met 3:2-scherm en ZenBook Flip S met oledpaneel

Asus introduceert twee nieuwe topmodellen in zijn ZenBook-serie. De ZenBook S UX393 is een 14"-laptop met een 3:2-scherm met een resolutie van 3300x2200 pixels. Daarnaast komt Asus met de ZenBook Flip S UX371-convertible, met een 13,3"-oledscherm.

Asus maakt de ZenBook S UX 393 volledig van metaal en het 14"-scherm is voorzien van dunne randen. De onderste rand is wat dikker dan die aan de bovenkant en zijkant. Door het scharnier dat Asus gebruikt, valt de onderste schermrand weg als de laptop wordt opengeklapt. Het toetsenbord komt door die constructie iets omhoog.

Het scherm valt op met zijn 3:2-verhouding en resolutie van 3300x2200 pixels. De maximale helderheid is 500cd/m² en volgens Asus kan het paneel 100 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Ook is het een touchscreen.

De ZenBook S Flip S UX371 is een iets kleinere 13,3"-convertible, met een 16:9-verhouding. Er komt een uitvoering met een 4k-oledscherm en een variant met een fhd-ips-paneel. Beide ZenBooks hebben twee Thunderbolt 4-aansluitingen en Asus heeft ook plek gevonden voor een reguliere usb-a-poort en een hdmi-aansluiting.

Asus voorziet de ZenBook S en Flip S van Intels nieuwe Tiger Lake-processors met geïntegreerde Xe-gpu. De laptopvariant krijgt Core i5- of Core i7-processors, de convertible is er alleen met Core i7-chips. Het geheugen bestaat uit 8GB of 16GB aan lpddr4x-4266 en opslag is er in de vorm van maximaal een 1TB-nvme-ssd. Wanneer de nieuwe ZenBooks uitkomen in Nederland en België en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.