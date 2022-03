ASUS brengt ExpertBook van 880 gram uit met Tiger Lake-processor

ASUS heeft de ExpertBook B9400 uitgebracht. De laptop van 14 inch weegt 880 gram en is vooral bedoeld voor zakelijke gebruikers. Het apparaat draait op een Tiger Lake i7-processor en heeft een full-hd-display.

De ExpertBook heeft een full-hd-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verhouding van 16:9. Het ips-paneel kan honderd procent van de sRGB-kleurruimte weergeven en het display van 14 inch beslaat volgens ASUS 94 procent van de body. Het touchpad van de laptop kan bovendien worden gebruikt als numpad.

De laptop heeft een Tiger Lake-processor van Intel. Dat is een i7-1165G7 met een kloksnelheid van 2,8GHz en 12MB-cache. De laptop maakt gebruik van een geïntegreerde Iris Xe-gpu en heeft 16GB aan lpddr4x-geheugen aan boord. Er zit een m2-NVMe-ssd met 1TB opslagruimte in de laptop en er is nog een extra m2 2280 PCIe 3.0-slot beschikbaar voor uitbreiding.

De laptop heeft een hd-webcam met een fysieke sluiter en er is ondersteuning voor wifi-6 802.11ax en bluetooth 5.0 dualband. Wat de aansluitingen betreft maakt de laptop gebruik van een HDMI 2.0-poort en drie USB 3.2 Gen 2-poorten waarvan één een type A is en twee een USB-C-poort. Een daarvan wordt ook gebruikt voor de stroomaansluiting. Er zit een 66Wh-accu in de laptop.

ASUS zegt dat de ExpertBook met name gericht is op zakelijke gebruikers. Dat komt onder andere naar voren in het feit dat de webcam Windows Hello ondersteunt en een Kensington Lock heeft. Ook heeft de laptop een fysiek Trusted Platform Module 2.0 geïntegreerd voor schijfversleuteling via Bitlocker.

De ExpertBook weegt 880 gram en meet 32x20,3x0,9 centimeter. Het apparaat is in Nederland te koop voor 2199 euro.