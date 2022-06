Asus brengt ZenBook Flip 13 met Tiger Lake-processor uit voor 1249 euro

Asus brengt zijn vernieuwde ZenBook Flip 13 uit in Nederland. Een versie met Tiger Lake-processor en twee Thunderbolt 4-aansluitingen kost 1249 euro. Ook verschijnt er een variant met een Ice Lake-processor en Thunderbolt 3-poorten voor 1199 euro.

De ZenBook Flip 13 UX363EA is een convertible met een 13,3"-touchscreen met een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale helderheid van 300cd/m². Het scherm kan volgens Asus 100 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven.

Het apparaat is 1,39cm dik en weegt 1,3kg. Asus voorziet de convertible van een Core i7-1165G7-processor van de Tiger Lake-generatie. Dat is een quadcore die maximaal 4,7GHz haalt en is gecombineerd met een Intel Xe-gpu. Verder is er 16GB Lpddr4x-geheugen aanwezig, dat is gesoldeerd op het moederbord. De opslag bestaat uit een NVMe PCIe 3.0-ssd met een capaciteit van 512GB.

Asus geeft de convertible twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4-ondersteuning. Verder is er een HDMI 1.4-aansluiting en een USB-A-poort. De ingebouwde 67Wh-accu kan worden opgeladen via de USB-C-aansluitingen.

Er verschijnt ook een variant met een Intel Core i7-1065G7-processor van de Ice Lake-generatie. Die quadcore haalt maximaal 3,9GHz en heeft een langzamere Iris Plus-gpu. Bij dit model hebben de USB-C-aansluitingen Thunderbolt 3-ondersteuning. De ZenBook Flip 13 met Ice Lake-processor is verder gelijk aan de Tiger Lake-variant.